В Калуге открылась выставка художника со сложной судьбой

Посвящена она 100-летию Ивана Пушкарёва.

Иван Захарович Пушкарев родился 24 июня 1904 года в Смоленске.

Учился на архитектурном факультете Смоленского политехнического института и в студии Пролеткульта. В начале 1920-х годов несколько лет прожил в Москве, а в 1930-х – в Ростове-на-Дону. Потом вновь вернулся в Смоленск. В первые дни Великой Отечественной войны ушёл на фронт, попал в плен. Домой вернулся только в 1945-м.

В 1947-м семья переехала в Калугу. Как говорят родственники и знакомые художника, Пушкарёв был немногословным, замкнутым. Но его картины очень светлые, радостные, среди них много портретов. Он рисовал красивых женщин и своих друзей – калужских художников.

Владимир Арепьев восхищается техников Ивана Пушкарёва.

- Иван Захарович усиливает рефлексы, обобщает, работать широким мазком идет от учителя и напоминает Врубеля, - говорит художник Владимир АРЕПЬЕВ. - Очень трудно большими мазками писать лицо, невероятно трудно. Пушкарёв справляется с блеском.

А как рисует! Двумя мазками. Настолько мастерство великолепное, восхищаешься.

В Калуге у нас с ним мастерские были на одном, пятом, этаже. И я иногда видел, как идёт Иван Захарович - высокий, не сутулится, идет неспеша, с каким-то спокойствием.

По сути, он был счастлив: построил дом, жил в нём, у него был участок, где он, наверное, выращивал помидоры, редиску, у него появился зять-искусствовед.

И смотришь на его портреты, и кажется - вот социализм, времен застоя и так будет вечно.

Ростовский кремль, 1963 год.

«Возродившееся искусство»

На вернисаж в музее изобразительных искусств собралось много калужских художников.

Пришли Владимир Арепьев, Михаил Мантулин, Татьяна Духанова, Владимир Мялькин, Алексей Базанов, Евгений Столяров и другие. Были знакомые и родственники Ивана Пушкарёва.

- Выставка называется «Возродившееся искусство», потому что о довоенном искусстве Пушкарёва мы практически не знаем, - рассказал искусствовед, зять художника Владимир ОБУХОВ. - Документов много сохранилось, а вот работ - ни одной.

Учился Иван Захарович у забытого сейчас художника Штраниха, ученика Коровина. Студия, которую в Смоленске возглавлял Штраних, это было нечто. Он заставлял своих учеников писать этюды и картины определенным образом.

Ставились целые вёдра с клеевыми красками, ребятам давались огромные кисти, и на мешковине они мазали огромные натюрморты так, что краска на пол стекала.

Когда Штраних привез своих учеников в Москву, выставка пользовалась грандиозным успехом. Советское правительство специально продлило её, чтобы показать преподавателям, как надо учить детей.

Настоящий, живой, мощный реализм, то ли импрессионизм. И практически все ученики поступали вне конкурса.

Но у Пушкарёва было иначе. Он поступил в военизированный институт, потому что там давали паёк. А в ту пору без пайка выжить было очень сложно.

В дальнейшем художник мазал свои большие картины. Даже из тех работ, которые сохранились у нас, в семье, огромное количество большущих. Он любил мазюкать.

Портрет архитектора Кузьмина, 1960-е годы.

Жди меня, и я вернусь

- Я одна из немногих людей, которые видели Ивана Захаровича Пушкарёва, правда, это я тогда была еще в дошкольном возрасте, - поделилась воспоминаниями внучка художника Ксения.

- Жизнь у него была тяжелой. Те, кто его застал, помнят, что он был достаточно замкнутым, неразговорчивым человеком. Со мной точно практически не разговаривал.

При этом его картины наполнены радостью жизни.

Ксения рассказала о сложной судьбе своего дедушки.

- С 1941 года Иван Захарович числился пропавшим без вести, - продолжает Ксения. - Его супруга, Нина Григорьевна, в начале войны была на позднем сроке беременности и вынуждена была пешком покинуть Смоленск.

В деревне Тверской области она родила сына. И всю войну, находясь в эвакуации, писала письма во все инстанции. А получала отписки.

В 1945 году Иван Захарович вернулся. И каждый год 9 Мая у нас в семье вспоминают события Великой Отечественной войны.

А знаменитое стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь» у меня ассоциируется с историей бабушки и дедушки.

Отсюда у Пушкарёва такая любовь к жизни именно в творчестве и при этом замкнутость.

- Иван Захарович, находясь в армии генерала Лукина, участвовал в Смоленском сражении, - дополняет Владимир Обухов. - Тогда немцы превосходили советские войска во много раз. Пушкарёв оказался в плену.

Освободили его американцы и он сразу же поехал в Россию. Понятно, что оказался сначала в фильтрационной части и пробыл там до ноября 1945 года. Прошёл все допросы.

Среди архивных документов, которые его супруга сохранила, были записочки. на кусочках бумаги написаны имена тех людей, вместе с которыми он был пленён, точные даты пленения, даты освобождения американцами.

Он всегда ждал, что его могут вызвать в КГБ.

И Смоленск оставил, хотя там у него была целая комнатка в шесть метров при Доме офицеров. Начальник гарнизона обещал ему через пару лет нормальное жилье.

Перед самой смертью он стал говорить относительно много - 2-3 фразы в течение часа. И как-то сказал, что война спасла его. Оказывается, в его художническом сообществе, оказался человек, который был сексотом. И Пушкарёв постарался быстрее оттуда уйти.

После войны жизнь его была тяжелой. В 1947 году он переехал в Калугу, промучился тут в житейском плане. Для него сферой счастья была живопись. Видно, как вольно, как легко он писал свои работы.

Писал цветы в немыслимых количествах, красивых женщин, ню и так далее. Но основная сфера его деятельности - портреты, тоже какие-то душевно свободные. Писал портреты друзей, знакомых.

Портрет военврача Виноградова, 1964 год.

На выставке есть портрет военврача Виноградова, который занимался живописью. Видно, как свободно написано, при этом здесь такой репинский ход: вроде бы размашисто, вроде бы артистизм, но сделано абсолютно точно.

Не демонстрация своего артистизма, а умение разом схватить душевное состояние модели.

Друзья Пушкарёва отмечали: когда калужские художники отправлялись на пленэр, Пушкарёв плюхался на какое-то одно место и с ходу выдавал очень точную характеристику. Он никогда не искал, он всегда находил.

И в зале мы можем увидеть портреты наших старых художников: Кузьмина - замечательного архитектора и живописца, Межикова.

Очень люблю портрет Дмитриева. Многие помнят Боречку Дмитриева - веселый, милый человек. А Пушкарёв вытащил другого Дмитриева, более настоящего.

И я скажу, он был именно такой, порой страшно ревнивый, страстный, внутренне жесткий, и в то же время очень тонкий. Для нас этот человек страшно дорог, он своего рода ангел нашего художественного музея. Он здесь проработал много-много лет.

Портрет фронтовика.

Выставка открывается портретом фронтовика, созданным в Смоленске в 1946 году. Это одна из ранних работ уже нового Пушкарева.

А самая последняя работа - портрет художника Козьмина. Он только начат, Пушкарёв не успел его закончить. И здесь как раз видно умение разом схватить главное.

Увидеть работы Ивана Пушкарёва можно на выставке в музее изобразительных искусств. Она посвящена 100-летию художника. И продлится до 15 декабря. 0+