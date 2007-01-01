Калуга оснастила 50 лабораторий Алжира и готовится накормить Индонезию

Что и куда продают калужские производители в течение двух лет санкций?

Россия, сделав молниеносный разворот в сторону Востока, Азии и Африки, доказала тщетность попыток коллективного Запада нас изолировать от всего мира.

Калужская область, как субъект РФ, самостоятельно занималась и занимается продажей своей продукции в зарубежные страны.

О том, как изменился вектор поставок, кто и что покупает в Калужской области, а также какие сложности есть сегодня и как находит выход из сложных ситуаций региональный бизнес, рассказываем подробно.

До и после санкций

Последние несколько десятилетий Калужская область весьма успешно поставляла продукцию на экспорт. Этому способствовали и налаженные логистические связи, и свобода банковских переводов (в те годы транзакции не превышали 12 часов), и отсутствие каких-либо серьезных запретов в виде санкций.

Конечно, говорить о том, что предприятия-экспортеры тогда не испытывали вообще никаких проблем, было бы неправильно. Они были и касались процесса растаможки, получения различных сертификатов и разрешений.

Бизнесменам, порой, приходилось самим ехать со своим грузом, проводить документы, доказывать, например, что он ввозит в страну не дистиллятор для производства самогона, а медицинский прибор.

Как шутят сами предприниматели: заскучал на работе – займись экспортом.

По данным ученых из калужского филиала РАНХиГС в 2013 году общий его объем в Калужской области составлял 698,3 млн. долларов США. Однако, уже в те годы ситуация с санкционным давлением начинала потихоньку чувствоваться.

В 2014-2015 годах объемы экспорта немного снизились, но в 2016-м показатели вновь стали расти. В 2018 они составили почти полтора млрд. долларов.

Небольшое снижение и затем рост, экономисты связывают с быстрой реакцией бизнеса на изменяющиеся условия. Экспорт не дает расслабиться, необходимость поиска новых решений здесь как никогда важна.

В последние годы объем поставок продукции из региона в зарубежные страны существенно снизился, как и в целом по стране. В Калужской области это связано с уходом крупных иностранных инвесторов.

К примеру, тот же Фольксваген поставлял произведенную на территории области продукцию в зарубежные страны и эти поставки давали немалую прибавку к общему объема экспорта.

Однако, если говорить о бизнесе, то количество экспортеров за все эти десятилетия практически не изменилось. И в 2013-м, и в 2024-м годах за рубеж продают свои товары около 500 предприятий региона.

Сегодня Калужская область поставляет продукцию в 76 стран мира.

За первые шесть месяцев нынешнего года, объем экспорта только в страны СНГ составил 212,7 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года он увеличился на 27%.

Куда везём?

В пятерке лидеров по объемам поставок из Калужской области сегодня Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Турция.

Николай ТУБЕНШЛЯК

генеральный директор Агентства развития бизнеса, на базе которого работает региональный Центр поддержки экспорта С Беларусью у нас максимально открытые отношения, мы везем туда медицинское оборудование, строительные материалы, продовольственные товары. Единое экономическое пространство позволяет многое.Со странами СНГ, в принципе, ситуация прогнозируемо оптимистичная. Губернатор Калужской области в этом году с рабочим визитом был в Узбекистане. Владислав Шапша подписал двустороннее соглашение, которое предусматривает увеличение товарооборота в два раза до 2030-го года. Узбекистан сейчас заинтересован в наших автокомпонентах, например.

Однако сегодня Калужская область продвигает свою продукцию и на огромные рынки Китая и Индии.

- Там есть спрос на нашу продукцию, он достаточно большой и понятно, что уровень потребления в этих странах позволяет реализовывать большие объемы продукции, - отмечает Николай Тубеншляк.

Отличные перспективы региона наметились и с поставками продукции в Индонезию. В октябре 2024 года в эту страну ездила бизнес-миссия региона во главе с Губернатором.

Владислав Шапша

Губернатор Калужской области Товарооборот между Калужской областью и Индонезией пока невелик, но за первые 8 месяцев этого года он увеличился на 65%. Рассчитываю, что эта динамика после нашей поездки будет существенно расти.

По мнению специалистов Центра поддержки экспорта Калужской области, несмотря на логистические трудности (прямой перелет занимает около 20 часов) у Индонезии очень большой интерес к Калужской пищевой промышленности, медицинскому оборудованию и к IT-сектору. Пищевая промышленность сейчас занимает первое место в структуре экспорта региона.

