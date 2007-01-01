В выходные калужане закупались книгами и встречались с писателями

В ИКЦ прошел книжный фестиваль

В выходные в Калуге уже во второй раз состоялся фестиваль PRO книги и уют.

Он проходил два дня.

Было много книг, ярмарка сувениров и подарков к Новому году, фотозоны, творческие встречи.

В прошлом году фестиваль открылся в день, когда мела метель. В этом году – в последний осенний день, когда началась оттепель.

Но настроение в ИКЦ все равно было новогодним. Елка, украшенная мягкими игрушками, авторские елочные шары, свечи-мандарины, имбирные пряники, открытки настраивали на приближающиеся праздники.

На уютной ярмарке можно было присмотреть подарки и отыскать необычные вещи: хрустящую пастилу, авторские сладости, травяные чаи, оригинальную керамику, милые сувениры, украшения из натуральных камней, вяленые шляпки и шарфы, новогодние открытки.

Новогоднее настроение передавалсь всем, кто заходил на фестиваль.

А книг, чтобы сделать длинные зимние каникулы интересными, продавалось море: классика, детективы, книги про историю искусств, мемуары, исторические романы, документальная и художественная проза, поэзия…

Большие форматы, красивые обложки и миниатюрные карманные издания. Среди книг встречались и произведения калужских авторов.

Детской литературы – огромное количество: сказок, обучающих и развивающих пособий. В фестивале участвовали 15 издательств. Цены были от 75 рублей. В среднем книги стоили 500-1500 рублей.

На книжном фестивале можно было провести несколько часов, а то и весь день.

Книголюбов в Калуге оказалось немало. Не все сейчас скачивают книги в интернете, есть те, кто любит подержать в руках бумажный вариант, почувствовать запах свежей типографской краски.

И это не только старшее поколение, на фестиваль пришли людей разных возрастов. Постоянно слышался шелест страниц.

Каждый мог найти что-то своё. Кто-то покупал одну книгу, а кто-то и десять.

На фестивале можно было не только запастись литературой, но и посетить разные мероприятия. Каждый день был расписан по часам.

Редактор, директор литературного агентства Ольгой Аминовой рассказала о книжных новинках 2024 года.

Прошли встречи с калужскими писателями. Мария Чекмазова представила новые «Другие сказки».

Юлия Рахаева прочитала свой рассказ про подростков «Кукловод» и поделилась секретами, как ей удается сохранять интригу до конца детектива.

Андрей Убогий познакомил читателей с новыми книгами «Дом, дорога, река» и «Ради радости».

Писатель, литературовед, научный сотрудником музея Л. Н. Толстого Дарья Еремеева рассказала о Толстом. Она приехала с книгой «Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал Лев Толстой».

А сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина Анна Хрусталева пообщалась с калужанами о Пушкине и его друзьях.

Психологи раскидывали метафорические ассоциативные карты, которые должны были помочь калужанам разобраться в себе, проводили сказкотерапию.

А Наталья Новосельцева провела краеведческую игру «Свой город – Калуга».

На встрече с писателем Андреем Убогим.

На фестивале каждый мог поучаствовать в благотворительной акции «Полка добрых книг для детей Донбасса». Собрали более 70 новых детских книг.

Организаторы акции поблагодарили калужан, рассказав, что собрали всего за полтора фестивальных дня столько книг, сколько обычно собирают за несколько недель, а то и месяцев.

Книги скоро отвезут на Донбасс и передадут детям.