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В одной из школ Калужской области детей оставили без горячего супа

Тревожный сигнал пришел из Кондрово. Ученики 3-й школы, вернувшись с осенних каникул, не нашли на столах в столовой привычных тарелок с супом
Михаил Тырин
09:00 сегодня
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Нововведение коснулось тех ребят, чьи родители полностью оплачивают питание.

Для школьников из льготных категорий, а это дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды – меню осталось прежним.

Решение сократить школьное меню объявил на родительском собрании директор школы Александр Жучков.

Кадров не хватает

Причиной стало то, что очень много супов не съедается. Вдобавок повара едва справляются с объемом работы, в столовой не хватает рабочих рук.

- У нас уволилась заведующая столовой, выросла нагрузка на поварской состав, - пояснил нам директор школы. – Но мы оставили горячие завтраки, которые не подразумевают первого блюда. Если вы родитель, то знаете, что дети в основной массе не едят первое блюдо. И когда приходится нести затраты, прикладывать усилия, а потом все выкидывать – это тяжело.

К слову сказать, в школе обучается около 450 человек, а штат столовой – повар и две посудомойки. Да и сама столовая рассчитана на полсотни посадочных мест.

Возмущение родителей было вызвано в первую очередь тем, что их просто поставили перед фактом, не посоветовавшись и не предложив никакой альтернативы.

Да, дети в еде бывают капризны. Кто-то не любит борщ, а кто-то смотреть не может на рыбную котлету. У ребенка должен быть выбор – не понравилось первое, можно подкрепиться вторым. Хотя бы что-то должно быть в желудке, когда в день по семь-восемь уроков, а у некоторых еще кружки и внеклассные занятия.

- Тем более, что еда не всегда бывает вкусной, буквально на днях дети жаловались на сухую гречку и пересоленные котлеты, которыми вынуждены были давиться, поскольку выбора им не дали, а от естественного голода никуда не спрячешься, - рассказали нам представители родительского актива.

Первое что сделали возмущенные родители, обратились через соцсети в администрацию губернатора Калужской области. Кроме того, на специализированном ресурсе появилась петиция о возвращении полноценных школьных обедов, на момент публикации ее подписали более 120 человек.

 Поиск компромисса

Реакция властей была сколь оперативной, столько же и беспомощной. Ответственные чиновники лишь развели руками: «К сожалению, в кондровской школе №3 не хватает поваров на пищеблоке, поэтому порядок питания изменен».

Нельзя сказать, что родители встали в позу и закрыли глаза на объективные проблемы школы. Они всегда готовы войти положение и обсудить альтернативные решения – например, согласны повысить плату за обеды, привлечь к их приготовлению аутсорсинговое предприятие.

Даже несложная замена супа на натуральный бульон исправила бы ситуацию, ведь отсутствие жидкого горячего питания в рационе ребенка отнюдь не безобидно для здоровья.

Но администрация школы в ответ на возмущение родителей предложила другой вариант.

- Все дети, которые желают первое, могут обратиться к поварам и получить его, - говорит директор школы. – Мы нашли такую возможность.

Казалось бы, оптимальное решение найдено. Но родители так не считают. Дети есть дети – кто-то постесняется попросить, кто-то побоится обращаться к замотанным работой поварам.

На ситуацию накладывается еще один нюанс. Детям-льготникам, кроме стандартного меню, полагаются еще и витаминные салаты, фрукты, соки – и это справедливо. Но что чувствует его одноклассник за соседним столом, которому льготное питание не положено, а теперь оставили еще и без супа наедине с пересоленой котлетой и черствым куском хлеба?

 Не скупятся

На днях с представителями родительского актива встретился региональный уполномоченный по правам человека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. Проблему обсудили в присутствии директора школы и руководителя районного отдела образования.

По мнению омбудсмена, ситуация разрешилась благополучно.

- В меню есть котлеты, печень и другие привычные и калорийные продукты, - написал он на своей страничке. - Для всех желающих еще остается много супа. Ешь, не хочу!

Сам конфликт Юрий Иванович назвал «бурей в стакане школьного чая».

Омбудсмен на встрече с родителями.
Омбудсмен на встрече с родителями.

Но родители с картиной полного благополучия вновь не согласились. Помимо изменения в меню, всплыли и другие проблемы.

- Хотелось донести проблему отсутствия персонала и посадочных мест, в связи с которой изменилась система питания, - ответила ему представитель родительского комитета Людмила Фролова. - Наши предложения были по возможности вернуть все как было. 

- У детей даже нет возможности купить булочку, так как нет буфета, - присоединилась другая родительница Светлана Иванова-Федотова. - Во всех школах такая возможность есть, кроме третьей школы.

Между тем, после исчезновения из меню супов обеды подешевели с пятидесяти до сорока рублей. Только это никого не обрадовало.

- Мы готовы платить и 50, и 60 рублей, - сказала нам еще одна представительница родительского актива Татьяна Фомичева. – Лишь бы обеды были полноценными и съедобными. Мы уверены, что за счет повышения цены можно улучшить качество питания.

Похоже, решение, которое устроило бы всех, так и не найдено. Мы продолжим следить за ситуацией в кондровской школе.

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Лента комментариев
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

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Mihey

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VGA

Пешеходы надеются, что водители права не купили, а читали ПДД. У пешехода нет обязанности пропускать выехавших на перекресток, им достаточно зеленого света светофора по ПДД.

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Неместный..

До начала расширения Синих мостов там было меньше машин, и насколько я помню, там ставили знаки, запрещающие парковку. Пока было строительство, знаки видимо убрали. И на Московской, где Кадви запретили парковку. И вот они перебрались на Путейскую.

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L t

Сегодня утром там была большая пробка. Полоса для движения со стороны Путейской до Синих мостов всего одна. Куча припаркованных авто. В итоге и те кому "налево" на Тарутинскую и те кому "направо" на Глаголева все стояли, "направо" они уйти не могли даже без светофора, т.к. им мешали припакованные автомобили и они ждали пока люди не свернуть "налево" на Тарутинскую. Парковку там надо запрещать, а то пробка будет расти до Гурьянова.

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ILR

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Можно поставить регулировщика туда? А то стоят и ждут зелёного при повороте направо на Глаголева. Люди забыли ПДД.

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