В Калужской области поздравили мать двенадцати детей, чей сын погиб на СВО

Поездку организовал депутат областного парламента Сослан Такаев, который уже много лет помогает многодетной семье Рашидовых, поддерживает ее и в горе, и в радости

Визит был связан с Днем матери, который в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Хозяйка, а ее зовут Марина, получила от депутата цветы, поздравления и корзину со вкусностями для взрослых и детей.

Семья переехала в Калужскую область из Дагестана почти двадцать лет назад, тогда в ней было четверо детей.

Обосновались в деревне Титово Ферзиковского района, завели хозяйство. Сейчас в нем пять коров и 25 баранов - этим и живут.

Сегодня детей уже 12. Включая старшего сына, который геройски погиб в 2022 году под Изюмом. Он все так же часть семьи.

Магомед Рашидов с малых лет воспитывался по-мужски.

- Я требовал от него по полной, - вспоминает его отец Габибулла. - Всегда говорил - ты моя правая рука. Не станет меня - вам вести хозяйство.

Вдобавок парень занимался боксом. Когда пришло время, заключил контракт с министерством обороны и поступил на службу в Тульскую гвардейскую воздушно-десантную дивизию.

Родителям пришлось поволноваться, ведь за время службы сын успел пройти боевое крещение и в Сирии.

Жизнь до и после

Когда началась СВО, Магомед не сразу сказал, что отправляется туда. Звонил, говорил про учения в Белоруссии и про то, что дня на три может остаться без связи.

Тремя днями не обошлось. Он прошел и Мелитополь, и Бучу, и видел многоэтажки Киева на горизонте. Подразделение десантников шло в авангарде наступления.

Последний звонок от Магомеда поступил 8 апреля 2022 года. Он сказал, что вскоре будет дома. Но судьба распорядилась иначе.

1 мая кто-то из детей, выглянув в окно, обратил внимание, что папа разговаривает на крыльце с какими-то незнакомыми людьми.

Это были представители военкомата. Они принесли страшную весть, что заместитель командира боевой машины десанта Магомед Рашидов погиб смертью храбрых при наезде БМД на вражескую мину. Также в числе погибших близкий друг Магомеда - Амир из Чечни. Все они отдали жизнь, защищая интересы своей великой России.

Трагическое известие разделило жизнь на до и после. По злой иронии судьбы оно пришло в день рождения отца. С тех пор он свой праздник не отмечает.

- Я благодарен всем, кто помог пережить наше горе, - говорит отец героя. - На похороны сына пришли и приехали все, кто нас знает, вся улица была заставлена машинами до самого кладбища.

Не оставили в беде

И помощь, действительно, была ощутимая. Семье, благодаря усилиям районной администрации и совхоза «Октябрьский» выделили большой дом, в который были проведены вода и газ. Сослан Такаев держит на личном контроле все возникающие вопросы и неурядицы.

Сейчас, например, есть проблемы с получением пособий, а также с присвоением Марине звания мать-героиня, которого она по праву достойна. Все эти вопросы будут непременно решены.

Семью не забывают друзья Магомеда - приходят в гости, стараются во всем поддержать. Родители погибшего друга Амира тоже на постоянной связи.

Старшие дочки Марины и Габибуллы уже получают высшее образование. Младший, Шамиль, отметил только лишь трехлетие. По словам родителей, ему передались черты и привычки Магомеда - родные и узнаваемые.

Время не лечит

- Вчера звонила старшая, сказала, что братик ей приснился, - говорит нам Марина. - Обнимал, просил за него не волноваться, говорил, что у него все хорошо.

Не выдерживает, плачет. Сердце матери не зажило, его так и не вылечило время.

- Очень горько, что родители вынуждены провожать детей, ведь должно быть наоборот, - отвечает Сослан Такаев. - Спасибо вам за такого сына. Сегодня русские, дагестанцы, башкиры, татары - все одним строем встали против общего врага за наше счастливое будущее. У вас растут прекрасные дети. В своем брате и в вас они видят достойный пример. Пусть всегда ваша семья будет такая же добрая, открытая, гостеприимная.

Отец Магомеда уверен, что сын пошел на правое дело.

- Сейчас страна переживает непростые времена, - говорит он. - Пусть у нас все получится. Пусть мы будем жить мирно, благополучно, весело. И всегда - в мире и согласии с другими народами и нациями.

Мы уезжаем затемно. В душе остается частичка тепла, подаренная этой семьей, этим домом. Уверены, что эта встреча не последняя. Гостеприимные хозяева так и сказали - приезжайте в любое время и без всякого повода.

Их общего сердца хватит на всех.