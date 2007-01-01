В Калужской губернии мачеха решила хитростью найти невесту дураку-пасынку

Осенью в деревнях часто играли свадьбы.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Худую не назовут красивой

Про Жиздринский уезд сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали такие сведения.

«В нашей местности у народа такой взгляд, что взрослому человеку надобно жениться…

Когда парню минует 18 лет, отец с матерью говорят: «То-то нам своего малого надо женить». И к 20 летам непременно женят. Иногда спешат с женитьбой и потому, что в доме нужна работница.

Большинство отцов стараются взять невесту из богатого двора и цветущую здоровьем.

«Она девка из себя видная румяна, толстая – страсть красивая!» - самая лучшая похвала для невесты.

Худощавую же невесту не назовут красивой, хоть будь у нее замечательно правильные черты лица, таких называют: пригожа, приятна. Красотою считают в народе здоровье.

Отдают замуж большей частью на семнадцатом, восемнадцатом году.

Когда же невесте 20 ил 21 год, она считается старой, за нее идут свататься или бедные, или вдовцы.

Я знала одну такую невесту в Новой, Евгению Елмещенкову. Отец ее солдат, и был женой в Варшаве.

Родилась Евгения, он, уезжая из Варшавы, не взял с собой метрического свидетельства дочери.

Когда же ей минуло 16, за нее стали свататься женихи, священник отказал венчать.

Отец выхлопотал ей документ, когда ей был 21 год, поэтому она вышла замуж за вдовца, у которого было трое детей.

- То-то прямо на детей идёт, - жалели ее бабы. – Поди-ка обмой, да обшей всех… Становись к печи. Поди-ка навари на всю семью , да пригляди за всем двором.

Жених ее был лет тридцати богатый мужик.

В женихе больше всего ценится достаток и многоземелье, все остальное считается второстепенным».

«Выходи, девка, промаху не дашь»

«Я слышала одни интересный рассказ, как мачеха женила своего пасынка-дурака. Это было в деревне Дрыновке Грибовской волости.

Пасынок был так туп, что ни одна невеста из соседних деревень за него не шла.

Мачеха решила употребить хитрость. Она решила ехать сватать в Дулевскую волость, где невесты не знают ее жениха.

И вместо пасынка взять племянника мужа, который был сиротой и воспитывался у них.

Он был красивый малый, работал на заводе в Песоченском и одевался нарядней других парней.

Работавший у них дулевский мужик посоветовал им ехать в Дулево, сватать сестру кузнеца. «Там скорее уладите. У кузнеца пять сестёр, сам он пьяница, а мать глухая старуха и бестолковая: что сын скажет, то она и сделает», - говорил он.

Мачеха послушалась его совета и поехала свататься к кузнецу. Когда приехали, то в избу кузнеца то и дело приходили соседи, смотреть жениха.

Бабы и девки, посмотрев жениха, шли в избу к невесте, хвалить его: «Красивый, нарядный, а на сапогах калоши. Выходи, девка, промаху не дашь», - говорили они ей.

Сваты с кузнецом поладили, оставалось спросить согласие жениха и невесты. Поставили их на одну доску друг против друга. Спросили жениха, согласен он жениться на этой невесте. Жених сказал, что согласен.

Невеста, посмотревши жениха, нашла его красивым и, вспомнивши советы соседей, решила идти за него.

«Коли нами люди не гребуют (брезгуют), так и нам нечего ими гребовать», - сказала она. Это обыкновенные фразы невесты, когда она дает свое согласие.

Сваты на водку не поскупились, угостили всех, особенно кузнеца.

На третий день кузнец с матерью и теткой поехал смотреть двор. Сваты рассыпались перед ними мелким бисером.

«Прежде мы вас угостим, - сказала мачеха. -А потом двор покажем».

На водку опять не поскупились. Кузнец еле сидел. Племянник с гостьми сидел, а пасынок по избе ходит. Узнав, что приехали двор глядеть, соседи сбежались в избу жениха.

