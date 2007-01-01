Монстры из вейпов, вентилятор в шаре и Вавилонская башня познания: калужанам показали «Космос до востребования»
Называется экспозиция «Космос до востребования».
Она необычная, здесь есть над чем задуматься.
Особенно выставка будет интеерсна любителям концептуального искусства.
Планетарная карусель
У входа в зал слышен гул, притягивающий внимание гостей: в три больших прозрачных шара помещены предметы 1970-х – вентилятор, два калькулятора и старый пылесос «Спутник».
Это инсталляция «Трансформирование» Павла Зуданова. Космос будет востребован, если Земля когда-нибудь по каким-то причинам станет не пригодной для жизни.
Поэтому в прозрачные сферы из жидкого стекла, символизирующие атмосферу, помещены знакомые, бытовые предметы, размещенные на «планетах» - небольших кусочках самодельной травы.
В центре зала подвешены к потолку огромные арт-объекты из вейпов. Тысячи вейпов стали инсталляцией «Звездный бестиарий».
Алиса Мюдеррисоглу заставляет зрителей задуматься о зарождении жизни и её эволюции: мутации, изменении формы, приспособлении к вредным условиям. Предсказать последствия новейших изобретений не всегда возможно.
Художник обратила внимание на вейпы – они яркие, вызывают интерес, но они опасны. И создала планетарную карусель, где по орбите вращаются последствия мутаций живых существ.
Над инсталляцией Алиса трудилась два года, приобретая новые вейпы, чтобы они никому не причинили вреда.
Рядом, у стены скульптура Клима Сенева «Старое-новое»: своеобразная башня, на каждом этаже которой находятся люди.
Одно из первых стремлений человека подняться выше своих возможностей – строительство Вавилонской башни, не увенчалось успехом.
Но человек на этом не остановился, он открыл законы движения звезд, планет и начал осваивать космос. Создание нового всегда опирается на предыдущие шаги и открытия. В своем проекте Клим олицетворяет желание постичь неизведанное.
Вдохновил Циолковский
Название выставки «Космос до востребования» не случайно. Раньше был такой формат доставки письма: получить его можно было, приложив определенные усилия – прийти на почту и забрать послание.
Письмо до востребования отправляли без конкретного адреса. Художники считают, что подобным образом мы, люди, отправляем письма внеземным цивилизациям, не зная, когда наши сообщения востребуют, и будет ли на них реакция.
Будем ли мы на тот момент теми же, куда время приведет нашу ветвь эволюции — неизвестно.
В проекте приняли участие почти 20 молодых художников, фотохудожников из разных городов России, которым интересна тема космоса.
На выставке можно увидеть и «Неорганический конструктор бытия», его создал Андрей Логинов. Это абстрактные на первый взгляд работы из песка, глины, земли.
Но, может быть, это другая почва – послания, архивы межгалактических экспедиций, исследования внеземных цивилизаций.
Есть в зале и фотоработы калужанки Марии Завьяловой. Ее проект называется «Свободное пространство».
Абстрактные научные гипотезы у Марии приобретают фигуративный повествовательный характер, иногда даже юмористический: танцующие атомы, собака в скафандре воет с Луны, взлетающий над недоброжелателями, которые показывают на него пальцами, Циолковский.
- Меня изначально вдохновили идеи Циолковского, его статья «Свободное пространство» - объясняла нам Мария. - Космос, пространство есть в каждом человеке, это то, где ты чувствуешь себя безопасно, свободно, можешь спрятаться в этом своем свободном пространстве.
Идеями Циолковского вдохновлялась и фотохудожник Иоанна Кузнецова. В своем фотопроекте «Тяжесть исчезла» она вместе с нейросетью сгенерировала изображения, которые показывают, как бы выглядел мир без гравитации.
Или взять проект «Формы будущего» Леонида Тишкова – серия из 14 графических работ, копии тел геометрической формы, изготовленные Циолковским для аэродинамических опытов.
Форма их похожа на будущие скульптуры модернистов. Леонид Тишков считает Циолковского не только ученым, но и художником, создателем нового изобразительного языка, «отцом русского авангарда».
Увидеть экспозицию «Космос до востребования» можно до 1 декабря. Вход бесплатный. 0+