Юг – дело тонкое

Вслед за общим вниманием со стороны России в адрес стран Африканского континента, Калужская область уверенно завоевывает африканский рынок.

- Уже сейчас мы экспортируем калужскую продукцию в Египет, Марокко, Нигерию, Тунис, ЮАР, Камерун, Буркино Фасо, Эфиопию, Кению, Алжир, - перечисляет Николай Тубеншляк. - Минимум 1−2 экспортера с каждой из этих стран у нас уже есть. Например, в тот же Алжир, в 2023 году отправилась бизнес-миссия под руководством заместителя губернатора Владимира Попова.

Одна из калужских компаний продает туда оборудование, центрифуги для медицинских и лабораторных исследований. В сентябре нынешнего года была уже третья поставка. Сегодня в Алжире около 50 лабораторий оснащены калужским оборудованием.

Ещё один из любопытных примеров налаживания торговых отношений – это Объединенные Арабские Эмираты. В апреле 2024 года делегация Калужской области летала туда.

- Мы пытаемся освоить те направления, которые видим как максимально приоритетные, - объясняет генеральный директор Агентства развития бизнеса. -Стараемся посещать, во-первых, конечно, с бизнесом, а во-вторых, все-таки с правительственными делегациями. Страны Азии, Африки, Южной Америки очень традиционны в этом плане. Там очень важен уровень делегации.

Мы недавно были в Марокко и тот факт, что приехал министр здравоохранения региона, был для них максимально приятен.

О проблемах и помощи

Одна из главных проблем экспорта сегодня – это логистика. Старые маршруты перекрыты и приходится прокладывать новые. А это очень непросто.

Но у нас есть одно преимущество.

Калужская область очень удачно построила огромный логистический хаб в Ворсино.

- Ключевой логистический хаб Центра России, - «Фрейт Вилладж Ворсино», стал важнейшим транспортным коридором между Европой и Азией, - отметил ещё летом 2021 года Владислав Шапша, во время приезда в регион генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной. - Он позволяет вдвое сократить сроки доставки грузов.

Кстати, РЭЦ оказывает сегодня большую поддержку в вопросах субсидирования логистических затрат бизнесу.

- В этом году ряд наших компаний уже получили возмещение издержек. А это немалые суммы. Речь идет о возврате до 80% затраченных на логистику сумм.

Вторая проблема – это работа с банковской инфраструктурой, с платежами, с их прохождением, с взаиморасчетами во внутренних валютах. По мнению Николая Тубеншляка, калужский бизнес в подавляющем большинстве нашел пути выхода.

С другой стороны, в этих вопросах активно идут навстречу банковские организации. Во многих странах открываются российские отделения банков. Это и Индия, и Китай, и страны Южной Америки.

- Конечно, пока основной валютой остается доллар, уйти от этого так быстро не получится, но при этом видим и возрастающую долю взаимодействия именно во внутренних валютах, - отметил руководитель Агентства развития бизнеса.

Помимо федеральной поддержки, экспорту помогает и регион. В частности, калужский Центр поддержки экспорта ввел региональную меру, так называемый экспортный кешбэк.

- Эта программа реализуется в области уже второй год, - рассказал Николай Тубеншляк. - Мы возмещаем до 10% стоимости экспортного контракта, в случае подтверждения факта поставки продукции.

Что в итоге

Резюмируя сегодняшнее положение с экспортом в Калужской области, можно уверенно отметить, что какого-либо краха, безвозвратно потерянного направления экономики, в этом плане и близко нет.

Торговали с Западом, сейчас торгуем с Востоком, Азией и Африкой. Конечно, нереально за три-пять лет нарастить объемы до жирных, с точки зрения экспортных возможностей, досанкционных лет, но в перспективе это более чем возможно. Бизнес ищет новые пути, и ему это удается.

Проблемы в области работы с экспортом были, есть и будут. Даже если вдруг коллективный Запад отменит все санкции, это вряд ли приведет, к экспортному счастью для бизнеса Калужской области. Появятся другие трудности, иные проблемы.

Рынок пустоты не приемлет. Уходят одни – тут же на их место приходят другие, и нам, в случае обратного разворота на Запад, придётся с тем же усердием завоевывать вновь утраченные позиции. Другой вопрос, а нужно ли это будет, если развивающиеся сегодня новые связи окрепнут?