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Жители деревень Калужской области вторые сутки сидят без света и воды

Очередной сигнал SOS пришел из Куйбышевского района в субботу вечером, 23 ноября.
Владимир Андреев
09:14 сегодня
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В деревне Бутчино из-за непогоды отключили электроснабжение. В результате люди оказались без тепла, воды и света.

- Связи тоже нет, - пишет жительница деревни Юлия Ивчина. - 112 даёт номера горячих линий энергетиков, но ни одна не работает. Почему опять не готовы к зиме?

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что бригады энергетиков ведут непрерывные круглосуточные восстановительные работы, уверяют, что задействованы все силы.

- Технические мероприятия будут вестись энергетиками непрерывно до полного восстановления электроснабжения, - заявили в правительстве Калужской области. - Ход работ осложняется отсутствием подъездных путей к энергообъектам. Наледь и обильные снежные массы ломают тяжелые ветви и валят деревья из-за пределов охранных зон ЛЭП.

На это люди справедливо отмечают, что деревья возле ЛЭП выросли не вчера за ночь.

- Люди проехали на машине от Куйбышевского района до Кирова, и ни одной бригады не увидели, - заметили местные жители.

- И вчера, и сегодня ребята сами пилой пилили упавшие деревья, чтобы хоть для одной машины был проезд, - рассказала жительница Куйбышевского района Юлия Новикова. - Но потом ближе к обеду, все-таки одна бригада появилась. А от снега дорогу видимо за два дня ни разу не почистили.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу по территории области прошла новая волна мощного атмосферного циклона со штормовым ветром и сильными снегопадами. На электропровода упало более 500 деревьев. В результате в регионе порядка 230 линий электропередачи отключено.

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