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В Калуге коммунальщики уничтожили молодые деревья, посаженные горожанами

Прокладывая коммуникации на улице Воскресенская, рабочие тяжелой техникой смяли кустарник и молодые деревца.
Владимир Андреев
07:25 сегодня
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О варварском способе работы сообщила в субботу вечером, 23 ноября жительница улицы Воскресенская.

- Гусеницами уничтожен газон, пишет калужанка. - Уверенные в своей безнаказанности, рабочие демонстративно оставили технику, наехав на кусты акации и сломанные деревья.  

- На этом месте пару лет назад стояла машина полная молодых яблонек, которые мы, городские активисты, сажали за свой счет, - заявили калужанка.
- На этом месте пару лет назад стояла машина полная молодых яблонек, которые мы, городские активисты, сажали за свой счет, - заявили калужанка.

Молодые деревья пару лет назад сажали калужане по проекту «Зеленый город», как пишет женщина, посадка деревьев была за счет средств самих жителей Калуги.

Публикация о таком способе прокладки коммуникаций вызвала много комментариев. В частности, люди после этого сомневаются в реальности привлечения в дальнейшем к благоустройству города жителей.

- Люди готовы восстанавливать, но такими действиями вы просто убираете даже надежду, что кто-то вам поверит после таких дел, - обратилась к первому заместителю городского головы Калуги Александру Серякову президент ТПП Калужской области Виолетта Комиссарова..

Как выяснилось, управление городского хозяйства не причастно к уничтожению деревьев на улице Воскресенской. Представители горуправы заявили, что эти работы проводил подрядчик Калугаэнерго.

- В понедельник будем разбираться и принимать меры в отношении подрядчика, - добавили в горуправе.

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