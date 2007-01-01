Глава региона поздравил всех мам Калужской области с праздником
- Мама - самый близкий человек на Земле, написал губернатор Калужской области Владислав ШАПША на своей странице в соцсети. - Она дарит жизнь, безусловную любовь, заботу. Ласковая улыбка мамы, ее теплые руки дают нам силу, веру в себя.
Низкий поклон многодетным мамам и тем милосердным женщинам, кто дарит тепло семьи приемным детям.
Спасибо вам, наши дорогие, за мудрость, чуткость и терпение. Будьте здоровы и счастливы!
Глава региона рассказал о дружной семье Сырбу из Козельского района. Они воспитывают четырех детей, причем дважды в семье родились близнецы.
- Дети во всем помогают маме, с трудностями справляются сообща и живут дружно, - добавил Владислав Шапша.
В Днем матери сегодня поздравляют многие руководители администраций районов области. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов тоже поздравил публично свою маму и всех мам Калуги.
А вы уже сказали своей маме самые важные и нежные слова? Позвоните, ей будет приятно.