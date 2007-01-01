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Калужан загоняли по лесам, обучая жизни спасать

Наш корреспондент прошел курс молодого бойца в калужском поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
Михаил Тырин
12:07 сегодня
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Ноябрьская суббота, 23 ноября, погодой не обрадовала - с самого утра липкий снег с дождем. Сразу ясно, что занятия легкими не будут.

Однако в назначенное время на окраине калужского бора уже был развернут штаб полевых учений отряда ««ЛизаАлерт»».

Пройти курс молодого бойца в этот день мог любой желающий.

Всех прибывших регистрируют, это неукоснительное правило. По окончании учений точно также будут фиксировать вернувшихся с задания, ведь ситуация «отряд не заметил потери бойца» недопустима.

Полевое занятие рассчитано на новичков, которые только заявили себя кандидатами в поисковики-спасатели. Приходят люди самых разных возрастов и профессий.

- Возраст, просто цифра, - говорят нам инструкторы. - У нас работают полевые поисковики и под 70 лет.

Однако есть и нижняя планка - 18 лет. Это возраст, когда человек сам отвечает за себя и за возможные травмы и прочие неприятности, которые он может получить во время экспедиции.

Но если вы по возрасту или состоянию здоровья не годитесь для полевого поиска, вам найдется занятие в штабном порядке. Ведь более половины потеряшек находят благодаря прозвону больниц, полицейских отделов и прочих профильных организаций.

Еще одно правило - идеальная вежливость. Даже если в больнице умотанная после смены медсестра вас послала на все буквы алфавита - говорим спасибо и душевно прощаемся.

Стать спасателем может каждый. И каждому обязательно найдут применение.

Выбираем направление

Новичков делят на группы, каждое подразделение идет на учебную специализированную станцию. Наша первая точка - инструктаж по ориентированию.

Несмотря на торжество цифровых и спутниковых технологий, важнейший инструмент в руках поисковика - обычный компас.

Первая задача группы - выйти на заданный квадрат. Определятся азимут - направление движения. Для этого выбирается ориентир - например, дерево. Дошли до дерева - выбираем следующий ориентир. И так до конечной точки, отмеченной на карте навигатора.

Если дело происходит на открытом пространстве, то ориентиром может стать даже участник поисковой группы - он выходит вперед, и по нему наводится линейка компаса.

Также существует понятие аварийного азимута. Это заранее определенное направление в сторону штаба. Поисковая группа тоже может заблудиться, это вполне штатная ситуация.

Связь без брака

Зачастую поиск происходит в местности с отсутствием сотовой связи. На помощь приходят носимые радиостанции. В условиях леса они бьют на 3-6 километров, а на открытом пространстве их, порой, слышно и на 20 км.

Каждый поисковик-спасатель имеет свой позывной. Кроме того, есть коллективные позывные, и они едины во всех регионах.

Так, например, штаб операции везде имеет позывной «Заря». Поисковая группа - всегда «Лиса», разные группы обозначаются номерами - «Лиса-1», «Лиса-2» и т.д.

Позывной «Ветер» - наземные транспортные средства, которые доставляют поисковые группы на квадраты.

Позывной «Борт» - авиация. При необходимости калужский отряд «ЛизаАлерт» может вызвать из Москвы вертолет.

И не только вертолет. Для поиска используется и малая авиация - беспилотные системы.

Любой вылет дрона согласовывается со всеми профильными службами - от участкового полицейского до Минобороны и ФСБ. И у каждого оператора БПЛА целая стопка сертификатов.

Радиосвязь тоже имеет свои правила. Одно из них - не сообщать в штаб на открытой частоте об обнаружении трупа. Потому что в штабе могут оказаться родные погибшего, они могут услышать сообщение, а в таких случаях желателен врач рядом.

Для подобных ситуаций существует особый секретный код, но мы его вам не расскажем.

Взгляд из космоса

Новая точка обучения - спутниковая навигация. Казалось бы, у каждого в смартфоне есть навигатор. На деле все не так просто. В отдалении от оживленных трасс телефонные навигаторы ведут себя капризно и непредсказуемо. Да и не рассчитаны смартфоны на полевые нагрузки и испытания.

Поэтому волонтеры «ЛизаАлерт» используют профессиональные спутниковые навигаторы, которые не капризничают.

Официальные географические карты давно устарели. Они показываю деревни, которых уже нет, и дороги, которые давно заросли кустарником.

Выход из ситуации - спутниковые снимки, которые регулярно обновляются.

Спутниковый навигатор дает погрешность всего в 4-5 метров. При этом он позволяет определить азимут для выхода на квадрат поиска и измеряет пройденное расстояние.

Еще один необходимый инструмент поисковика - фонарь. Он бывает нужен не только ночью. Зачастую приходится обследовать лесные завалы, заброшки, колодцы. Фонарь брать обязательно!

И, кстати, любое оборудование тщательно фиксируется на теле - на руках, пряжках рюкзака, карабинах. Как говорят опытные поисковики, все, что не привязано веревочкой, в лесу будет потеряно.

Иду на голос

Для прочесывания местности используются разные методы. При достаточном количестве добровольцев можно идти цепью или змейкой по галсам, используя компас и спутниковую навигацию.

Для учебного занятия был выбран способ «Работа на отклик».

Это значит, что мы обходим квадрат и на контрольных точках во все горло орем имя потеряшки. Дай Бог, отзовется.

Наша группа выходит на поиск. В роли условной потеряшки боец отряда «ЛизаАлерт».

Условия дикие. Под ногами хлюпает жижа, на голову падают комки снега с деревьев. Холодно. То и дело перелезаем через буреломы. Это не приключение, это работа. Десятый раз благодарю себя, что обулся не в кроссовки, а в обычные армейские берцы.

Группа идет под присмотром инструктора, но все делаем сами. Определяем координаты по приборам, связываемся со штабом по рации.

Останавливаемся на точке, сообщаем по радио: «Лиса-3» работает на отзыв».

Это значит, что все смежные группы притихли, а мы слушаем звуки леса.

Прокричали шесть раз имя потеряшки, идем дальше.

Час бесполезных поисков в грязи и снегу, и вдруг слышим удары палкой по дереву. Это долгожданный сигнал. И это очередной урок – позвать на помощь человек может не только голосом.

Мы нашли потеряшку.

Обернули в спасательное одеяло, обогрели чаем из термоса, отвели в штаб.

Но в реальности не всегда бывает так. Есть бойцы, которые с начала основания «ЛизаАлерт» прошли сотни и тысячи полевых экспедиций, но не нашли никого. Это не показатель. Это командная работа, где важен каждый.

 Милый дом

Не знал, что за пять часов в лесу даже непромокаемая куртка может так промокнуть. Мокрое все. Даже кожаные перчатки насквозь. Фотокамеру и рацию высушиваю феном.

Вдруг звонок из штаба.

- Михаил, ты дома, все в порядке?

Да, я в порядке. Спасибо, что заботитесь о своих. Но главное, что заботитесь о других.

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