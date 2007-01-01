Каждый выходной – в поход по Калужской области: цветаевский пирог с меренгой, загадочные камни и лесной водопад

Вы удивитесь, какие интересные места есть в наших краях.

Калужский клуб спортивного туризма каждые выходные проводит треккинги и походы.

Даже сейчас, поздней осенью и наступающей зимой можно выбраться за город и открыть для себя новые места.

- В этом году у нас было много походов, - рассказывает руководитель школы спортивного туризма Ирина КОНСТАНТИНОВА. – Прошли и по старым маршрутам, и разработали новые. Сезон удался. И погода была хорошая.

Лето порадовало погодой, походов было много.

Когда цветут липы

- Летом у нас проходили экскурсии по следам великих литераторов. В наших краях бывали Чехов, Радищев, Тургенев, Полежаев и т. д. Толстой, Достоевский посещали Оптину пустынь.

Мы организовали поход выходного дня в эти места: Козельск, шикарный Сосенский, легендарное Чёртово городище. Прошли быстро, без привалов.

На Чертовом городище.

Видели светящийся мох в пещерах, встретили редкие виды бабочек. Набрали земляники и черники.

Побывали и в Тарусе, которая связана с Цветаевой, Паустовским, Заболоцким. Автобусы ходят хорошо, добрались быстро.

Народу в Тарусе много, поэтому в музеи надо записываться заранее. Посмотрели Дом-музей Цветаевой, попробовали знаменитый цветаевский яблочный пирог. Его готовят с меренгой.

Сходили по берегу реки в село Игнатовское, чтобы увидеть старинную усадьбу. Эта усадьба принадлежала роду Хитрово, затем перешла к Нарышкиным и Бутурлиным.

Вдоль водного каскада проложена одна из аллей, на которой растет гигантский дуб, который наша группа так и не смогла обнять.

Сейчас она в разрушенном состоянии, её планируют реконструировать. Там прекрасный липовый парк.

В Игнатовском, в старинной усадьбе.

Вообще, в Тарусе много лип. Даже на главной площади города, над Окой – липы. Они цвели, наполняя воздух ароматом. Мы набрали чистого липового цвета.

Кстати, в Тарусе мне рассказали, что в этом городе обнаружили повышенную концентрацию кислорода. Там самочувствие у людей улучшается.

В тарусе много зелени.

А вечером был гигантский фестиваль в честь летнего солнцестояния, там мы встретили туристов нашей школы спортивного туризма из других городов.

Путешествия по литературным местам мы продолжим. Планируем ещё раз посетить Тарусу, там нам очень понравилось. И теперь хотим покататься на водном транспорте. Доплыть из Тарусы в Богимово. Но лучше всего ехать туда, когда цветут липы.

Прогулка по тарусе получилась насыщенной.

Смерч при ясной погоде

- В Юхнове мы прошли по Большой Калужской тропе. Там очень красиво и достаточно просто сориентироваться. Не нужна специальная трекинговая обувь, если хорошая погода, без паводков.

Там сделали мостики через маленькие речки, притоки Угры. Мне очень там понравилось. Мы прошли 30 км. В Юхнове есть места воинской славы, поэтому мы их посетили.

Во Мстихино были на карьере и видели Белую башню. Это водонапорная башня. По одной из версий в этих местах во время первой мировой войны был госпиталь.

По другой - во время Великой Отечественной войны располагался склад. И стояла водонапорная башня. Сейчас этот карьер зарос, пройти сложно.

Ходили в Воротынск, в Андреевское, к Чижовке, на Калугу -2, в Резвань. До Вырки добирались интересным образом - через лес. То есть со стороны Правого берег в сторону живописных мест, там замечательная дорога, очень красивая сама по себе.

Близ Воротынска и Опытной станции в начале лета видели закручивающийся в поле смерч. Сейчас конвективные явления становятся очень частыми.

Но удивительно, что смерч шёл не из облаков, а сформировался среди ясного неба при сравнительной не высокой температуре воздуха, не перед грозой.

Здорово в выходные прогуляться по красивым местам.

До водопада на электричке

- Мы не раз ездили на болота, в леса, в пещеры. Но мало кто знает, что в Калужской области есть водопады. И новый маршрут мы решили сделать на водопад «Бестенский перелом», который находится в Козельском районе. Были там впервые.

Доехали до станции Кудринской на технической электричке. И со станции пешком шли примерно 10 км. А если на машине, то можно подъехать очень близко к водопаду.

