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Школьная драка в Калуге обернулась публичным скандалом

Софья Фирсова
13:16 сегодня
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Во вторник, 5 ноября, в школе №29 которая находится на Байконуре, между двумя учениками произошел конфликт, который перерос в драку.

Казалось бы, что история вполне бытовая. Дети в школе часто ругаются между собой, а драка около школы – ностальгическое воспоминание многих мужчин.

Однако ситуации бывают разные и иногда в детях просыпается поражающая жестокость. Так и произошло в этой истории. Давайте разбираться в случившемся вместе.

Этот случай предала огласке мама пострадавшего мальчика. Она прислала нам следующее сообщение:

- Мой сын повздорил с мальчиком из параллельного класса. Произошла драка, в ходе которой этот ученик прыгал на шее моего сына и не останавливался, пока того не стошнило. Некоторые одноклассники просто стояли рядом и наблюдали. После этого мальчик из параллельного класса посчитал, что моему сыну мало досталось, и подкараулил его после уроков, жестоко избив, - рассказала калужанка.

После этого инцидента у мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мягких тканей головы и лица, параорбитальную гематому, гематому заушной области, двусторонний средний отит. Также мама мальчика рассказала, что стоматолог настаивает на удалении двух передних зубов.

- На сегодняшний день (сообщение было прислано вчера, 20 ноября, - прим. авт.) сына продолжает качать, он не может идти прямо, - утверждает женщина.

- Администрация утверждает, что мой сын сам виноват, а одноклассник, избивший его почти до полусмерти, «хороший мальчик», - возмущается она. - Я очень боюсь, что эту историю замнут.

Мы обратились за комментариями в министерство образования Калужской области и открылись новые подробности этой истории.

- В 29 школе на улице Байконурской 5 ноября действительно произошел конфликт между 8-классниками, - говорит помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ. - Один из учеников на перемене схватил другого ребенка за шею, но получил отпор, чем вызвал недовольство нападавшего и желание "разобраться" после уроков. В тот же день во дворах жилых домов на улице Звёздной между школьниками произошла драка, в ходе которой её инициатор получил ряд травм. Ребенок, который нанес травмы, поставлен на внутришкольный учёт. Администрация школы сразу же поставила в известность инспекцию по делам несовершеннолетних и сейчас занимается расследованием совместно с коллегами из инспекции и сотрудниками Следственного комитета.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что в данный момент обстоятельства произошедшего уточняются и идет проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Эта ситуация также стала поводом активного обсуждения в интернете.

Кто-то считает, что какой-бы серьезный конфликт ни был, ничто не может стать оправданием такой жестокости.

Кто-то не спешит однозначно выносить вердикт, а кто-то и вовсе считает, что жертва спровоцировала обидчика.

До окончания проверки сложно сказать, кто, действительно, был провокатором. Однако у ребенка действительно тяжелые повреждения и его мать, как и любой любящий родитель, хочет защитить свое чадо.

А вся эта ситуация в очередной раз поднимает давнюю проблему, о которой постоянно вспоминают и благополучно забывают, когда волна спадет. В школах катастрофически не хватает грамотных психологов, которые смогут регулировать подобные вспышки агрессии у учеников и направлять энергию детей в нужное русло.

Замылят ли эту проблему в этот раз? Мы продолжим следить за ситуацией.

 

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M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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