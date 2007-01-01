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В Калуге жители дома 17 лет ждут ремонта крыши своего дома

Крышу дома №9 по улице Аэропортовской не чинят из-за неисполнения решения суда судебными приставами.
Владимир Андреев
08:18 сегодня
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В четверг, 28 ноября, отчаявшиеся найти выход из замкнутого круга жильцы, обратились за помощью к губернатору Калужской области.

В 2007 году жители двухэтажного жилого дома, находящегося тогда в управлении министерства обороны РФ, обратились в суд с требованием обязать управляющую компанию починить текущую крышу. Суд встал на сторону жителей и вынес решение, на основании которого минобороны обязано было провести капитальный ремонт крыши.

Решение суда не было исполнено. Люди ждали 17 лет, подставляя тазики под текущие потолки. По словам жильцов, из-за протечек начал разваливаться фасад здания, из стен вываливаются уже кирпичи.

В 2021 году служба судебных приставов, по словам одной из жительниц дома, вынесло постановление об окончании исполнительного производства. Другими словами, приставы не исполнили решение суда и не собираются его исполнять. Крыша продолжает течь.

- В феврале 2024 года наш дом поставили в план капремонта, но в мае отменили, ссылаясь на не исполненное решение суда, по которому судебные приставы ничего не делают, - сообщила жительница этого дома Алена Стафиевская.

В городской управе Калуги жильцам посоветовали лишь повторно обратиться Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

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