Дорога хорошая, асфальтированная. Она не оживленная, машины редко проезжают, но по твердому асфальтовому покрытию идти пешком не очень комфортно.

Место благоустроенное, там указатели стоят. Этот водопад есть и на картах в интернете. Кроме того, одна наша туристка была из ближайшей деревни, она хорошо знала эти места. Поэтому водопад мы легко нашли.

Там протекает красивая река Серёна. И водопад в высоту метра два, но широкий. Обязательно сходим туда ещё.

Водопад найти достаточно легко.

Маки на озере

- Были на озере Тишь, это в сторону Перемышля, за Воротынск. Места живописные. Летом там цвели маки, ирисы.

По дороге мы зашли и на воротынское городище. Стараемся посещать по пути интересные места.

Маки возле озера Тишь.

Прошли 15 км. Вокруг озера - пойменные луга. Но, это открытое пространство, много воды. Если летом солнце агрессивное, лучше идти после обеда.

А мы пошли туда утром, и, конечно, было очень жарко. Озеро Тишь - уникальная орнитологическая территория: там огромное количество птиц.

Встречается и один из самых древних представителей фауны – выхухоль русская.

Один из берегов озера высокий и обрывистый, высотой до 40 метров, именно с него открываются наиболее живописные виды. Видны заливные луга до самого горизонта, противоположный берег Оки и соседнее село Нижние Подгоричи. С высокого берега озера летают на парапланах.

Во время похода и земляники набрали.

Таинственные валуны

- Сейчас на картах появляется много интересных объектов. Например, недалеко от Калуги есть Наполеонов камень. Мы проходили мимо, даже не знали про него. Это в Ромодановских двориках.

Огромный валун лежит в овраге. И там нет никаких объектов инфраструктуры, ничего. С этим валуном связано много легенд, конечно, про войну, про пленных французов, которые выкопали яму, побросали в нее сабли и т.д., засыпали, сверху поставили камень.

Было предположение, что камень связан с каким-то кладом, якобы под ним что-то закопано.

А на берегу Угры есть Синий камень. От Товарково на другую сторону Угры, в конце деревни Матово. С одной стороны там вековые дубы, им по 800 лет - такая красота, а с другой стороны – огромный камень.

На вид он обыкновенный, не синий. Говорят, если его намочить, у него появляется сине-фиолетовый оттенок. Участок там холмистый, между двух оврагов - древнее городище, от которого уже ничего не осталось.

Матово городище относится к первой половине I тыс. н.э. Там находили фрагменты лепной керамики. Некоторые считают место мистическим, а камень – культовым.

Но ученые считают, что валун сюда притащил древний ледник. В любом случае, там красиво, есть родники, река, цветущие растения.

Маршрут составляется с учетом возраста участников группы. В некоторые походы можно ходить даже с маленькими детьми.

Главное -желание

- В начале ноября мы пошли в поход в лес, в Московскую область, в сторону Владимира. У нас была тренировка по ориентированию, с картами. В лесу разбили палатки, остались ночевать. Легли спать осенью, а проснулись зимой.

Ночью выпал снег. Это была зимняя сказка! Лес шикарный, но там в теплое время года есть гадюки. Поэтому сейчас – лучшее время для походов: ни гадюк, ни комаров, ни клещей, медведи уже спать ложатся! Призываю всех ходить сейчас!

Первый снег в ноябре.

- В ближайшее время мы планируем пройти по Дзержинскому району, в сторону Никола-Ленивца, по Износковскому. Там - заповедные, необычные места. Будут путешествия по усадьбам – Богимово, Авчурино и другим.

Всегда на выходных у нас трекинги, проходим достаточно много. Экскурсии тоже регулярно стараемся проводить, но по запросам, надо, чтобы собиралась группа.

Рассматриваем пожелания, куда бы хотели сходить, учитываем возраст. Все бесплатно, главное желание.

Ирина даже зимой может ночевать в палатке.

- Скоро Новый год. И у нас есть новогодние традиции. Днём 31 декабря мы собираемся на пикник на природу. Выбираем красивое место.

В прошлый раз ездили в Чижовку. Берем с собой гамаки, стульчики. И провожаем уходящий год шашлыками и без алкоголя.

А рано утром 1 января встречаемся. И в зависимости от того, в каком городе находимся, выходим на спортивные мероприятия.

Если в Калуге, то у нас лыжный марафон, или присоединяется к новогодним забегам.

У костра всегда можно согреться.