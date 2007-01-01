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250 работ со всех области: в Калуге художникам вручили премию им. Афанасия Куликова

Какие работы в этом году отметило жюри.
Татьяна Светлова
07:15 сегодня
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Фото автора.
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Выставка-конкурс на премию им. Афанасия Куликова проходит в Калуге уже более 25 лет.

Участвовать в ней могут как профессиональные художники, так и любители, а также мастера декоративно-прикладного искусства. Премию присуждают за талантливое и оригинальное произведение.

Номинаций несколько: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Подать заявку и поучаствовать в итоговой выставке мог каждый желающий, выполнив определенные условия: работа должна быть сделана за последние три года,  если над ней трудился коллектив, то его численность не должна быть больше трех человек. И от каждого автора принимали не более 3 работ.

Работа Людмилы Рощиной (Евдокимовой) «Незнакомка», 2024 год.
Работа Людмилы Рощиной (Евдокимовой) «Незнакомка», 2024 год.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 110 человек, они представили  более 250 работ в разных жанрах: ассамбляж, коллаж, декоративно-прикладное искусство, скульптура, вышивка, инсталляция.

Работа Марины Гусевой «Мелодия падающих звезд», текстиль, часть триптиха. Диплом 2 степени.
Работа Марины Гусевой «Мелодия падающих звезд», текстиль, часть триптиха. Диплом 2 степени.

 На вручение премии в Калужский музей изобразительного искусства собрались художники, их друзья, родственники, знакомые. Пришли и калужане-любители искусства.

Сначала все поднимались на второй этаж посмотреть выставку. Под нее отдали два зала. Много интересных вещей. И не только картины, но и куклы, графика, скульптура, сражение «Бородино», выполненное из глины, текстильные панно.  

Работа С. Растокина «Бородино», 2024 год, глина.
Работа С. Растокина «Бородино», 2024 год, глина.

Сразу бросались в глаза две большие работы: «Семья» Любови Базановой и «Певчие Воскресной школы» Виктории Харченко. За эту работу Виктория получила диплом I степени.  

Любовь Базанова «Старая фотография 1934 год», 2024 . Диплом 3 степени.
Любовь Базанова «Старая фотография 1934 год», 2024 . Диплом 3 степени.
Виктория Харченко возле своей работы «Певчие воскресной школы».
Виктория Харченко возле своей работы «Певчие воскресной школы».

- Я готовлю большой проект про юных разведчиков, - рассказала художник. - Это движение, которое зародилось в начале XX века, и у нас в Калуге активно развивается.

Узнала я про него от знакомых, у которых дочь ходит в воскресную школу при храме Покрова на рву.

Первую работу «Воистину Воскресе» я сделала в прошлом году, на ней изобразила основатели этой школы отца Андрея. Сейчас вторая работа. И будет целая серия.

Художник Николай Смолин пятый год занимает на «куликовке» призовые места. В этом году у него диплом II степени за картину «Белая улица». На ней спокойная тихая, уютная зима в деревне.

Николай Смолин написал «Белую улицу» в 2023 году.
Николай Смолин написал «Белую улицу» в 2023 году.

- В 2023 году зима была снежная, - вспоминает Николай СМОЛИН. –  Я был в Жуково, заехал в гости к друзьям, и у них из окна увидел такой вид. Потом вышел на улицу и сделал набросочек.

Мне очень понравился этот момент: какая-то белая, тёплая, светлая, спокойная русская погода. Это акварель.

Я вообще быстро работаю. Использую технику по влажной бумаге, поэтому, если начал писать, должен закончить. Потом не вношу практически никаких изменений.

Художник-керамист Татьяна Астахова известна своими необычными проектами, где она запечатлела в керамике и глазури старинные калужские улочки.

В этот раз на «куликовку» она представила две скульптуры «Филин» и «Охота», где лиса из куста присматривается к жертве и готовится к прыжку.      

Татьяна Астахова сделала из глины лису, готовящуюся к прыжку.
Татьяна Астахова сделала из глины лису, готовящуюся к прыжку.

- Анималистике в Строгановке уделяется особое внимание, потому что там преподавал известный художник-анималист Ватагин, - объясняет Татьяна. - Мы, студенты, изучали животных, делали зарисовки. Это входило в программу.

На выставке у меня две работы «Филин» и «Охота», в них были разные задачи по пластике, по материалу, по росписи. Я хотела показать, что сделать в глине реально, красиво, хотя по технике исполнения очень сложно.

Лиса «Охота» заняла первое место в номинации «Скульптура». Это мой взгляд на охоту лисы. Я долго изучала повадки лис, как они охотятся, их пропорции, окрас, движения.

Моя задача была сделать свой художественный образ. У лисы чувствуется напряженность, потому что она в засаде. Меня интересовал момент до того, как она делает прыжок.

А для филина я выбрала другую позицию, чтобы он был спокойный, наблюдал без движения. И мне очень приятно, что мою работу оценили.

У лисы всего три точки опоры. Лепить её было гораздо сложнее, чем филина. А дальше планируется, что лиса будет в прыжке, это уже следующая работа. 

Работа Анжелики Багандовой «Под белым небом» (часть триптиха). Диплом I степени.
Работа Анжелики Багандовой «Под белым небом» (часть триптиха). Диплом I степени.

В результате проведенного тайного голосования жюри присудило 10 дипломов и денежных премий имени Афанасия Куликова:

1.     Диплом 1 степени в номинации «Графика» получила Анжелика Багандова за «Триптих «Под белым небом», 2024 г., линогравюра.

2.     Дипломом 1 степени в номинации «Живопись» наградили Евгения Пухова за произведение «Смоленка зимой». 2024 г, масло.

3.     Диплом 1 степени  в номинации «Живопись» отметили Викторию Харченко за произведение «Певчие  Воскресной школы»,  2024 г., масло.

4.     Диплом 1 степени в номинации «Скульптура» вручили Татьяне Астаховой за произведение «Охота». 2024 г., шамот, ангобы, глазурь.

5.     Диплом 2 степени в номинации «Графика» получили Николай Смолин за произведение «Белая улочка. Серия «Земля Калужская»,  2023 г., акварель.

6.     Дипломом 2 степени в номинации «Живопись» наградили Юрия Шерова за произведение «Цветы и любовь», 2024 г., масло.

7.     Диплом 2 степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» присудили  Марине Гусевой за произведение «Триптих «Мелодия падающих звезд», 2023-2024 гг., текстиль, вязание крючком, вышивка ручная и машинная.

8.     Диплом 3 степени в номинации «Живопись» наградили Анастасию Базанову за произведение «Ущелье. Начало зимы», 2024 г., холст, акрил.

9.     Диплом 3 степени в номинации «Живопись» получил Николай Соловьев за произведение «Распутье», 2024 г, масло.

10. Диплом 3 степени в номинации «Живопись» вручили Любови Базановой за произведение «Старая фотография 1934 год», 2024 г., масло. 

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