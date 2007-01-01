16 школьников из Калуги победили в «Большой перемене»

Воспитанники калужского центра «Созвездие» привезли со всероссийского конкурса «Большая перемена» рекордное количество наград.

Из Калужской области 16 школьников стали победителями и призерами этого конкурса, из них 9 ребят – воспитанники «Созвездия».

Кроме этого, в выходные к ним прибавились ещё четыре победительницы от «Созвездия» на треке среднеспециального образования и победа в командных соревнованиях.

О том как проходили состязания в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» рассказали победительница Наталья Воробьева и ее наставник Ольга Кузьмина.

Пять лет ищут лучших

Всероссийский Конкурс «Большая перемена» существует с 2020 года. Его участниками за эти годы стали более 5 миллионов школьников, студентов колледжей и педагогов-наставников.

В Международном детском центре «Артек» 24 октября 2024 года прошел финал этого конкурса, в котором приняли участие 1500 ребят.

Нынешний отбор в финал был одним из самых жёстких – на одно место претендовало 1700 человек.

Такая популярность флагманского проекта «Движения первых» при участии Росмолодежи объясняется и открывающимися перед победителями возможностями по реализации своих представленных проектов, и солидными призовыми. Сумма первых премий – миллион рублей, а выигравшие в командных треках получили по два миллиона.

Этот проект входит в линейку президентской платформы «Россия - страна возможностей». Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

- Ребята учатся разрабатывать проекты, работать в группах, презентовать свои разработки, - написал на своей странице в соцсети, поздравляя победителей, губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Особое внимание уделяется тому, чтобы проекты воплощались в жизнь, приносили пользу.

Кроме калужского центра «Созвездие», среди победителей школьники из образовательных учреждений Калуги, Людинова, Обнинска и Козельска. Все эти ребята уже не смогут жить как прежде. Конкурс называется «Большая перемена», но это не про школьные переменки с походом в столовую. Это про глобальную перемену в понимании мира и своего в нем существования.

Именно эти цели закладывались при решении об учреждении конкурса. Только самые стойкие молодые люди, умеющие бороться за свои идеи и при этом работать в команде, могут подняться на подиум победителей.

Конкурс ломал многих

Как рассказали нам участники конкурса, за кулисами состязаний было всё очень жарко и жёстко. Многие не выдерживали напряжения и сходили с дистанции. И здесь важно то, что с ребятами никто не сюсюкался, всё шло на полном серьёзе.

- Здесь заранее подготовленный проект не так важен, как важны компетенции, - рассказывает педагог МЭШДОМ центра «Созвездие», наставник победителей Ольга КУЗЬМИНА. — Это единственный конкурс для детей и подростков, где оценивают именно твои компетенции, что ты можешь, как ты реагируешь на стрессовые вбросы-задания, и на основе именно твоих личных компетенций выстраивается оценка.

Ребятам приходилось одномоментно выполнять несколько заданий.

- У нас было около восьми заданий, оценивались не только их решения, но и ориентация участника на результат, - вспоминает победительница конкурса Наталья ВОРОБЬЕВА. - Ориентация на результат — это почти то же самое, что и лидерство. И все друг на друга кричат, пытаются проявить себя перед экспертом, очень тяжело именно услышать друг друга, и тяжело на финале построить грамотную качественную работу, потому что каждый пытается на себя перетянуть одеяло и внимание.

Нам нужно было придумать элемент, который мы внедрим в столетие Артека, дали 20 минут – продолжает рассказ Наталья. - Нужно было думать, и одновременно рисовать огромный плакат, а после этого еще как-то параллельно на флипчарт (доска, на которой рисуют маркерами – прим. ред.) что-то перенести, какую-то информацию, то есть, три действия в один момент нам нужно делать.

Слушая рассказы участницы и ее наставника, невольно закрадывалась мысль: а не слишком там всё жёстко было? Вообще, зачем ребенку в 14-15 лет такие стрессовые ситуации?

- А затем, чтобы понимать, как ты реагируешь на шок, - объясняет Ольга Кузьмина. - По жизни очень много стресса у нас, очень много ситуаций, которые нас ломают, но не надо ломаться. Ну, не умеешь, и что? Идёшь дальше.

До финала доходят самые сильные, у которых уже есть понимание, что это стрессовая, больная тема, но это история, которая очень многому учит. Да, это тяжело, это тяжело пережить, для многих это травма. Особенно, если ты выигрываешь не миллион, а 200 тысяч.

Они сильно меняются

После всего пережитого на конкурсе, домой уезжают уже совершенно другие молодые люди.

- Они очень сильно меняются, когда возвращаются, это реально так, - отмечает Ольга Кузьмина. - Таких изменений, я, как педагог, у детей, которые не были на «Большой перемене», не увижу и за три-четыре года. За эти семь-восемь месяцев подготовки и самого конкурса они становятся другими. Они понимают, что они могут. Они понимают, что их горизонт возможностей гораздо шире, чем они думали.

Со своим наставников соглашается и победительница конкурса.

- «Большая перемена» очень сильно нарабатывает нам какой-то темп, рассказывает Наталья Воробьева. - То есть, когда приезжаем домой, мы уже не хотим останавливаться. Мы хотим вот дальше-дальше работать, создавать что-то новое.

Про театральный проект

Наталья Воробьева представила на конкурсе VR-проект по истории Калужского областного драматического театра. Он был высоко оценен членами жюри. В совокупности с этой оценкой и всеми финальными заданиями, Наталья стала победителем и обладателем главного приза – одного миллиона рублей.

Приехав в Калугу, школьница решила не бросать свой, ставший счастливым проект. Она обратилась к руководству драмтеатра.

Директор и главный режиссер калужского драматического с большой заинтересованностью выслушали девушку и пообещали всестороннюю поддержку.

Детали проекта мы не будем обнародовать, скажем лишь, что это будет единая история, рассказанная актерами о прошлом, настоящем и будущем нашего театра.

Причем зрители смогут посмотреть и послушать ее прямо в фойе драмтеатра с помощью современных VR-технологий. Задумка очень любопытная.

- Эксперты оценили мой проект достаточно высоко, срезали баллы только за бюджет. Возможно, не до конца качественно получилось его прописать, но у меня все равно был почти максимум по оценкам, - вспоминает Наталья Воробьева. - Нужно было качественно его презентовать, хороший видеоролик снять, рассказать так, как будто ты пришел к инвестору и тебе нужно за две минуты его полностью убедить.

Что после эмоций

Восьмимесячный марафон подготовки, сам конкурс и счастье триумфа школьников и учащихся системы протехобразования Калужской области позади.

Без эмоций можно с уверенностью отметить, что наш регион на этом всероссийском смотре будущего страны показал себя в числе лидеров.

Во многом это заслуга наставников, педагогов системы дополнительного образования. Их бессонные ночи и уверенность в свих ребятах не пропали даром. Десятки вступающих во взрослую жизнь молодых людей получили огромный опыт, который, мы уверены, они применят для развития Калужской области.

- Убеждён, что участие в «Большой перемене» – это прекрасная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде, вместе воплощать в жизнь перспективные идеи и инициативы, - поздравил победителей президент России Владимир ПУТИН.