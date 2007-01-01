Кадровый кризис в России: как решает проблему Калужская область

Практически нулевая безработица сказывается на экономике региона, предприятиям все сложнее искать сотрудников.

С другой стороны, ситуация эта для работников благоприятная. Есть возможность просить повышения зарплаты и улучшения условий труда, есть возможность спокойного выбора лучшего места работы.

О том, как влияет практически нулевая безработица на работодателя и экономику в целом, мы обсудили в понедельник, 11 ноября в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» с заместителем губернатора Калужской области, заместителем председателя Государственного Совета РФ по направлению «Кадры» Татьяной ЛЕОНОВОЙ.

Где взять людей?

- Татьяна Николаевна, общая потребность в работниках в России растет. В Калужской области тоже фиксируется рост? Каков прогноз на будущее?

- С начала нынешнего года потребность в работниках, заявленная работодателями региона в службы занятости, увеличилась на 15%. Сегодня она составляет порядка 16 тысяч человек.

А если говорить про всю страну, то сегодня дефицит кадров оценивается уже порядка двух миллионов, а к 2027 году на рынке труда не будет хватать 4 миллиона человек.

Сегодня уровень безработицы, который есть на рынке труда Калужской области — 0,2%. Это или погрешность, или профессиональные безработные, которые просто приходят и встают на биржу труда. Поэтому сейчас сложная ситуация, свободных трудовых ресурсов на рынке труда нет. Как эту проблему решать - очень важный вопрос для экономики.

- А как привлечь на рынок труда тех, кто находится в трудоспособном возрасте, но не работает?

- В первую очередь, я бы активнее привлекала к работе подрастающее поколение - молодежь от 14 до 24 лет. Студенты вузов и техникумов вполне смогли бы закрыть часть вакансий, хотя бы на временной основе и в рамках неполного рабочего дня. Сейчас бизнес, и это радует, начал интенсивнее работать с вузами и ссузами региона. Пришло понимание, что кадры лучше растить смолоду и сразу их привлекать для работы на свои предприятия.

Важная роль отводится и системе переобучения в органах службы занятости населения, кадровых агентствах и на предприятиях - это позволяет быстрее реагировать на изменившийся спрос на специальности на рынке труда. Можно получить новые навыки или профессию.

Однако, все же здесь я бы обратила особое внимание на то, что дефицит на рынке труда можно сокращать и по-другому - повышая производительность труда и переходя на высокотехнологичный бизнес. Руководство компаний приходит к выводу, что необходимо тратить деньги на современное оборудование, автоматизированные линии, и в том числе на обучение людей профессиям, которые необходимы на конкретном заводе или фабрике.

Кто нам нужен

- В стране больше всего открытых вакансий в обрабатывающих производствах – каждая третья. В регионе какие сферы экономики сегодня испытывают самый серьёзный кадровый голод?

- Как и по всей стране в целом, потребность обрабатывающих производств наиболее велика и составляет более 35% от общего числа вакансий.

У нас в Калужской области сейчас активно развиваются индустриальные парки в Калуге, Ворсино и Людиново. И всем нужны специалисты, особенно в обрабатывающих производствах. Нужны не только рабочие специальности, необходимы инженеры, технологи, которые понимают процессы, которые могут усовершенствовать технологическую цепочку и повысить производительность труда.

Поэтому я думаю, что и профессионалитет, и занятия в школах, которые сейчас происходят, профориентация, и работа в техникумах, в колледжах, — все это очень поможет решить вопрос с недостатком кадров.

Большой спрос на медицинские и педагогические кадры. С медициной ситуация стала лучше, уже есть видимые улучшения. Помогли специальные льготные условия для молодых врачей. Для тех, кто приехал работать в сельскую местность, это различные программы, связанные с ипотекой, субсидией, поддержкой. В районах от 2% до 10% увеличилось количество медперсонала.

В прошлом году в школах области работало лишь 13 специализированных медицинских классов, а за этот год их число увеличилось до 53-х.

- А если посмотреть на конкретные территории, где кадровый голод ощущается сильнее?

- Конечно же, больше всех нуждаются в работниках предприятия и бизнес в областном центре. Это около 30% всех вакансий Калужской области.

По обрабатывающей промышленности и медицине больше всего заявок сегодня кроме Калуги от Дзержинского, Боровского районов и города Обнинск.

По сельскому хозяйству труднее всего с кадрами сейчас в Людиновском, Хвастовичском и Жуковском районах.

