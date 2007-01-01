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Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами

Скандал вокруг строящейся парковки на Кубяка в Калуге из соцсетей вылился на улицу.
Владимир Андреев
13:57 сегодня
1 2106
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Вечером в среду, 20 ноября, на улице Московской во дворе разных корпусов дома № 311 прошла встреча жителей с представителями горуправы и застройщика.

Бурные дебаты, обвинения и претензии к управлению архитектуры и застройщику в итоге закончились общим голосованием жителей.

В чем проблема и к чему в результате пришли после обсуждения жители, власть и строители, рассказываем подробно.

Как чёрт из табакерки

Жители нескольких корпусов дома №311 улицы Московская забили тревогу 14 ноября. Они увидели, как строители начали пилить деревья вдоль аллеи у их дома.

Строители собирались построить на месте вырубки большую парковку.

- У нас это было единственное место, где можно было погулять, не вырубайте аллею! – написали калужане в жалобе Дмитрию Денисову.

Проблему обсудили на общегородской планерке в понедельник, 18 ноября.

- Ещё один вопрос, который на прошлой неделе как черт из табакерки выпрыгнул, это парковка на улице Московская, 311, - начал обсуждение городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году. Проект планировки этой территории начал разрабатываться в 2021 году и в 2023 был утвержден.

-  В соответствии с ним планировалось размещение двух бесплатных стоянок с общим количеством машин до 465-ти, - пояснил заместитель городского головы Дмитрий ШМАКОВ. – В 2023 году проводились общественные обсуждения проекта, замечаний и предложений от жителей тогда не поступало.

Городской голова Калуги напомнил, что тогда, в 2009 году существовали более строгие требования по количеству парковочных мест при строительстве жилья. Сейчас они немного смягчены.

- Участок был необходим для комплексного решения проблемы, в том числе по гостевым парковкам, необходимым для реализации этого проекта в целом, - объяснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Кстати, она должна быть бесплатной, поэтому я с удивлением прочитал в СМИ, что здесь планируется платная парковка. Нет, это в данном случае гостевая парковка части жилого комплекса.

Городской голова поручил управлению архитектуры вместе с застройщиком встретиться с жителями и найти общее, приемлемое для всех решение этой проблемы.

Кто будет отвечать за разбитые авто?

И такая встреча состоялась вечером в среду, 20 ноября. У спортплощадки во дворе дома собралось несколько десятков местных жителей. Приехал представитель застройщика Егор Мирошниченко и председатель комитета архитектуры и градостроительства города Ирина Абрамова.

К этому моменту строители вырубили 25 из 44 намеченных под топор деревьев.

Здесь необходимо добавить, что личные автомобили жители всегда оставляли у обочины вдоль аллеи. Осенью после сильного ветра несколько деревьев упало.

В результате было повреждено пять автомобилей.

Сейчас с застройщиком ведется претензионная работа по компенсации ущерба, один из владельцев готовит исковое заявление в суд, сумма ущерба составляет более 1 млн. рублей.

Жители, как и в письменных претензиях, требовали прекратить вырубать деревья, заявляя, что аллея – это единственное место для прогулок, пешеходная зона. К тому же деревья защищают от шума и пыли, идущих с оживленной трассы.

- Хорошо, мы оставим деревья, а если, не дай Бог, опять они начнут падать на машины, кто будет отвечать, компенсировать затраты на ремонт? – спросил представитель застройщика.

- Вы! – хором ответили жители.

В качестве обоснования такой странной на первый взгляд позиции, инициативная группа привела свои аргументы.

- Есть альтернативные места, у нас есть даже их план, - заявил один из жителей, Иван. - Есть возможность решить эту проблему, не срубая деревья и не портя этой аллеи, которая существует здесь очень длительное время. 

Действительно, в руках у инициативной группы был подробный чертеж с территориями вокруг комплекса уже построенных многоэтажек и строящихся четырех новых «свечек».

- Почему подписали сдачу этих домов не по нормам? – возмущается один местный житель

- Почему здесь четыре «свечи» стоит? – одновременно с этим выкрикнул второй.

- Ну, давайте, давайте снесите пятый дом или какой-нибудь, чтобы парковку для этих свечей выделить, это же тоже ненормально! – поддержал всеобщую какофонию третий.

- Почему архитектура не решает, почему вы не обращаетесь в архитектуру? – одномоментно донеслось откуда-то в копилку всеобщего галдежа.

Ситуация накалилась.

К чести представителя застройщика, а также начальника управления по работе с населением на территориях Павла ХАРЛАМЕНКОВА, им удалось вернуть разговор в рациональное русло.

В результате было решено приостановить работы по обустройству парковки, ещё раз вызвать представителей природоохранных структур, провести осмотр деревьев и промаркировать их для дальнейшего удаления.

За это предложение проголосовали там же, на месте, практически единогласно.

Впрочем, только аллеей вопросы жителей к представителям власти и строителям не ограничились.

Надо все делать по закону

Оказалось, что проблема не только в аллее. Жители говорили, в частности, и о детской площадке.  Несколько лет они сами занимались ее содержанием, однако сейчас объект отошёл к застройщику.

Здесь необходимо пояснить. ЖК «Куба», к которому относятся корпуса многоэтажек на Московской, строил «ТаширСтрой», и детская площадка была в проекте. Пять лет, по словам жителей, они содержали ее за свой счет. А вот четыре новых «свечки» - многоэтажные дома в глубине  ЖК «Куба», строит ООО «Рио-Монолит» и территория, на которой расположена детская площадка, попала в аренду новому застройщику.

- Это, вообще-то, безобразие, вот она, детская площадка, вот он пятый корпус, - возмущенные жители показывали на карте локации. – Как главный архитектор подписал акт сдачи? Это территория частная, вы её приватизировали вместе с седьмым корпусом!

- Она была по генеральному плану застройки, посмотрите внимательно проект планировки и изучите его, - получили ответ жильцы.

Ситуация с детской площадкой так и осталась висеть в воздухе. Никаких внятных ответов по поводу возможности ее возвращения не прозвучало. Скорее всего, чтобы ее вернуть, людям придется собирать кипы документов и обивать пороги кабинетов.

Присутствовавшая на встрече председатель комитета архитектуры и градостроительства Калуги Ирина АБРАМОВА в ответ на все претензии смогла лишь тихо перечислить логистику действий, согласно нормативным документам.

- Мы исходим уже из сложившейся ситуации, проект планировки утверждён по нормам, действующим на тот момент, когда он утверждался, - по-чиновничьи сухо сыпала бюрократическими формулировками Ирина Абрамова. - Да, вы, к сожалению, не участвовали в общественных обсуждениях. У вас сейчас есть возможность принять участие в общественных обсуждениях, написать свои предложения, замечания. Сейчас, в ближайшее время, инициативная группа собирается, вы вносите свои предложения. Мы эти предложения передадим застройщику, застройщик будет прорабатывать ваши предложения с проектировщиком, который у него планирует внесение изменений в проект планировки, после чего будет в любом случае проводиться общественное обсуждение.

Все говорит о том, что эта встреча жителей с представителями застройщика городскими властями далеко не последняя. Она получилась эмоциональной и было видно, что вырубка аллеи фактически сдетонировала так, что волна от нее подняла на поверхность множество других проблем, которые возникли у людей в связи со строительством четырех новых многоэтажек.

Мы будем следить за развитием событий.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
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Shurez

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