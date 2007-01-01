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В Калуге открылась выставка художника со сложной судьбой

Посвящена она 100-летию Ивана Пушкарёва.
Татьяна Светлова
09:50 сегодня
0 376
Фото автора.
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Иван Захарович Пушкарев родился 24 июня 1904 года в Смоленске.

Учился на архитектурном факультете Смоленского политехнического института и в студии Пролеткульта.  В начале 1920-х годов несколько лет прожил в Москве, а в 1930-х – в Ростове-на-Дону. Потом вновь вернулся в Смоленск. В первые дни Великой Отечественной войны ушёл на фронт, попал в плен. Домой вернулся только в 1945-м.

В 1947-м семья переехала в Калугу. Как говорят родственники и знакомые художника, Пушкарёв был немногословным, замкнутым. Но его картины очень светлые, радостные, среди них много портретов. Он рисовал красивых женщин и своих друзей – калужских художников. 

Владимир Арепьев восхищается техников Ивана Пушкарёва.
Владимир Арепьев восхищается техников Ивана Пушкарёва.

- Иван Захарович усиливает рефлексы, обобщает, работать широким мазком идет от учителя и напоминает Врубеля, - говорит художник Владимир АРЕПЬЕВ. -  Очень трудно большими мазками писать лицо, невероятно трудно. Пушкарёв справляется с блеском.

А как рисует! Двумя мазками. Настолько мастерство великолепное, восхищаешься.

В Калуге у нас с ним мастерские были на одном, пятом, этаже. И я иногда видел, как идёт Иван Захарович - высокий, не сутулится, идет неспеша, с каким-то спокойствием.

По сути, он был счастлив: построил дом, жил в нём, у него был участок, где он, наверное, выращивал помидоры, редиску, у него появился зять-искусствовед.

И смотришь на его портреты, и кажется - вот социализм, времен застоя и так будет вечно.

Ростовский кремль, 1963 год.
Ростовский кремль, 1963 год.

«Возродившееся искусство»

На вернисаж в музее изобразительных искусств собралось много калужских художников.

Пришли Владимир Арепьев, Михаил Мантулин, Татьяна Духанова, Владимир Мялькин, Алексей Базанов, Евгений Столяров и другие. Были знакомые и родственники Ивана Пушкарёва.      

- Выставка называется «Возродившееся искусство», потому что о довоенном искусстве Пушкарёва мы практически не знаем, - рассказал искусствовед, зять художника Владимир ОБУХОВ. - Документов много сохранилось, а вот работ - ни одной.

Учился Иван Захарович у забытого сейчас художника Штраниха, ученика Коровина. Студия, которую в Смоленске возглавлял Штраних, это было нечто. Он заставлял своих учеников писать этюды и картины определенным образом.

Ставились целые вёдра с клеевыми красками, ребятам давались огромные кисти, и на мешковине они мазали огромные натюрморты так, что краска на пол стекала.

Когда Штраних привез своих учеников в Москву, выставка пользовалась грандиозным успехом. Советское правительство специально продлило её, чтобы показать преподавателям, как надо учить детей.

Настоящий, живой, мощный реализм, то ли импрессионизм. И практически все ученики поступали вне конкурса.

Но у Пушкарёва было  иначе. Он поступил в военизированный институт, потому что там давали паёк. А в ту пору без пайка выжить было очень сложно.

В дальнейшем художник  мазал свои большие картины. Даже из тех работ, которые сохранились у нас, в семье, огромное количество большущих. Он любил мазюкать.

Портрет архитектора Кузьмина, 1960-е годы.
Портрет архитектора Кузьмина, 1960-е годы.

Жди меня, и я вернусь

- Я одна из немногих людей, которые видели Ивана Захаровича Пушкарёва, правда, это я тогда была еще в дошкольном возрасте, - поделилась воспоминаниями внучка художника Ксения.

- Жизнь у него была тяжелой. Те, кто его застал, помнят, что он был достаточно замкнутым, неразговорчивым человеком. Со мной точно практически не разговаривал.

При этом его картины наполнены радостью жизни.

Ксения рассказала о сложной судьбе своего дедушки.
Ксения рассказала о сложной судьбе своего дедушки.

