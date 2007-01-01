Монстры из вейпов, вентилятор в шаре и Вавилонская башня познания: калужанам показали «Космос до востребования»

Новая выставка открылась в Инновационном культурном центре.

Называется экспозиция «Космос до востребования».

Она необычная, здесь есть над чем задуматься.

Особенно выставка будет интеерсна любителям концептуального искусства.

На выставке много интересных арт-объектов, философских концепций.

Планетарная карусель

У входа в зал слышен гул, притягивающий внимание гостей: в три больших прозрачных шара помещены предметы 1970-х – вентилятор, два калькулятора и старый пылесос «Спутник».

Это инсталляция «Трансформирование» Павла Зуданова. Космос будет востребован, если Земля когда-нибудь по каким-то причинам станет не пригодной для жизни.

Поэтому в прозрачные сферы из жидкого стекла, символизирующие атмосферу, помещены знакомые, бытовые предметы, размещенные на «планетах» - небольших кусочках самодельной травы.

Старые вещи в прозрачных сферах.

В центре зала подвешены к потолку огромные арт-объекты из вейпов. Тысячи вейпов стали инсталляцией «Звездный бестиарий».

Алиса Мюдеррисоглу заставляет зрителей задуматься о зарождении жизни и её эволюции: мутации, изменении формы, приспособлении к вредным условиям. Предсказать последствия новейших изобретений не всегда возможно.

Художник обратила внимание на вейпы – они яркие, вызывают интерес, но они опасны. И создала планетарную карусель, где по орбите вращаются последствия мутаций живых существ.

Над инсталляцией Алиса трудилась два года, приобретая новые вейпы, чтобы они никому не причинили вреда.

Вейпы выглядят ярко, но они опасны.

Рядом, у стены скульптура Клима Сенева «Старое-новое»: своеобразная башня, на каждом этаже которой находятся люди.

Одно из первых стремлений человека подняться выше своих возможностей – строительство Вавилонской башни, не увенчалось успехом.

Но человек на этом не остановился, он открыл законы движения звезд, планет и начал осваивать космос. Создание нового всегда опирается на предыдущие шаги и открытия. В своем проекте Клим олицетворяет желание постичь неизведанное.

Башня познания.

Вдохновил Циолковский

Название выставки «Космос до востребования» не случайно. Раньше был такой формат доставки письма: получить его можно было, приложив определенные усилия – прийти на почту и забрать послание.

Письмо до востребования отправляли без конкретного адреса. Художники считают, что подобным образом мы, люди, отправляем письма внеземным цивилизациям, не зная, когда наши сообщения востребуют, и будет ли на них реакция.

Будем ли мы на тот момент теми же, куда время приведет нашу ветвь эволюции — неизвестно.

В проекте приняли участие почти 20 молодых художников, фотохудожников из разных городов России, которым интересна тема космоса.

На выставке можно увидеть и «Неорганический конструктор бытия», его создал Андрей Логинов. Это абстрактные на первый взгляд работы из песка, глины, земли.

Но, может быть, это другая почва – послания, архивы межгалактических экспедиций, исследования внеземных цивилизаций.

Послания внеземных цивилизаций.

Есть в зале и фотоработы калужанки Марии Завьяловой. Ее проект называется «Свободное пространство».

Абстрактные научные гипотезы у Марии приобретают фигуративный повествовательный характер, иногда даже юмористический: танцующие атомы, собака в скафандре воет с Луны, взлетающий над недоброжелателями, которые показывают на него пальцами, Циолковский.

- Меня изначально вдохновили идеи Циолковского, его статья «Свободное пространство» - объясняла нам Мария. - Космос, пространство есть в каждом человеке, это то, где ты чувствуешь себя безопасно, свободно, можешь спрятаться в этом своем свободном пространстве.

«Свободное пространство» марии Завьяловой.

Идеями Циолковского вдохновлялась и фотохудожник Иоанна Кузнецова. В своем фотопроекте «Тяжесть исчезла» она вместе с нейросетью сгенерировала изображения, которые показывают, как бы выглядел мир без гравитации.

Жизнь без гравитации.

Или взять проект «Формы будущего» Леонида Тишкова – серия из 14 графических работ, копии тел геометрической формы, изготовленные Циолковским для аэродинамических опытов.

Форма их похожа на будущие скульптуры модернистов. Леонид Тишков считает Циолковского не только ученым, но и художником, создателем нового изобразительного языка, «отцом русского авангарда».

Увидеть экспозицию «Космос до востребования» можно до 1 декабря. Вход бесплатный. 0+