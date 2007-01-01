Где пройдет новая дорога в Турынино, и почему местным идея не нравится

Про альтернативный объезд микрорайона в Калуге заговорили вновь.

На годовой итоговой пресс-конференции в среду, 27 ноября, городской голова Калуги объявил о том, что новая дорога в Турынино появится ровно через год.

Новость, которая не может не вызвать вздох облегчения у всех тех калужан, что живет в этой части города. Ведь уже много лет из-за всего одного въезда в Турынино любая мало-мальски значимая авария на этой дороге приводит к серьезным пробкам.

Осознавая всю значимость темы, мы разбирались в ней детально. Начнем с истории вопроса.

Дорога к человейникам

Первые высотки-многоэтажки стали расти в Турынино еще в 90-х годах прошлого века. Монолитные человейники заселялись и у людей уже тогда была проблема, связанная с дорогой. Только не с единственной трассой, перерезающей микрорайон, а дорогой на работу и с работы. Общественный транспорт в Турынино ходил из рук вон плохо.

Со временем микрорайон все больше застраивался. В первом десятилетии нового миллениума на эту территорию Калуги зашел крупный застройщик. В Турынино вырос ЖК «СолнцеГрад».

Правда, от строительства крупных многоэтажек, компания через несколько лет отказалась и начала застраивать Турынино малоэтажным жильем. Количество жителей всех трех районов Турынино с каждым годом увеличивалось.

А дорога так и осталась одна. Узкая, с перепадами высот и крутыми поворотами, она уже не выдерживала заметно пополневший с прошлого века поток транспорта.

Осложняло ситуацию и то, что эта же трасса ведет в ряд районов Калужской области и ее используют не только жители Турынино.

В последние годы проблема с пропускной способностью этой дороги стала катастрофической. Особенно это чувствуется зимой.

Как уже было сказано, любая авария приводит к полной остановке всего движения. Пробки в несколько километров стали делом привычным.

Мало того, в гололед большегрузные фуры буксуют на крутых подъемах, что тоже приводит к остановке всего движения.

В декабре 2023 года на этом участке улицы Советская собралась, пожалуй, самая эпичная пробка за всю историю. Жители Турынино добирались из центра Калуги к себе домой пять (!) часов.

- От пожарки до Турынино-3 ровно 5 часов ехала, пробка была уже в первой половине дня. Почему не сработало ГИБДД? Администрация города? – писали тогда возмущенные калужане в социальных сетях.

Нынешней зимой, по всему видно, калужан ждет продолжение этого бесконечного пробочного сериала.

Очередной подход к снаряду

Попытки решить проблему предпринимались не один раз. В 2020 году город даже договорился с компанией-инвестором о строительстве объездной дороги.

Тогда, летом 2020-го, пробки были особенно часты. По иронии судьбы, они были связаны не столько с авариями, сколько с масштабными работами по проекту «Безопасные и качественные дороги». Ремонтировали единственную ниточку, которая связывала микрорайон с центром Калуги.

Проект дороги тогда освоили, а вот соглашение с инвестором нет. Альтернативной трассы жители Турынино так и не получили.

Однако власти продолжили искать возможность строительства объезда. В марте нынешнего года в СМИ вновь появилась обнадеживающая информация: будут строить!

Помочь вызвался местный бизнес. Был разработан и согласован проект альтернативной дороги с выездом на окружную трассу со стороны улицы Новождамировской.

И опять что-то пошло не так. Один участок построили и дело встало.

Как выяснилось, причина кроется в закопанных под землей трубах газовой магистрали высокого давления.

Надавили всем миром

К решению проблемы подключился губернатор Калужской области.

По закону строительство объектов в зоне отчуждения газопроводов запрещено. Необходимо возводить дополнительные защитные объекты.

- Для защиты подземных коммуникаций требуется значительная сумма, - сообщил в марте губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Пригласил на встречу руководство «Газпром газораспределение Калуга». Договорились: вопрос надо решить общими усилиями.