- С 1941 года Иван Захарович числился пропавшим без вести, - продолжает Ксения. - Его супруга, Нина Григорьевна, в начале войны была на позднем сроке беременности и вынуждена была пешком покинуть Смоленск.

В деревне Тверской области она родила сына. И всю войну, находясь в эвакуации, писала письма во все инстанции. А получала отписки.

В 1945 году Иван Захарович вернулся. И каждый год 9 Мая у нас в семье вспоминают события Великой Отечественной войны.

А знаменитое стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь» у меня ассоциируется с историей бабушки и дедушки.

Отсюда у Пушкарёва такая любовь к жизни именно в творчестве и при этом замкнутость.

-  Иван Захарович, находясь в армии генерала Лукина, участвовал в Смоленском сражении, - дополняет Владимир Обухов. - Тогда немцы превосходили советские войска во много раз. Пушкарёв оказался в плену.

Освободили его американцы и он сразу же поехал в Россию. Понятно, что оказался сначала в фильтрационной части и пробыл там до ноября 1945 года. Прошёл все допросы.

Среди архивных документов, которые его супруга сохранила, были записочки. на кусочках бумаги написаны имена тех людей, вместе с которыми он был пленён, точные даты пленения, даты освобождения американцами.

Он всегда ждал, что его могут вызвать в КГБ.

И Смоленск оставил, хотя там у него была целая комнатка в шесть метров при Доме офицеров. Начальник гарнизона обещал ему через пару лет нормальное жилье.

Перед самой смертью он стал говорить относительно много - 2-3 фразы в течение часа. И как-то сказал, что война спасла его. Оказывается, в его художническом сообществе, оказался человек, который был сексотом. И Пушкарёв постарался быстрее оттуда уйти.

После войны жизнь его была тяжелой. В 1947 году он переехал в Калугу, промучился тут в житейском плане. Для него сферой счастья была живопись. Видно, как вольно, как легко он писал свои работы.

Писал цветы в немыслимых количествах, красивых женщин, ню и так далее. Но основная сфера его деятельности - портреты, тоже какие-то душевно свободные. Писал портреты друзей, знакомых.

Портрет военврача Виноградова, 1964 год.
Портрет военврача Виноградова, 1964 год.

На выставке есть портрет военврача Виноградова, который занимался живописью. Видно, как свободно написано, при этом здесь такой репинский ход: вроде бы размашисто, вроде бы артистизм, но сделано абсолютно точно.

Не демонстрация своего артистизма, а умение разом схватить душевное состояние модели.

Друзья Пушкарёва отмечали: когда калужские художники отправлялись на пленэр, Пушкарёв плюхался на какое-то одно место и с ходу выдавал очень точную характеристику. Он никогда не искал, он всегда находил.

И в зале мы можем увидеть портреты наших старых художников: Кузьмина - замечательного архитектора и живописца, Межикова.

Очень люблю портрет Дмитриева. Многие помнят Боречку Дмитриева - веселый, милый человек. А Пушкарёв вытащил другого Дмитриева, более настоящего.

И я скажу, он был именно такой, порой страшно ревнивый, страстный, внутренне жесткий, и в то же время очень тонкий. Для нас этот человек страшно дорог, он своего рода ангел нашего художественного музея. Он здесь проработал много-много лет.

Портрет фронтовика.
Портрет фронтовика.

Выставка открывается портретом фронтовика, созданным в Смоленске в 1946 году. Это одна из ранних работ уже нового Пушкарева.

А самая последняя работа -  портрет художника Козьмина. Он только начат, Пушкарёв не успел его закончить. И здесь как раз видно умение разом схватить главное.  

Увидеть работы Ивана Пушкарёва можно на выставке в музее изобразительных искусств. Она посвящена 100-летию художника. И продлится до 15 декабря. 0+ 

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

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18:23 16.11
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Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

...
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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:10 16.11
3 2384
Василёк

даже не смешно уже.

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
17:57 16.11
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Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

...
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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
17:53 16.11
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Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
17:16 16.11
3 2384
Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

...
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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 16.11
2 2428
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

...
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В Калуге взлетели цены на такси
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kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

...
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09:37 16.11
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ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

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Калужане смогут наблюдать метеорный поток Леониды
22:57 15.11
2 2544
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
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В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
21:47 15.11
9 16528
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