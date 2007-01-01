Погладь кота и Райна Гослинга: какими вопросами пытали Шапшу жители Калужской области

Мы изучили запись и выбрали самые на наш взгляд интересные ответы.

В четверг, 21 ноября, губернатор провел прямой эфир, во время которого ответил на десятки вопросов жителей Калужской области.

Практику проведения прямых линий в режиме онлайн Владислав Шапша ведет уже четыре года, с момента, когда он занял должность губернатора.

Примечательно, что в первые годы калужане задавали много вопросов глобального характера, теперь же больше пишут о конкретных проблемах.

Разброс тем огромен: от просьбы пристроить котенка, до тревожащей многих проблемы с нелегальной миграцией.

Некоторые вопросы глава региона адресовал по прямой ответственности - профильным министрам и главам администраций непосредственно во время прямого эфира.

Рассказать о всех прозвучавших темах прямого разговора губернатора Калужской области с жителями мы, конечно же, не сможем. Отметим наиболее значимые из них.

Медицина

Очень много вопросов касалось работы лечебных учреждений, нехватки лекарственных препаратов, медицинского персонала. С этой темы Владислав Шапша и начал разговор.

В конце прошлого года в регионе остро встал вопрос о нехватке льготных лекарственных препаратов. Ситуацию пришлось разруливать уже в начале нынешнего года. Итогом проверок ГП «Калугафармация» стало решение губернатора о снятии с должности руководителя этого учреждения.

- Вы знаете, что директора "Калугафармация" я некоторое время назад уволил, но вы не обольщайтесь, можно не только его уволить, если проблема не будет решена, - подсказал ход событий министру здравоохранения Константину Пахоменко губернатор.

В соцсетях - многочисленные жалобы на невозможность приобрести препараты. Здесь стоит отметить, что с каждым годом увеличивается количество калужан, получающих льготные лекарства. Сегодня их более 86 тысяч.

В этом году, по словам губернатора, в бюджете заложено 3,5 млрд. рублей на приобретение необходимых лекарственных препаратов. В эту сумму входят дополнительные 900 млн, которые были выделены на закупки.

Как заметил глава региона, сотрудникам профильного министерства стоит активнее вести работу.

- Своевременное планирование закупок – это забота регионального минздрава, не надо просиживать штаны в своих министерских креслах, идите и решайте вопросы на месте, - обратился Владислав Шапша к сотрудникам регионального минздрава.

Успокоил губернатор и больных сахарным диабетом, заявив, что дети обеспечены непрерывным мониторингом глюкозы. На следующий год будет дополнительная федеральная поддержка.

Высказался глава региона и по поводу расширения паллиативной помощи больным.

- Думаю, что в Калужской области должен быть отдельный хоспис, - сказал Владислав Шашпа. - Другой вопрос - хватит ли духу и пороху. Но сама идея – правильная.

По ходу эфира вопросы в адрес министра от губернатора прозвучали не раз. Отметим, что ни по одному из них глава ведомства в своих аккаунтах на сегодняшний день так и не отчитался.

Мигранты

Губернатор также затронул тему ограничений для мигрантов. Напомним, Калужская область первая в России ввела ограничения для мигрантов на многие виды работы. Регион приостановил участие в программе переселения соотечественников.

И результаты уже есть.

- Мы в четыре раза, по сравнению с 2023 годом сократили выдачу разрешений на временное проживание, вполовину меньше выдали патентов, а количество браков с иностранцами сократилось в семь раз, - отметил Владислав Шапша. – В восемь раз увеличилось количество аннулированных регистраций, 661 человек был выдворен за пределы Калужской области и Российской Федерации. В 2020-м году таких решений было принято около сотни.

Однако, хитрецов хватает везде, и сейчас ушлые мигранты пытаются найти способы работать в запрещенных в регионе сферах.

- Я знаю, как они хитрят. Мигранты устраиваются в Яндекс.Такси в Москве, а к нам как бы приезжают выполнять заказы, - рассказал губернатор. - Мы этот вопрос обсуждали и с правоохранительными органами, и с нашими юристами. Сейчас у нас в разработке меры для того, чтобы прекратить это. Уверен: эту лазейку мы прикроем.

Коммуналка

Наибольшее количество вопросов к главе региона касалось проблем в области коммунальной сферы. Жаловались жители и на работу управляющих компаний, и на муниципальные службы, и на региональные службы.

Разброс тем обширен. От водоснабжения до уборки улиц.

