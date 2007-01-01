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В калужской деревне мужчина заснул летаргическим сном

Раньше в каждой деревенской избе был «Снотолкователь».
Татьяна Светлова
20:00 сегодня
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Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сочли за умершего

Корреспонденты этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали много интересного материала о жизни калужских крестьян.

Вот что они писали про Мосальский уезд.

«В сны крестьяне этой местности верят и придают им большое значение. В ближайших селениях есть старухи, которые занимаются исключительно толкованием снов.

К ним обращаются то и дело, преимущественно женщины. Кроме того, в каждом доме, где есть грамотный, имеется «Снотолкователь» …

Сны, по мнению крестьян, от Бога. И бывают хорошие и дурные. Мужчины во сны верят гораздо меньше, чем женщины.

Случаи летаргии бывают в этой местности, но редко. Такой случай имелся несколько лет назад в деревне Пронино.

Один крестьянин заснул летаргическим сном. Домашние сочли его за умершего, обмыли, положили на лавку под образа и позвали грамотного человека читать псалтырь.

Послали за священником переговорить о погребении, который и назначил день похорон и выноса.

Но в вечер перед погребением, когда кроме домашних в избе были ещё родственники и соседи, мнимо умерший поднялся из гроба. Все присутствовавшие пришли в ужас и моментально разбежались.

Потом понемногу собрались. Вот что рассказал им летаргик: «Чувствую я, что сплю так крепко, что проснуться мне невмоготу.

Чувствую, что меня мнут, теребят, бабы воют, а подняться, хоть бы пошевелиться, – не могу. Слышу: воют, причитают, стали меня полоскать, одевать, говорят, что надо меня хоронить. Жутко стало мне, а пальцем не шевельну.

Хочу крикнуть жене: «Жив я, жив», да не могу.  Слышу все разговоры до капельки, а не в силах ничего поделать. Послали за попом, а поп все не едет. Слышу, что поп велел завтра выносить, и уж могила вырыта.

Таково же мне дюже страшно стало, что как будто кто-то глаза мне открыл. Потянулся и встал, слава тебе Господи».

Недавно этот крестьянин – Игнат Коновалов – умер.

Крестьяне этой местности вполне верят в порчу людей по средствам чар и колдовства. Если кто по злобе хочет испортить или приворожить, а также отворотить кого-либо, обращается к колдуну или колдунье.

Нашептыванием на воде, на хлебе и даже на плодах можно испортить любого человека.   Слова нашептываний колдуны держат в секрете. Очень недавно здесь появилась порченная и сделалась кликушей.

Во время припадков она иногда кричит: «Ты меня испортила, ты дала мне кусок лепёшки». И при этом указывает на женщину, которую все здесь считают колдуньей».

Дурные предзнаменования

«В селе Сугоново Калужского уезда (Ферзиковский район) суеверные крестьяне к снам относятся, как к предвестникам тех или иных событий в жизни.

И каждый раз, когда встают утром, начинают передавать другому свои сны. Дают им толкование из опыта и наблюдения с подтверждениями фактов, что вот такой-то видел подобный сон и с ним случилось такое-то.

Есть одна бабка, которая занимается толкованием снов за плату в виде яиц, масла, куска холстины. Но в ее толкованиях видно прямое шарлатанство, давая широкое поле возможным перетолкам.

Случаи летаргии редки. И это дает повод к покойникам относиться с неосторожно, не боясь, что он, может быть, не умер, а находится в летаргическом сне.

Предосторожностей в этом случае никаких не предпринимается, особенно летом, в рабочую пору, когда умершего спешат быстрей похоронить, чтобы он не отрывал от дел. …

Очень часты случаи, когда, как говорят, чувствуют приближение смерти. Но более всего об этом говорят необыкновенные события и явления, происходящие в жизни, которые невозможно объяснить естественными причинами и условиями.

Такой замечательный и характерный случай, переданный мне очевидцем.

- У меня, - говорит он. – Болела скарлатиной двухлетняя дочь. Болезнь всё ухудшалась, так что не оставалось надежды на выздоровление. Была тихая месячная ночь.

Мы с женой находились в спальне перед люлькой умирающей дочери. Когда её дыхание стало заметно ухудшаться, вдруг неимоверный удар в угол избы заставил задрожать всё здание.

Затем последовал новый подобной же силы удар, затем ещё и ещё. Мы с женой в недоумении посмотрели друг на друга: что бы это значило?

К моему удивлению я ничего не нашёл в том углу, где раздавались оглушительные удары. Не было никаких следов, которые давали бы мне повод заподозрить в проказничестве человека.

Не успел я, возвратясь в избу, передать жене, что там никого нет, как неимоверно оглушительный удар последовал в заслонку, которая стояла на своем месте безо всякой перемены.

- Это предвещает, - заметила моя жена. – Что наша Оля помрёт.

Слова ее сбылись через две минуты».   

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