В Калуге открылась выставка художника со сложной судьбой
Иван Захарович Пушкарев родился 24 июня 1904 года в Смоленске.
Учился на архитектурном факультете Смоленского политехнического института и в студии Пролеткульта. В начале 1920-х годов несколько лет прожил в Москве, а в 1930-х – в Ростове-на-Дону. Потом вновь вернулся в Смоленск. В первые дни Великой Отечественной войны ушёл на фронт, попал в плен. Домой вернулся только в 1945-м.
В 1947-м семья переехала в Калугу. Как говорят родственники и знакомые художника, Пушкарёв был немногословным, замкнутым. Но его картины очень светлые, радостные, среди них много портретов. Он рисовал красивых женщин и своих друзей – калужских художников.
- Иван Захарович усиливает рефлексы, обобщает, работать широким мазком идет от учителя и напоминает Врубеля, - говорит художник Владимир АРЕПЬЕВ. - Очень трудно большими мазками писать лицо, невероятно трудно. Пушкарёв справляется с блеском.
А как рисует! Двумя мазками. Настолько мастерство великолепное, восхищаешься.
В Калуге у нас с ним мастерские были на одном, пятом, этаже. И я иногда видел, как идёт Иван Захарович - высокий, не сутулится, идет неспеша, с каким-то спокойствием.
По сути, он был счастлив: построил дом, жил в нём, у него был участок, где он, наверное, выращивал помидоры, редиску, у него появился зять-искусствовед.
И смотришь на его портреты, и кажется - вот социализм, времен застоя и так будет вечно.
«Возродившееся искусство»
На вернисаж в музее изобразительных искусств собралось много калужских художников.
Пришли Владимир Арепьев, Михаил Мантулин, Татьяна Духанова, Владимир Мялькин, Алексей Базанов, Евгений Столяров и другие. Были знакомые и родственники Ивана Пушкарёва.
- Выставка называется «Возродившееся искусство», потому что о довоенном искусстве Пушкарёва мы практически не знаем, - рассказал искусствовед, зять художника Владимир ОБУХОВ. - Документов много сохранилось, а вот работ - ни одной.
Учился Иван Захарович у забытого сейчас художника Штраниха, ученика Коровина. Студия, которую в Смоленске возглавлял Штраних, это было нечто. Он заставлял своих учеников писать этюды и картины определенным образом.
Ставились целые вёдра с клеевыми красками, ребятам давались огромные кисти, и на мешковине они мазали огромные натюрморты так, что краска на пол стекала.
Когда Штраних привез своих учеников в Москву, выставка пользовалась грандиозным успехом. Советское правительство специально продлило её, чтобы показать преподавателям, как надо учить детей.
Настоящий, живой, мощный реализм, то ли импрессионизм. И практически все ученики поступали вне конкурса.
Но у Пушкарёва было иначе. Он поступил в военизированный институт, потому что там давали паёк. А в ту пору без пайка выжить было очень сложно.
В дальнейшем художник мазал свои большие картины. Даже из тех работ, которые сохранились у нас, в семье, огромное количество большущих. Он любил мазюкать.
Жди меня, и я вернусь
- Я одна из немногих людей, которые видели Ивана Захаровича Пушкарёва, правда, это я тогда была еще в дошкольном возрасте, - поделилась воспоминаниями внучка художника Ксения.
- Жизнь у него была тяжелой. Те, кто его застал, помнят, что он был достаточно замкнутым, неразговорчивым человеком. Со мной точно практически не разговаривал.
При этом его картины наполнены радостью жизни.
- С 1941 года Иван Захарович числился пропавшим без вести, - продолжает Ксения. - Его супруга, Нина Григорьевна, в начале войны была на позднем сроке беременности и вынуждена была пешком покинуть Смоленск.
В деревне Тверской области она родила сына. И всю войну, находясь в эвакуации, писала письма во все инстанции. А получала отписки.
В 1945 году Иван Захарович вернулся. И каждый год 9 Мая у нас в семье вспоминают события Великой Отечественной войны.
А знаменитое стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь» у меня ассоциируется с историей бабушки и дедушки.
Отсюда у Пушкарёва такая любовь к жизни именно в творчестве и при этом замкнутость.
- Иван Захарович, находясь в армии генерала Лукина, участвовал в Смоленском сражении, - дополняет Владимир Обухов. - Тогда немцы превосходили советские войска во много раз. Пушкарёв оказался в плену.
Освободили его американцы и он сразу же поехал в Россию. Понятно, что оказался сначала в фильтрационной части и пробыл там до ноября 1945 года. Прошёл все допросы.
Среди архивных документов, которые его супруга сохранила, были записочки. на кусочках бумаги написаны имена тех людей, вместе с которыми он был пленён, точные даты пленения, даты освобождения американцами.
Он всегда ждал, что его могут вызвать в КГБ.
И Смоленск оставил, хотя там у него была целая комнатка в шесть метров при Доме офицеров. Начальник гарнизона обещал ему через пару лет нормальное жилье.
Перед самой смертью он стал говорить относительно много - 2-3 фразы в течение часа. И как-то сказал, что война спасла его. Оказывается, в его художническом сообществе, оказался человек, который был сексотом. И Пушкарёв постарался быстрее оттуда уйти.
После войны жизнь его была тяжелой. В 1947 году он переехал в Калугу, промучился тут в житейском плане. Для него сферой счастья была живопись. Видно, как вольно, как легко он писал свои работы.
Писал цветы в немыслимых количествах, красивых женщин, ню и так далее. Но основная сфера его деятельности - портреты, тоже какие-то душевно свободные. Писал портреты друзей, знакомых.
На выставке есть портрет военврача Виноградова, который занимался живописью. Видно, как свободно написано, при этом здесь такой репинский ход: вроде бы размашисто, вроде бы артистизм, но сделано абсолютно точно.
Не демонстрация своего артистизма, а умение разом схватить душевное состояние модели.
Друзья Пушкарёва отмечали: когда калужские художники отправлялись на пленэр, Пушкарёв плюхался на какое-то одно место и с ходу выдавал очень точную характеристику. Он никогда не искал, он всегда находил.
И в зале мы можем увидеть портреты наших старых художников: Кузьмина - замечательного архитектора и живописца, Межикова.
Очень люблю портрет Дмитриева. Многие помнят Боречку Дмитриева - веселый, милый человек. А Пушкарёв вытащил другого Дмитриева, более настоящего.
И я скажу, он был именно такой, порой страшно ревнивый, страстный, внутренне жесткий, и в то же время очень тонкий. Для нас этот человек страшно дорог, он своего рода ангел нашего художественного музея. Он здесь проработал много-много лет.
Выставка открывается портретом фронтовика, созданным в Смоленске в 1946 году. Это одна из ранних работ уже нового Пушкарева.
А самая последняя работа - портрет художника Козьмина. Он только начат, Пушкарёв не успел его закончить. И здесь как раз видно умение разом схватить главное.
Увидеть работы Ивана Пушкарёва можно на выставке в музее изобразительных искусств. Она посвящена 100-летию художника. И продлится до 15 декабря. 0+