Обсуждения и переговоры длились почти восемь месяцев. Городской голова Калуги проговорился, что только осенью долгие разборы ситуации и поиски решения проблемы с участием всех сторон проходили в горуправе четыре раза.

Инвестором строительства альтернативной дороги выступил асфальтобетонный завод, расположенный в Турынино.

- Мы нашли точки соприкосновения, нашли решение, и эта компания готова проинвестировать в строительство дороги общего пользования, которая пройдет мимо их асфальтобетонного завода, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Что же касается подземного газопровода, то, по словам градоначальника, и здесь удалось найти вариант решения проблемы.

- Мы нашли внутренний тарифный источник для того, чтобы компания «Газпром газораспределение Калуга» переустроила собственные сети, - объяснил Дмитрий Александрович. - Сумма очень большая, на переустройстве сети необходимо около 15 миллионов рублей. Нам очень важно в следующем году решить эту техническую проблему, связанную с защитой этих подземных коммуникаций. Здесь мы получили поддержку губернатора, потому что без его воли, без его поручения невозможно было добиться этой цели.

Градоначальник пояснил, что в первую половину следующего года должны пройти все необходимые работы по защите газопровода, а во вторую – собственно строительство оставшегося участка дороги.

Дмитрий Денисов отметил, что компания-инвестор, взявшаяся за строительство объездной дороги, имеет долгосрочные контракты с федеральной трассой «Москва-Бобруйск», а значит, проблем с техникой и прокладкой самой альтернативной трассы проблем не возникнет.

Где пройдет

Судя по плану строительства, альтернативная дорога свяжет улицу Советская с объездной трассой.

Начало ее, если смотреть по пути из центра, будет сразу после S-образного аварийного поворота.

Она пройдет по нынешнему Тарусскому проезду, мимо Новождамировской, собачьего приюта, по Кольцевому проезду и закончится соединением с объездной дорогой в районе теплиц.

Хотя, вполне возможно, план в ходе его обсуждения может немного измениться. В любом случае, речь идет о дороге с выездом на окружную.

Для компании-инвестора это вполне приемлемый вариант. Большегрузы с песком и иными материалами, необходимыми для производства асфальтобетона, будут ездить, либо вовсе минуя улицу Советскую, либо часть ее.

Местные морщат нос

Но говорить о кардинальном решении проблемы с запуском объезда, скорее всего, преждевременно.

Практически все автолюбители, с которыми нам удалось пообщаться в Турынино, весьма скептически отнеслись к этому проекту.

Как только они понимали, о чем, собственно, мы спрашиваем, количество идиоматических выражений, которые мы не можем здесь воспроизвести, просто зашкаливало.

Общее мнение: да, ездить сегодня по Советской плохо, но лучше вряд ли станет.

- Чем думали те, кто проектировал генплан Калуги с нашим микрорайоном? Как можно было оставить разрастающийся Турынино с одной единственной узкой дорогой? – Возмущался калужанин Сергей Алексеевич, водитель с 45-летним стажем.

И действительно, сейчас сложно предположить, о чём думали проектировщики генплана города, когда чертили схемы новых новостроек.

И ведь Генплан Калуги утверждался не так давно, в апреле 2017 года, а последние изменения в него вносили в 2022 году. Оставить все три Турынино с одной единственной дорогой – это непросительная безалаберность.

Про вариант же альтернативной дорогой один из наших собеседников высказался прямо:

- Вот, смотрите, тут авария и все (мужчина показал на тот самый крутой S-образный поворот), мы все стоим и никакая альтернатива нас не спасет.

Вариантов нет?

Но справедливости ради надо сказать, что внимательно посмотрев на карту всех трех районов Турынино, мы так и не нашли каких-либо иных вариантов строительства дополнительных дорог. Не смогли нам подсказать о том, как избавить Турынино от пробок, и наши собеседники из местных жителей.

Вполне возможно, разумным будет остановить развитие жилищного строительства в этой части города до тех пор, пока не будет найдено действительно надежное дорожное решение этой проблемы.

А вы как думаете? Что надо сделать, чтобы решить проблему транспортной доступности Турынино?