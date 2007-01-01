Каждый выходной – в поход по Калужской области: цветаевский пирог с меренгой, загадочные камни и лесной водопад
Калужский клуб спортивного туризма каждые выходные проводит треккинги и походы.
Даже сейчас, поздней осенью и наступающей зимой можно выбраться за город и открыть для себя новые места.
- В этом году у нас было много походов, - рассказывает руководитель школы спортивного туризма Ирина КОНСТАНТИНОВА. – Прошли и по старым маршрутам, и разработали новые. Сезон удался. И погода была хорошая.
Когда цветут липы
- Летом у нас проходили экскурсии по следам великих литераторов. В наших краях бывали Чехов, Радищев, Тургенев, Полежаев и т. д. Толстой, Достоевский посещали Оптину пустынь.
Мы организовали поход выходного дня в эти места: Козельск, шикарный Сосенский, легендарное Чёртово городище. Прошли быстро, без привалов.
Видели светящийся мох в пещерах, встретили редкие виды бабочек. Набрали земляники и черники.
Побывали и в Тарусе, которая связана с Цветаевой, Паустовским, Заболоцким. Автобусы ходят хорошо, добрались быстро.
Народу в Тарусе много, поэтому в музеи надо записываться заранее. Посмотрели Дом-музей Цветаевой, попробовали знаменитый цветаевский яблочный пирог. Его готовят с меренгой.
Сходили по берегу реки в село Игнатовское, чтобы увидеть старинную усадьбу. Эта усадьба принадлежала роду Хитрово, затем перешла к Нарышкиным и Бутурлиным.
Вдоль водного каскада проложена одна из аллей, на которой растет гигантский дуб, который наша группа так и не смогла обнять.
Сейчас она в разрушенном состоянии, её планируют реконструировать. Там прекрасный липовый парк.
Вообще, в Тарусе много лип. Даже на главной площади города, над Окой – липы. Они цвели, наполняя воздух ароматом. Мы набрали чистого липового цвета.
Кстати, в Тарусе мне рассказали, что в этом городе обнаружили повышенную концентрацию кислорода. Там самочувствие у людей улучшается.
А вечером был гигантский фестиваль в честь летнего солнцестояния, там мы встретили туристов нашей школы спортивного туризма из других городов.
Путешествия по литературным местам мы продолжим. Планируем ещё раз посетить Тарусу, там нам очень понравилось. И теперь хотим покататься на водном транспорте. Доплыть из Тарусы в Богимово. Но лучше всего ехать туда, когда цветут липы.
Смерч при ясной погоде
- В Юхнове мы прошли по Большой Калужской тропе. Там очень красиво и достаточно просто сориентироваться. Не нужна специальная трекинговая обувь, если хорошая погода, без паводков.
Там сделали мостики через маленькие речки, притоки Угры. Мне очень там понравилось. Мы прошли 30 км. В Юхнове есть места воинской славы, поэтому мы их посетили.
Во Мстихино были на карьере и видели Белую башню. Это водонапорная башня. По одной из версий в этих местах во время первой мировой войны был госпиталь.
По другой - во время Великой Отечественной войны располагался склад. И стояла водонапорная башня. Сейчас этот карьер зарос, пройти сложно.
Ходили в Воротынск, в Андреевское, к Чижовке, на Калугу -2, в Резвань. До Вырки добирались интересным образом - через лес. То есть со стороны Правого берег в сторону живописных мест, там замечательная дорога, очень красивая сама по себе.
Близ Воротынска и Опытной станции в начале лета видели закручивающийся в поле смерч. Сейчас конвективные явления становятся очень частыми.
Но удивительно, что смерч шёл не из облаков, а сформировался среди ясного неба при сравнительной не высокой температуре воздуха, не перед грозой.
До водопада на электричке
- Мы не раз ездили на болота, в леса, в пещеры. Но мало кто знает, что в Калужской области есть водопады. И новый маршрут мы решили сделать на водопад «Бестенский перелом», который находится в Козельском районе. Были там впервые.
Доехали до станции Кудринской на технической электричке. И со станции пешком шли примерно 10 км. А если на машине, то можно подъехать очень близко к водопаду.
