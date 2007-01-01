Аэропорт «Калуга» откроет 6 новых направлений

Смотрим, чем завершает этот год воздушная гавань Калужской области.

В уже далёком ковидном 2020-м калужский аэропорт, вроде бы только-только набравший темпы развития, открывший международные направления, вынужден был закрыться из-за разбушевавшейся пандемии. После ее окончания он снова заработал, однако свои коррективы внесла СВО.

Но, несмотря на все сложности, в том числе и сюрпризы погоды, которые она преподносит все чаще и чаще, воздушная гавань продолжает свою работу и развитие.

27 октября состоялся первый рейс в Стамбул.

- Традиционная водяная арка встретила воздушный борт по случаю открытия нового рейса, - сказал по этому поводу губернатор Владислав ШАПША. - Кроме того, одновременно с открытием этого направления у нас появляются дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Они будут выполняться по средам и воскресеньям.

Помимо этого, в 2024 году из Калуги запустили новые рейсы и возобновили те, которые ранее по разным причинам были приостановлены.

Об этом и многом другом, мы поговорили с советником генерального директора по коммуникациям Владиславом ЕРЕМИНЫМ.

- Владислав, в этом году калужане стали чаще летать или нет?

Владислав Еремин

Советник генерального директора по коммуникациям За 2024 год пассажиропоток из калужской авиагавани вырос на 40%.В этом году мы увеличили количество рейсов по популярным направлениям - Санкт-Петербург, Сочи, и открыли новые. Это Стамбул, Калининград, Екатеринбург, Казань, Череповец. Благодаря увеличению рейсов, до конца года мы достигнем отметки в 1 миллион пассажиров с момента открытия аэропорта. Кстати, все внутренние рейсы из нашего аэропорта субсидируемые. Авиакомпании выставляют на продажу билеты с учетом установленного субсидируемого тарифа. Следовательно, каждый билет продается с учетом скидок.

- Какие самые популярные направления у калужан?

- В целом все рейсы можно назвать популярными. Каждое направление мы выбираем, опираясь на запросы граждан, которые они оставляют у нас в соцсетях или на официальном сайте аэропорта.

Часто присылают официальные письма на нашу электронную почту с просьбой открыть то или иное направление.

Могу выделить самые любимые у калужан– Сочи, Минеральные Воды, Ереван, Санкт-Петербург.

Что касается новых направлений, то на следующий год планируем открыть рейсы в Киров, Челябинск, Махачкалу, Баку, Батуми.

Как уже было сказано выше, все новые рейсы появляются в первую очередь по просьбам пассажиров Калужской области и близлежащих регионов. Поэтому новые направления всегда имеют высокую загрузку независимо от времени сезона.

Чтобы не быть голословным, приведу пример: загрузка на первый рейс в Турцию составляла 91%. По сей день, тенденция продолжает сохраняться.

- Когда аэропорт начинал свою работу, калужане часто жаловались на сложности с транспортной доступностью. Автобусы редко ходили, такси еле вызовешь. Как с этим обстоит дело сейчас?

- На сегодняшний день жалобы со стороны пассажиров к нам не поступают. Добраться до нас легко.

Мы находимся в черте города и от центра до аэропорта можно доехать за 15-20 минут на такси или личном транспорте.

Что касается автобусов, то к нам на остановку, напротив терминала «А», каждые 20-25 минут приезжает автобус №4.

- Этот год выдался богатым на природные сюрпризы и бывали случаи, что пришлось приземляться в Москве. Как организуете доставку людей в таких случаях?

- У нас отработан план и есть четкие инструкции на абсолютно любые непредвиденные ситуации. Приведу в пример случай с недавним рейсом Стамбул – Калуга.

В связи с сильными порывами ветра в калужской области, экипаж принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Москве, где метеоусловия были гораздо лучше.

Пилоты и работники аэропорта заранее знали, что в ближайшее время в Калуге погода не улучшится. Поэтому заранее был организован трансфер автобусом. Тех, кто должен был улететь в Санкт-Петербург из Калуги, мы отправили во Внуково, а пассажиров, которые приземлились во Внуково, мы доставили в Калугу.

Кроме того, были случаи, когда самолет садился на запасном аэродроме, ожидает снятия ограничений, а затем продолжал выполнение рейса согласно изначальному маршруту.

Чаще всего такое происходит из-за введения плана «Ковер».

- В октябре Владислав Шапша рассказал о внедрении системы мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит». Что это?

- «Зенит» - это система, которая безостановочно собирает все видео и аудиозаписи на территории аэропорта. Одновременно она проводит анализ с целью обеспечения бесперебойной работы спецтехники.

Система оснащена особыми функциями и машинным зрением, которые позволяют не только обрабатывать собранные данные, но и предсказывать наступление возможных ситуаций. Это означает, что «Зенит» способен выявлять потенциальные проблемы еще до их возникновения.

Благодаря этому, «Зенит» дает возможность экономить примерно 10-15% на расходных материалах и комплектующих