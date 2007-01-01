В Калужской области устраняют последствия мощного циклона «Квитерия»

На помощь калужанам прибыли службы из других регионов.

Удар стихии на юго-западные районы региона пришелся в ночь на субботу, 23 ноября.

Сильный ветер повалил на линии электропередачи более 500 деревьев. Около 230 ЛЭП были отключены.

Погода успокоилась, однако последствия разгула стихии все еще устраняют. Мы собрали воедино всю информацию об ударе «Квитерии» по Калужской области, которая известна на данный момент.

Прошелся катком

Наибольший урон, как сообщает «Калугаэнерго», циклон нанес восьми районам:

Барятинскому,

Жиздринскому,

Кировскому,

Куйбышевскому,

Людиновскому,

Мосальскому,

Спас-Деменскому

Юхновскому.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в субботу провел заседание оперативного штаба. Глава региона поручил муниципалитетам и минприроды направить дополнительные бригады на помощь энергетикам. Они расчищают от упавших деревьев подходы и подъезды к поврежденным ЛЭП.

Также в наиболее пострадавшие районы направлены резервные источники электроснабжения. В первую очередь их используют для подключения социальных объектов.

- Ход аварийно-восстановительных работ держу на постоянном контроле, - подчеркнул губернатор Калужской области.

Такого на памяти не было

Один из наиболее пострадавших от циклона городов – Людиново.

К утру воскресенья там вернули электричество практически на все улицы. Сложнее ситуация в селах. К людям, оставшимся без электричества, выехал глава администрации Людиновского района Стефан ПЕРЕВАЛОВ.

Он побывал в Манино, Усохах, Кретовке, Колчино, Слободке, Вербежичах.

- По дороге встретились аварийные бригады, - рассказал Перевалов. - Обсудили объем предстоящих работ, поблагодарил. Третьи сутки работают почти без отдыха. На устранение порывов брошены все силы. Я верю, что свет в сельских поселениях появится скоро. Но для устранения всех последствий потребуется около трех суток. Такого масштаба аварий, со слов работников Россетей, в последние годы в южных районах на их памяти не было.

Похожие проблемы и в Кировском районе. Там деревья оборвали провода и перекрыли дороги.

Глава районной администрации Игорь ФЕДЕНКОВ в воскресенье сообщил последние новости:

- Поговорили с начальником КРЭСа Юрием Сёмочкиным. По оптимистическим прогнозам, сегодня к концу дня в половине населённых пунктов, оставшихся без света, должно появиться электричество.

В Ульяновском районе в воскресенье уже завершились многие ремонтные работы. Без света оставалось только пять населенных пунктов.

В Спас-Деменском районе, чтобы не оставить людей без воды, водонапорную башню подключили к генератору.

Работают круглосуточно

В воскресенье Владислав Шапша сообщил, что за сутки удалось подключить половину абонентов, которые были обесточены.

Осталось восстановить еще 180 линий электропередачи.

- На некоторых ситуация серьезная: повреждены не только провода, но и опоры, - прокомментировал ситуацию Шапша. - Материалами бригады обеспечены. Максимально задействовали резервные источники питания для временного электроснабжения больниц и котельных.

По его поручению, местные чиновники начали подомовой обход, чтобы выяснить, какая помощь нужна людям.

Помогают соседи

Как сообщают энергетики, на данный момент в ликвидации последствий циклона участвуют 324 человека и 162 единицы спецтехники.

На помощь калужанам приехали 12 бригад из соседних регионов. В ближайшее время ожидается прибытие еще 29-ти.

Филиал «Калугаэнерго» развернул временные пункты работы в Кирове, Людиново, Думиничах, Бетлице, Медыни, Юхнове, Жиздре, Спас-Деменске и Мосальске. Жители могут узнать там о сроках восстановления электроснабжения в конкретных местах. Для этого надо позвонить по телефону горячей линии по номеру 8-800-220-0-220. Звонить можно бесплатно и круглосуточно.

- Призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС, - говорится в официальном комментарии «Калугаэнерго».

Мы будем следить за развитием событий.