Дорога хорошая, асфальтированная. Она не оживленная, машины редко проезжают, но по твердому асфальтовому покрытию идти пешком не очень комфортно.
Место благоустроенное, там указатели стоят. Этот водопад есть и на картах в интернете. Кроме того, одна наша туристка была из ближайшей деревни, она хорошо знала эти места. Поэтому водопад мы легко нашли.
Там протекает красивая река Серёна. И водопад в высоту метра два, но широкий. Обязательно сходим туда ещё.
Маки на озере
- Были на озере Тишь, это в сторону Перемышля, за Воротынск. Места живописные. Летом там цвели маки, ирисы.
По дороге мы зашли и на воротынское городище. Стараемся посещать по пути интересные места.
Прошли 15 км. Вокруг озера - пойменные луга. Но, это открытое пространство, много воды. Если летом солнце агрессивное, лучше идти после обеда.
А мы пошли туда утром, и, конечно, было очень жарко. Озеро Тишь - уникальная орнитологическая территория: там огромное количество птиц.
Встречается и один из самых древних представителей фауны – выхухоль русская.
Один из берегов озера высокий и обрывистый, высотой до 40 метров, именно с него открываются наиболее живописные виды. Видны заливные луга до самого горизонта, противоположный берег Оки и соседнее село Нижние Подгоричи. С высокого берега озера летают на парапланах.
Таинственные валуны
- Сейчас на картах появляется много интересных объектов. Например, недалеко от Калуги есть Наполеонов камень. Мы проходили мимо, даже не знали про него. Это в Ромодановских двориках.
Огромный валун лежит в овраге. И там нет никаких объектов инфраструктуры, ничего. С этим валуном связано много легенд, конечно, про войну, про пленных французов, которые выкопали яму, побросали в нее сабли и т.д., засыпали, сверху поставили камень.
Было предположение, что камень связан с каким-то кладом, якобы под ним что-то закопано.
А на берегу Угры есть Синий камень. От Товарково на другую сторону Угры, в конце деревни Матово. С одной стороны там вековые дубы, им по 800 лет - такая красота, а с другой стороны – огромный камень.
На вид он обыкновенный, не синий. Говорят, если его намочить, у него появляется сине-фиолетовый оттенок. Участок там холмистый, между двух оврагов - древнее городище, от которого уже ничего не осталось.
Матово городище относится к первой половине I тыс. н.э. Там находили фрагменты лепной керамики. Некоторые считают место мистическим, а камень – культовым.
Но ученые считают, что валун сюда притащил древний ледник. В любом случае, там красиво, есть родники, река, цветущие растения.
Главное -желание
- В начале ноября мы пошли в поход в лес, в Московскую область, в сторону Владимира. У нас была тренировка по ориентированию, с картами. В лесу разбили палатки, остались ночевать. Легли спать осенью, а проснулись зимой.
Ночью выпал снег. Это была зимняя сказка! Лес шикарный, но там в теплое время года есть гадюки. Поэтому сейчас – лучшее время для походов: ни гадюк, ни комаров, ни клещей, медведи уже спать ложатся! Призываю всех ходить сейчас!
- В ближайшее время мы планируем пройти по Дзержинскому району, в сторону Никола-Ленивца, по Износковскому. Там - заповедные, необычные места. Будут путешествия по усадьбам – Богимово, Авчурино и другим.
Всегда на выходных у нас трекинги, проходим достаточно много. Экскурсии тоже регулярно стараемся проводить, но по запросам, надо, чтобы собиралась группа.
Рассматриваем пожелания, куда бы хотели сходить, учитываем возраст. Все бесплатно, главное желание.
- Скоро Новый год. И у нас есть новогодние традиции. Днём 31 декабря мы собираемся на пикник на природу. Выбираем красивое место.
В прошлый раз ездили в Чижовку. Берем с собой гамаки, стульчики. И провожаем уходящий год шашлыками и без алкоголя.
А рано утром 1 января встречаемся. И в зависимости от того, в каком городе находимся, выходим на спортивные мероприятия.
Если в Калуге, то у нас лыжный марафон, или присоединяется к новогодним забегам.
- Будем рады видеть всех на трекингах и экскурсиях. Они принципиально не коммерческие. Присоединяйтесь, пишите на вотсап+79065072134. 0+