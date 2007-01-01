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Калужанка Марина Савицкая сохранила сотни советских новогодних открыток

Их начинали собирать ещё бабушка и мама Марины.
Татьяна Светлова
18:27 сегодня
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Фото автора.
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Сейчас мало кто отправляет к праздникам открытки. Пишем сообщения, звоним.

Но многие помнят советский Новый год, тёплую атмосферу подготовки к праздникам, мандарины, живую елку, яркую мишуру. И десятки открыток в почтовом ящике от друзей и родных.

В декабре каждая семья покупала открытки пачками, аккуратно подписывала их. У кого-то ещё сохранились эти поздравления.

У Марины Савицкой сохранились сотни, а то и тысячи новогодних открыток.
У Марины Савицкой сохранились сотни, а то и тысячи новогодних открыток.

Популярные сюжеты

Марина Савицкая к каждому Новому году достает коробки со старыми открытками и делает коллаж. Открыток cотни: большой короб, обувная  коробка и пакет. Это не только раритет, это память о близких.   

- Самая старая новогодняя открытка, которая сохранилась в нашей семье - 1953 года, - рассказывает Марина. -  На ней дети на санках еду с горкой с флажком и елкой, а Дед Мороз им машет рукой.

Открытка с поздравление с наступающим 1953 годом.
Открытка с поздравление с наступающим 1953 годом.

-Открыток много. И если в 1950-х годах основные сюжеты – елка, Дед Мороз, сказочные лесные зверушки, природа.

В 1960-х на открытках – уже тема космоса, в 1970-х Дед Мороз в телевизоре, в самолёте летит, играет в хоккей, строит.

Открытки второй половины 1950-х годов.
Открытки второй половины 1950-х годов.

Есть и открытка моего года рождения – на ней Дед Мороз на кране ёлку поднимает на балкон последнего этажа дома.

Открытка начала 1970-х годов.
Открытка начала 1970-х годов.

А в 1980-х над были популярны открытки, которые оформляли художники Зарубин, Четвериков. И я стала смотреть, представляете, они выпускались тиражом 2 млн. экземпляров, 3 млн..

Открытка 1950-х годов.
Открытка 1950-х годов.
В 1960-х годах на открытках было много изображений зимней природы.
В 1960-х годах на открытках было много изображений зимней природы.

Переписывалась всю жизнь

- Моя мама - Евгения Сергеевна - и бабушка - Галина Андреевна – хранили много писем и открыток. И у меня выкинуть их рука не поднимается.

Иногда почему бы не перечитать какое-то теплое пожелание. Люди всегда желали друг другу добра, здоровья. Например, вот: «С Новым 65-м годом! Желаем в этом году тебе успеха в учебе, счастья в личной жизни и исполнения желаний».

«Желаем здоровья, радостного праздника, всего самого лучшего», «Желаем всем огромного счастья, крепкого здоровья, успеха в жизни, работе и учебе».

«Чтобы 83-й год принес вам счастье и радость в ваш дом, в вашу семью».

Открытки начинала собирать бабушка Марины.
Открытки начинала собирать бабушка Марины.

Собирать открытки начала моя бабушка. Для нее это была память о близких.

Бабушка родилась в Москве, в семье профессора ботаники. Потом ее отца направили на работу в Ялту, в Никитский ботанический сад. Бабушкино детство прошло в Крыму и было счастливым.

Позже ей не раз пришлось переезжать: сначала - из-за работы отца, потом – мужа, а затем война началась. И почти в каждом населённом пункте, где она жила, оставались друзья. Она с ними всю жизнь переписывалась.

В Калугу она приехала, когда они с дедушкой развелись. У бабушки было трое детей: две дочери и сын. Моя мама – старшая.

Закончив институт, мама получила назначение в Курскую область, по профессии она была экономист. И сначала бабушка приехала к ней туда.

Младшие дети бабушки учились в институтах в Воронеже и в Ленинграде. Когда бабушкин сын, мой дядя, закончил институт в Воронеже, его направили в Калужский пединститут. И семья решила сюда приехать.