Кстати, вопросы о том, как будут очищать Калугу от снега были очень эмоциональны. Калужане вспоминали прошлую зиму с ее сугробами и опасались повторения.

- Уборка на улицах Калуги должна быть существенно лучше, чем в прошлом году, - сказал Владислав Шапша. - Мы помогли городу приобрести соответствующую технику. Я знаю, что сейчас активно готовятся специалисты, которые будут эту технику эксплуатировать, и очень рассчитываю на то, что результаты этой работы мы все вместе с вами увидим, когда снег выпадет.

Спрашивали у губернатора Владислава Шапши и когда, наконец, закопают все ямы в областном центре.

- В Калуге сегодня идет беспрецедентная реконструкция тепловых труб и сетей, - объяснил губернатор. - Более 30 километров в этом году заменено. Рабочих рук не хватает. Не всегда все это быстро успевают закопать, просто такие объемы никогда не делали. Но это хороший урок, надо готовиться к тому, чтобы в следующем году еще больше объем работы выполнять.

Я тоже хожу по улицам, сомнительное удовольствие хлюпать по грязи. Да, такие издержки есть, надо их просто минимизировать и относиться с уважением жителям.

Во время прямого эфира зашел разговор о вырубке деревьев в Калуге.

Владислав Шапша уточнил, что из 6 тысяч запланированных к вырубке, поврежденных вредителем деревьев, в городе срубили около двух тысяч.

Кроме этого, губернатор предложил сделать озеленение максимально открытым.

- Нужна комплексная программа по озеленению Калуги, - отметил глава региона. - Думаю, не лишним будет создать интерактивную карту, на которой будет показано, где деревья срубили, где будут рубить, где высадили и как за ними ухаживают.

Губернатор также предложил дать возможность каждому калужанину самому приобрести дерево, посадить его и за ним ухаживать.

Районные чаяния

Жители Малоярославецкого района писали о рекультивации Ерденевского полигона, который горит уже несколько лет.

- Я понимаю, что это очень серьезное неудобство, - сказал Владислав Шапша. - Неприятно жить в таких условиях, когда периодически загорается и дымит. Отвратительно просто. С главой администрации района, Вячеславом Парфеновым, мы сегодня разговаривали. Слава богу, удалось прекратить горение, утрамбовать, подсыпать с землёй, сейчас надо полигон рекультивировать.

Сейчас мы обратились в федеральное министерство с просьбой перевести землю из лесного фонда, чтобы можно было осуществить проект рекультивации, так Закон велит. Рассчитываем на его поддержку, и уверен, что такое разрешение мы получим. Я уверен, что мы превратим все-таки эту зловонную кучу, периодически горящую, в какой-то хороший, красивый, зеленый объект.

Из села Горенское под Калугой пришел вопрос о дате подключения газа. Губернатор ответил, что работы идут и подача газа в домовладения, которые готовы к его приему, будет осуществлена до конца текущего года.

- Практически под елочку, добавил Владислав Шапша. - Так что попрошу ответственных специалистов выйти на людей из Горенского и помочь им быстрее все сделать. В целом же мы активно ведем работу по социальной догазификации. В этом году провели уже три с половиной тысячи подключений с пуском газа, проложили 120 километров газопровода. За три года приняли уже 17 тысяч заявок и 16 800 заявителей из них уже заключили договоры.

Одни из вопросов на прямой линии с губернатором, касался строительства садика в селе Воскресенское под Калугой.

Жительница села Татьяна Романова поинтересовалась у главы региона когда, наконец, детсад в Воскресенском достроят.

- Обещали в сентябре этого года, сейчас ноябрь, и тишина, - написала Татьяна Романова.

Как пояснил губернатор, сейчас идут необходимые процедуры госстройнадзора. Специалисты проверяют качество его постройки.

- Как только это все будет сделано, будет проведена оценка детского садика, - пояснил Владислав Шапша. - После этого, соответственно, он будет приобретен у застройщика и планируется, что это будет сделано до конца текущего года. После этого садик заработает, я в этом не сомневаюсь.

В преддверии беседы жители региона отправили 1500 вопросов, а во время эфира поступило еще почти 1000. Владислав Шапша отметил, что за четыре года вопросы изменились: если раньше речь шла о глобальных проблемах, сейчас граждан интересуют более конкретные бытовые темы. Это говорит о том, что многие крупные задачи уже решены.

Были на эфире и необычные вопросы. К примеру, Шапшу просили пристроить пятерых котят. Он пообещал связаться с автором вопроса и помочь.