«Разве жених за столом сидит, жених по избе ходит», - говорят они, но их никто не слушает, уговор о свадьбе идет своим чередом.

Повели двор смотреть, показывают амбар с хлебом, полны закрома хлеба. «Не бойтесь, отдавайте к нам свою невесту, у нас сыта будет», - говорит мачеха.

«Да разве это все их хлеб, ведь у них один амбар с братом. Половина хлеба – их, половина – брата, - шепчут соседи, но глухая старуха их не слышит.

«Да, тут моя доча сыта будет», - говорит она.

Тетка хочет растолковать обман, но пьяный кузнец ее не слушает, а мать не слышит.

Дело было покончено, назначили день свадьбы, и кузнец с матерью поехали домой. Дорогой тетка рассказала им про обман. Как же теперь быть?

Ехать назад, отказаться, убытка начнут искать. Пожалуй, присудят заплатить, а платить нечем. Лучше не отказывать.

Но как же быть с невестой? Рассказать ей все, она, пожалуй, заупрямится и раньше, чем сваты приедут со двора уйдет. Лучше молчать до поры до времени.

Приехали домой и ничего не сказали невесте.

«Как посмотрю я на невесту как она дары готовит, так сердце мое сжимается. Слезы к глазам подступают. Думаю, сказать ей все, да это не мое дело, ну-ка хуже сделаю», - говорила тетка.

Утром накануне свадьбы приехал вестовой от жениха. Невеста послала с ним полотенце, которое жених вешает за пояс, когда едет к невесте и ходит так во время свадьбы.

Вечером собрались у невесты все родные, гости, соседи, поезжанье (участники свадебного поезда жениха) смотреть.

Ждут жениха, его нет, уже поздно, близко к рассвету, а его все нет. Все волнуются, спрашивают, что это значит, невеста плачет. Расцвело, жениха нет, гости разошлись.

В обед приезжает отец жениха, спрашивают, почему вчера не приехал «Дела задержали, - отвечает он.

А дело было вот в чем. Когда ехать на вечеруху, вышел спор, кому ехать: сыну или племяннику. Племяннику понравилась невеста, он стал просить дядю, чтобы женил его.

А дядя хотел женить не его, а сына. «Да вас прогонят, когда вы привезете другого жениха», - говорил племянник. Начался спор, кто говорил, что прогонят, а кто – не прогонят.

Одни говорили: нужно ехать, другие, что нельзя ехать. Так всю ночь и проспорили.

Женихов отец и брат невесты решили делать вечеруху на третий день, ничего, что все кушания простоят долго.

На свадьбу приехал настоящий жених. Невеста, как посмотрела на него - в слезы, говорит, что за него не пойдет.

Начался спор, идти ей или не идти. Одни говорили, как можно отказать, когда приехали на вечеруху, нужно было прежде все разузнать о женихе, а теперь уж поздно отказывать.

Другие говорили, что за такого дурака идти не следует, что здесь обман, а где обман, всегда можно отказать. Сваты поскорей начали напаивать кузнеца.

Пьяный кузнец начал кричать на сестру, чтобы она выходила замуж. «У меня вас пятеро сестер, да шестая мать, у меня и хлеба недостанет вас кормить!» - говорил он. Невеста согласилась на брак.

Когда на другой день после свадьбы кузнец с матерью уезжал домой, то невеста сказала матери при мачехе, что она не будет жить с таким дураком, что он, что стена – все равно, что он ей во время свадьбы ни одного словечка не промолвил.

Она так и сделала, как говорила, ушла от мужа. А через шесть лет пришла к нему с двумя детьми. Все это время она нанималась в работницы.

«Ты смотри, береги моих ребят, я тебя за них проберу, коли за ними не усмотришь», - говорил ей муж. Все над ним посмеивались.

Теперь у нее от мужа два ребенка. В семью их не принимают, как плохих работников, и они живут в работниках».