Есть ли выход

- Как боретесь с причинами нехватки кадров?

- У нас успешно прошла модернизация службы занятости, активно идет работа по формированию нового национального проекта «Кадры», который стартует с 1 января 2025 года. Нацпроектом предусматривается ежегодная подготовка прогноза кадровой потребности на пятилетнюю перспективу и заказ подготовки кадров по специальностям и профессиям для системы образования страны.

Предусматриваются меры по эффективному трудоустройству выпускников образовательных организаций, активное вовлечение молодежи в занятость, проведение профориентации и популяризации востребованных на рынке труда профессий.

- Есть мнение, что для Калужской области близость к столице является с этой точки зрения негативным фактором. Москва как пылесос высасывает кадры. Вы согласны?

- Конкурировать с Москвой в вопросах привлечения кадров сейчас не сможет ни один регион. Однако, на мой взгляд, винить Москву не надо. Там намечается тенденция сокращения количества жителей. У Москвы большой дефицит кадров, она находится в таком же положении, как и Калужская область.

Если ты готов жить в Москве ради карьеры, то нужно чётко понимать, когда ты этого достигнешь, будешь ли ты счастлив, что она даст тебе. Москва много даёт, но и много забирает.

Наша же с вами задача сделать так, чтобы людям было комфортно жить в Калужской области, чтобы они понимали, что здесь есть много преимуществ, которые перекрывают сиюминутную прибыльность.

Если мы смотрим на перспективу, у нас есть больше возможностей себя проявить и выстроить уверенную карьерную траекторию. И, главное, - жить полноценной разносторонней жизнью.

- Из каких регионов к нам чаще всего приезжают работники?

- Наш региональный минтруд ежегодно проводит выборочный мониторинг. В 2023 году в нем приняло участие 302 предприятия и организации.

Выяснилось, что у них трудится 3,2 тысячи работников из 83 субъектов РФ. Больше всего из регионов ЦФО, порядка 53%. Из Московской области, к примеру, более 14%, из Москвы – более 10%, а из Тульской области – более 7%.

Кстати, жесткие меры по отношению к мигрантам в Калужской области не ухудшили ситуацию на региональном рынке труда. Запрет на работу мигрантов введен у нас в тех сферах, где заявленная потребность работодателей в работниках вполне может быть заменена гражданами РФ.

Надо чаще встречаться

- Ну, и вероятно, большое подспорье в деле решения кадровых вопросов – это площадки для обмена опытом. У нас в регионе такая работа ведется?

- Конечно! Месяц назад мы собирались на площадке торгово-промышленной палаты, где очень откровенно высказывались представители бизнеса о тех проблемах, которые сейчас есть. Для них было очень важно услышать, что мы понимаем все вызовы, которые есть сегодня, что мы должны работать единой командой.

Мы планируем, что в декабре Агентство инновационного развития соберет руководителей передовых предприятий, может быть, на площадке Профессионалитета, для того, чтобы тоже представить новые возможности, показать, как можно взаимодействовать. Чтобы предприятия видели, что они не одни, и есть решения проблем с кадровым голодом.

Ваш медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» несколько лет проводит конкурс «Работодатель года». Я была этой осенью на церемонии награждения. Это тоже возможность встретиться и поговорить, обменяться опытом. Хорошее дело вы делаете, спасибо вам.

- Татьяна Николаевна, вы являетесь заместителем председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры». Это помогает решать проблемы?

- Начнем с того, что комиссию эту возглавляет наш губернатор. Это дает региону очень много. Возможность участвовать во всех национальных проектах, возможность лучшего понимания механизма, как оптимально использовать ресурсы наравне с другими регионами, а также иметь эксклюзивную возможность доступа к лучшим региональным и корпоративным практикам для внедрения их на территории Калужской области.

Понимаете, комиссия Госсовета — это уникальная площадка для регионов, где встречаются и губернаторы, и представители законодательной и исполнительной власти федерального уровня, профессионального и экспертного сообществ.

Обеспечение качественными кадрами является одним из ключевых факторов, способствующих устойчивому экономическому росту и инновационному развитию региона. И сегодня, в условиях жесточайшей конкуренции за ресурсы, без решения главной задачи - сохранения человеческого капитала и его эффективного использования на рынке труде невозможно достижение национальных целей, поставленных Президентом страны.

Если мы решим этот вопрос, нам уже по плечу реализация любых планов.