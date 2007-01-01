-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации

15:31 сегодня
0 518
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным билайн, за последние шесть лет интернет-трафик в мессенджерах вырос в 39 раз.

Пользователи стали смотреть и отправлять больше видео, фото, голосовых сообщений. Также выросло использование и других сервисов.

Благодаря развитию сети и технологий клиенты оператора стали больше общаться с близкими, чаще звонить по видеосвязи, играть онлайн, смотреть видео и узнавать новое.

В итоге объем трафика, который ежемесячно использует один клиент билайн, увеличился в 4 раза.

В Калуге рост трафика еще выше: за 6 лет жители региона стали скачивать почти в 12 раз больше интернет-контента. Чтобы комфортно пользоваться интернет-приложениями в условиях постоянно роста трафика, билайн не только прокачивает инфраструктуру, но и совершенствует её с помощью технологий умной сети.

С умной сетью тяжелые файлы отправляются быстрее, а 4G-интернетом можно пользоваться даже во время звонка. Сеть подстраивается под пользователя, чтобы он оставался на связи в самых разных ситуациях.

 Какие еще «фишки» использует оператор, чтобы вы скачивали и передавали больше фото и видео? Узнайте, посетив сайт умной сети.

 Качество услуг связи может зависеть от особенностей ландшафта, загруженности сети и прочих факторов. Подробнее об условиях оказания услуг оператора и зоне покрытия сети билайн – beeline.ru.

Реклама. Реклама. ПАО«ВымпелКом».beeline.ru erid:2VfnxwiWkg8
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ecilop

"Недавно Комова избрали вице-президентом Союза архитекторов России"

...
Общество
Главный архитектор Калуги Алексей Комов ушел в отставку
15:54 сегодня
2 2056
mrTJohn

Сетки были.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
15:42 сегодня
3 7958
ajax

Уф, дождались!.. Реальных дел не было, только ротонды, скамейки, светящиеся вывески!.. И папин старый памятник Пушкину и Гончаровой подогнал области по знакомству. А по должности должен был развивать областную столицу, как некогда Никитин, но на поверку оказался временщиком.

...
Общество
Главный архитектор Калуги Алексей Комов ушел в отставку
15:39 сегодня
2 2056
Андрей Ермишин

Надо было сетки противодронные мастерить, почти три года прошло! После драки кулаками не машут

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:26 сегодня
3 7958
Андрей Ермишин

Жду пока должность директора освободится

...
Происшествия
Циклон «Квитерия» повалил 500 деревьев на провода в Калужской области
13:24 сегодня
4 3898
M

Шапша сам украинец судя по фамилии ))

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
13:23 сегодня
5 2756
mrTJohn

Свинья всегда грязь найдёт.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
13:13 сегодня
1 3076
mrTJohn

УФССП - это как Робин Гуд, только наоборот.

...
Обнинск
В Обнинске у должников арестовали шесть машин
13:11 сегодня
1 840
mrTJohn

Если всех сейчас оштрафуют, то следующий беспилотник точно заблудится и не прилетит. Бей же своих, чтобы чужие боялись.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
13:07 сегодня
3 7958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Музыкальные истории
Знаменитости в изоляции. Есенин скучал, Пушкин сочинял
12:42 сегодня
1 29228
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlFFeWJFMEJ4dlJjUW1INVFBSWN6eUE9PSIsInZhbHVlIjoiMXpveHppaDFLNjlNWG1iNzF6R0dBWjNCbWpBNy9HZkUycjFMSHFwZlQzNnFQUUd2RHF6N2JnRFNuVUNlYys2VFRWMXE4VmIvREtqVzEyUERMS25wMkp1L2NWSTR2d2tCRkZWalBzc3RRc2ttakVLZEVZcGJvdG43L1NiRTROZUJTQ3laWExOZHIvVnpLd3g3TWs3TzQrMEhqODhqWW5xN1dmblkzYlVCeWhwdWxxaDBVZVVLU0dGQjZEcDZDdmc5SG40YldQWnFoY0o5d3AyMTFWcUJ1ckJuREJyYUhTYmJJdXFvWmVrUmx3NHc1MUt5b2diZkVQOEYrMXdpaEZtSGJobUM5a0MvR0I5dGhBRDZqZkZwdHBteXpTRjBoTHFKVlVzZDBqZW0wMTFBQ2V2T3hIblluclk2TnFNcDVYaVVheE1QU1NhcGhRNHRkUk1IQm1VTkNJYU1Hc2pEdUJjUnV5S0xUdENHSTlYcW5DK0NSR3d4UjUraGJWK2xPaTlHL2FWZWtrM0F2OXZzYVNrdkhKN0lsQmpIdlIrU3d2WFBIVmVGMU91K0ZLUDBXK0oyZmNIZWZlb0RXaVJHczZvdmd3cGFSNU53eVlDK21yZTQzUGxiTEhrYkh4TkVaN0RLamQwbWZrU29RQ3E1K0k1YkZTNWVXS05acVhOZmJlM1Z4amc3TXZTT1hKZ2FZU1FVdHYvdHpGYlJlaDg5ZDFDcnRyNHNMbUluVVdYYjg5Ny9xSDRUamdXSEFkbFozdnVsYy9ZNzBKOE9raC9DMkRWRnJMelUrZlJDQzFXNjl5bEtwbkpLS001ek10WHZNSHFjT2pEZEg2QmJTNVdnWDU0cCIsIm1hYyI6ImEyMDBmNTljYjRkM2ZlYjQ1YmZlMDg4ZjI3OWRjMDI1MTliMTQyZTVjMmViNTE2OTRhMGViY2Q2Zjk3NjIyYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ii84blJCNy83aktLOUZmNkRFWTRZb3c9PSIsInZhbHVlIjoiVE1TTEhEcGFJWG4zSFZkaVlnN2NhRXRuQlREUlNVa0VMVFNOVlFoMGFxQWxqTnZQcDBUZGgzUWZJOFdhSHBqN1NaeDRrNGVjR1JZaGFqU1NlUm53NVdtT0llWGhPQ3hvVllVV2hhMWd6M2MyT1FOaElwVHpNWVljWTJaUnlvR1VaVnJSbS9EdUN0b3VlcUFxdGpIczloT3lkd3I1TmM1Z1BZNnJiY3dNU2Y1RmRZUU9lNjJ4bkpGcUZFNXZHcFhqVFhJV3lNck1RQzRwczdvWk5FTDRHQk0xT1N0L0plY1ZCRWlGa3ZTUTg5OUNmd1M4ZHVPSGZ5RWJrSUNMK05TN0t4b1NPa3IyMFV5bFJORCt6V3VvRUljS0FUQWJVUzJNNW1jcnVYQ3RNWWRaSFZDQnFUR25PR3hVNE0vQUdiZGFRdkNOQ3NZTEg1NlZSSlRRakFwYTlSSE1kQmY2M3l0SGhQTjFFL09Ta2ljYW1oSkZNUXBicGNHQ2paUHYxNVJkVDd4d1lueVpXdnZXVHpJbDRTRXp4ZXcyTmRGTVRScEYwMnlzVlY2Y1UycTlLK3l6K21SNkgrQVVBclo1dEZDbSIsIm1hYyI6IjdmMDE3ODdiZjRkYzgwZWM1YmU3YzAxMDI3MmFkY2JmNmZhODBiMDQ3NTU0YjI1YzYxNzMyMDQxZDQxYTI4MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+