Потом уже дядя устроился в ростовский университет и всю жизнь там работал, он по профессии историк. Посылал в Калугу письма, открытки к праздникам, телеграммы.

Вчера я нашла телеграмму. Моя младшая дочь впервые её увидела, удивилась, что были такие способы сообщения.

Потом собирать открытки и письма стала мама, ей это от бабушки передалось. Но если бабушке важен был текст, то мама еще обращала внимание и на картинки. 

В 1960 годах уже интересна была тема космоса.
В 1960 годах уже интересна была тема космоса.
В 1970-х Дед Мороз был активным: и на самолете летах, и в хоккей играл.
В 1970-х Дед Мороз был активным: и на самолете летах, и в хоккей играл.

 

Была актуальна и тема трудовых подвигов.
Была актуальна и тема трудовых подвигов.

Предвкушение праздника

- Я помню, в детстве тоже покупала открытки. Идёшь из школы под Новый год по ул. Кирова: светится магазин Калуга, там всегда была  красивая новогодняя витрина, стояли палатки Союзпечать. И покупаешь открытки, шарики.

Письма писать я не очень любила, в вот открытки всегда подписывала. Раньше же открытки на каждом углу продавались, стоили копейки.

А сейчас захочешь купить открытку, отправить, ещё найти её надо. Она без марки, надо бежать на почту, купить марку. А на почте всегда очереди. То есть отправить поздравление стало каким-то квестом.

Но я каждый год несколько открыток отправляю.

Открытки 1980-х были красивыми, с разными сюжетами.
Открытки 1980-х были красивыми, с разными сюжетами.
необычная открытка из 1980-х.
необычная открытка из 1980-х.

- На днях мне попалось хорошее выражение: праздник – это предвкушения праздника. Важна сама предновогодняя атмосфера, когда вся семья вместе что-то делает, ставит ёлку, продумает новогоднее меню. Это здорово.

Это объединяет и хочется верить, что в новом году всё сложится намного лучше.

Елку на Новый год мы всегда ставили живую. Искусственную мама и бабушка не признавали. Вместе украшали её. У меня в детстве были  любимые игрушки: ёлочный шарик - необычный, объёмный внутри, белочка и космонавт.

В школе всегда был новогодний утренник, мы наряжались в костюмы, помню, были Снежинками.

А с четвертого класса я уже сама придумывала новогодние наряды, украшала платья мишурой.

В школе клеила бумажные гирлянды, делала шарики, фонарики, вырезала снежинки.

Елочные игрушки были стеклянными, их били и школьную стенгазету этой стеклянной крошкой украшали.

наступающий, 2025 год Змеи. А это откртка 1989-го.
наступающий, 2025 год Змеи. А это откртка 1989-го.

Рисуем открытки

- 31 декабря вечером мы с мамой ходили к театру на фейерверк. Там горели гирлянды с крашенными в разные цвета лампочками, стояли ледяной Дед Мороз, горки.

А новогоднюю ночь всегда проводили дома втроем с бабушкой и мамой. Мне разрешали сидеть до 12 ночи.

Подарки я получала в основном конфетные. Маме на работе давали, и в школе были.  

И мы всегда отмечали Рождество, готовили дома что-то вкусненькое. У меня сохранились старинные рецепты бабушкиной бабушки, целая тетрадка. И я до сих пор по ним иногда готовлю. Получается очень вкусно. 

И сейчас дома на Новый год ставлю живую елку или просто сосновые ветки. Готовлю меньше, потому что дети разъехались. Но в прошлом году обе дочки на Новый год дома были.

Даже если мы вдвоём с мужем, я всегда делаю небольшую новогоднюю композицию.

А с друзьями уже несколько лет подряд собираемся, делаем новогодние венки, рисуем новогодние открытки. И вспоминаем детство, какие у кого были ощущения праздника.

Это и повод лишний раз собраться и возможность потом подарить эту картинку кому-то из близких. 

А такие открытки рисует старшая дочка Марины.
А такие открытки рисует старшая дочка Марины.

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