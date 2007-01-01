Калужанам показали все ордена Российской империи

Увидеть их можно на выставке, проходящей в Доме Батенькова до 31 января.

Рассматривая ордена можно изучать историю нашей страны, узнать много интересных фактов о знаменитых орденах и медалях.

Награды Российской империи были в золоте и серебре. Это настоящие шедевры ювелирного искусства. Ордена украшались драгоценными камнями, использовались ручная роспись по горячей эмали, гравировка, алмазная грань.

На выставке представлены ордена из частной коллекции Алексея Железнова. Он давно интересуется историей, собирает значки с гербами дореволюционных губерний и городов, царские монеты и российские ордена. Понятно, что настоящие ордена стоят заоблачных денег. Поэтому Алексей Станиславович сделал на заказ в Москве их точные копии, что подтверждено документами соответствия. Все ордена выполнены по технологии ХVIII века.

Алексей Железнов рассказал историю каждого российского ордена.

Вручили нашему земляку

- Здесь представлены все ордена Российской империи, которые существовали в нашем государстве до 1917 года. Их десять.

Это не муляжи, а точные копии наград: количество камней, их огранка выполнены в соответствии с подлинниками, использованы эмалевая роспись, жемчуг и горный хрусталь, - объясняет коллекционер.

Орден Святого Андрея Первозванного: в центре – звезда, сам орден – внизу на цепочке».

- Начинается экспозиция с высшей награды, с первого ордена, который был принят в Российской империи, это орден Святого Апостола Андрея Первозванного.

Его учредил в 1698 году Пётр I «За веру и верность». Орден — это не звезда по центру, как многие думают, а крест внизу на цепочке. Первым награду получил наш земляк генерал-адмирал Фёдор Головин за великолепно проведенную морскую операцию.

Орден Святого Апостола Андрея Первозванного.

- Кстати, я слышал такое мнение, что царь орден выпустил и сразу его на себя нацепил. Ничего подобного! Петр I был седьмым, кого наградили этим орденом.

Ордена размещали только на одной стороне определенным образом. Орден Андрея Первозванного носился выше всех. Если орденов было много, он носился чуть ли не на самом плече.

Орден Святой Анны. Петр I выдал свою старшую дочь Анну за Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха. Когда Анна умерла, герцог, любивший ее, в память о жене учредил орден. В Россию его привез их сын – будущий император Петр III. А официальной наградой орден стал при Павле I.

В зависимости от финансового состояния

- Знаков любого российского ордена три - это крест, звезда и лента через плечо. Можно было просто носить ленту, этого было достаточно, чтобы заявить о том, что ты награжден орденом.

Что касается самих крестов, их надевали на определенные приемы. А на прием к царю часто надевали ленту и звезду, сам орден оставался дома, лежал в коробочке.

Сначала ордена делали за счёт государства. Это было недёшево: золото, бриллианты, эмаль, финифть.

Позже, со времен Павла I, вручали просто грамоту на орден и крест. А кто желал изготовить звезду и появиться на прием к царю именно с ней, должен был сделать её сам.

Шли к ювелиру. Существовал специальный статут, какого размера должна быть звезда и так далее. И в зависимости от финансового состояния награждённого, ювелир исполнял тот или иной вариант ордена.

Поэтому ордена можно увидеть совершенно в разных вариантах.

А если у награжденного не так хорошо шли финансовые дела, а прийти к царю без бриллиантовой звезды просто нельзя, даже закладывались имения.

Были и другие случаи: поехал дворянин за границу, поиздержался, тогда выковыривались бриллианты и продавались. Иногда человек приезжал домой только со звездой, без единого бриллианта в ней.

И тут уже снова старался сделать звезду, исходя из своих доходов. Позже разрешили вместо бриллиантов использовать горный хрусталь. Это было официально утверждено.

В моей коллекции использован хрусталь - стразы Сваровски.

Звезда ордена Святого князя Владимира. Его выпустила Екатерина II, и по статусу он занял второе место, отодвинув орден Александра Невского, выпущенные ранее, на третье.

Орден Святого Александра Невского.

Наградили всего 25 человек

- Орден святого Георгия Победоносца для офицеров существовал четырех степеней в белой эмали.

Он был утвержден императрицей Екатериной Великой. Его девиз «За службу и храбрость».

Им награждали только за военные подвиги от низшей степени к более высокой.

Позже появился солдатский орден, который видим в фильмах.

Орденом первой степени за все время были награждены всего 25 человек.

В Георгиевском зале Кремля установили мраморные доски с их фамилиями. Когда большевики пришли к власти, эти мраморные плиты посрывали и разбили. Но сейчас они восстановлены, вновь выбиты все имена и фамилии героев.

Звезда ордена Святого Георгия Победоносца.

Георгиевский бант солдатских крестов времен Первой мировой войны.

Женские ордена

- Были награды и для женщин. Мариинский знак, который ввел Николай I, вручался за выслугу лет на государственной службе.

После 15 лет службы - медаль с бантиком, после 25 лет - крест с бантиком, а после 50 лет безупречной службы - крест с бриллиантами и большим бантом, который уже был приравнен к ордену.

Высшим женским орденом в Российской империи был орден Святой Екатерины. У него интересная история.

В 1711 году в известном Прутском походе наша армия попадает в окружение. Начались переговоры о перемирии. Чтобы задобрить командующего Мехмед-пашу и его окружение, Екатерина отдаёт все свои украшения, а их было немало.

И нашу армию не то что выпускают, ей оставляют всё оружие и стоят с двух сторон, провожая.

Пётр в восторге от поступка будущей жены и учреждает для неё орден. Потом награда была преобразована в орден Святой Екатерины.

Носился он на красной ленте, через плечо, сбоку. Девиз ордена «За любовь и верность». Им награждали женщин.

Орден Святой Екатерины – высшая женская награда.

Но однажды наградили сына Меньшикова за миловидность. Глупость, конечно, но тем не менее она была сделана. А так, это чисто женская награда, вручалась только за самые великие заслуги женщин перед Российской империей.

Ну а самый грустный орден – это орден Святой Ольги.

В 1913 году празднуется трехсотлетие Дома Романовых. И благотворительное общество Святой Ольги, существовало в Российской империи выходит к царю с просьбой учредить награду для выдающихся женщин.

Царь благосклонно это принимает. Жена Николая II, Александра Федоровна, поддержала эту идею, сама создавала эскиз ордена. Принят он был в 1915 году.

В это время уже шла Первая мировая война, поэтому о гражданских заслугах не стали говорить и ввели в статут этого ордена возможность награждать им женщин, у которых мужья и сыновья были героями и отдали жизнь за родину.

Состоялось всего одно награждение. В 1916 году орден Святой Ольги вручили Вере Николаевне Панаевой, вдова героя, полковника русско-турецкой войны.

У нее три сына ушли на Первую мировую, были офицерами, все трое получили Георгиевские кресты, а один сын ещё и золотое Георгиевское оружие.

И все трое погибли. Панаевой был вручен орден, который предусматривал и полное финансовое обеспечение до конца жизни. А в 1922 году Вера Панаева была расстреляна. 0+