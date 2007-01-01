Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»

Чему учил калужан популярный в сети консультант по семейным отношениям.

На днях в Калугу приехал известный блогер, гуру по семейным отношениям Сатья Дас. Свои рассуждения он называет «нескучной психологией», хотя психологического образования у него нет, зато, как он говорит, есть большой опыт семейной жизни – 31 год в браке, и он пропагандирует традиционные семейные ценности.

Информацию Сатья преподносит с юмором, на стесняясь в выражениях, может и матерком пройтись.

Кто-то считает, что он несет ахинею, а кто-то просто фанат Сатьи. Как бы то ни было, у него миллионы поклонников, многим нарвится его чувство юмора. На его лекциях залы забиты битком.

В Калуге послушать эксцентричного гуру собрался полный зал. Пришли не только женщины, было немало мужчин. Средний возраст публики – 30-35 лет. Некоторые дамы – с цветами.

Нужен серьезный мотив

Сатья появился перед калужанами в шляпе, опираясь на трость. Уселся в кресло, накрытое жатым бежевым чехлом с оборками. Поблагодарил всех, что пришли, попросил подсветить зал, чтобы было видно «хотя бы богинь с первого ряда» и заявил:

- Будем говорить о семейной психологии, надеюсь, не скучно, порассуждаем. Я, кстати, не готовлюсь, прихожу и рассказываю, у меня в голове булькает всякая информация. Такой стендап получается.

Моему сыну 26 лет, я давно женат. Из этого вытекает, что много знаю. И знаю, что в 2024 году быть в браке на мотивах 1993 года, когда я женился, вообще невозможно.

Мы настолько изменились, и, если вы планируете долгую семейную жизнь, каждые лет 7−10 придётся апгрейдиться, искать новые мотивы, причины, для чего вы находитесь в браке.

В последнее время я перестал давать советы, ответы на вопросы. А никому не нужны ответы на вопросы.

Максимум к чему приведет это какие-нибудь бабы в состоянии аффекта ломануться домой улучшать семейную жизнь, потому что узнали, как правильно, в Валера, сука, ещё не в курсе.

Поэтому я стал читать лекцию, чтобы успеть домой уехать.

Я вот наблюдаю за браком. Поднимите руки, кто находится или находился в браке. Большинство!

Никому не интересно, но все туда ломятся. Мне всегда интересно, зачем? Вот вы в брак пошли, какая была причина?

Я ожидаю услышать от вас, серьезный, уникальный, обдуманный аргумент. И хочу попросить не шутить.

В этой ситуации шутки сразу дискредитируют шутящего. Это говорит о том, что у тебя нет нормального мотива, и ты за своими хаханьками свою боль прячешь. Но все равно сейчас буду шутить, вот посмотрите. Как тебя зовут, брат?

- Артем, - крикнул парень из зала.

- Ты нафига женился?

- Любовь.

- Что это любовь? Любовь у тебя могла быть к вишневому варенью. Это ответ достойный, ты же с женой пришел, и как бы это безопасно, но надо уточнить.

Артем признался, что не знает ответа на этот вопрос.

- Давайте, друзья, любовь больше называть не будем или объясняйте, что это такое.

Калужане стали накидывать аргументы в пользу брака: ответственность, близость, защита, безопасность в социуме.

- Солнышко, а чем твоя безопасность в социуме отличается от незамужней девушки, которая в социуме, соответственно, в опасности? -поинтересовался гуру.

Взрыв хохота.

- Он надежный, я хочу от него детей. И получаю юридическую защиту.

- А его надежность проявляется только в браке? Нет? Мы можем предположить, если бы ты за него не вышла, он был бы надежным?

То есть, это не аргумент для брака, ты это и вне брака легко могла получить.

Второе, дети рождаются от секса, а не от брака. То есть можно нарожать кучу детей, не выходя замуж.

Третье, юридическая защита. В браке мы имеем право на совместно нажитое имущество. Но если подстраховаться вне брака, то проблем юридических не будет.

Поэтому в браке юридически ты что-то получишь в случае его смерти. Это да, согласен. Пожалуйста, еще аргументы.

- Инвестиции в будущее, помощь, - кричали зрители в зале.

- А как бумагой заставить его помогать тебе? Чтобы он знал, что надо помогать тебе, а не какой-то другой бабе?

Мы знаем: если мужик захочет помогать какой-то другой бабе, которая радует его больше, то, скорее всего, он будет это делать.

Поэтому у тебя нет никакого инструментария с помощью загса на него влиять. Это так, для самоуспокоения иллюзорного.

- Я вышла замуж, чтобы разделить с ним горе и радость, поддерживать, - уверяла зрительница.

- Ну и поддерживала бы. А ты сидишь такая: я не замужем за тобой, хрен тебе, а не поддержка. У тебя горе, печати нет, давай дальше сам.

- Хороший секс, - призналась одна из девушек.

- Ты вышла замуж из-за секса хорошего? А зачем? Чтобы секс продолжился? То есть, если хороший секс перевести в брак, он будет вечным?

Поднимите руку, кто, выйдя замуж или женившись, законсервировал качество секса, минимум, лет на 10? Заметь, ты одна. Потому что это совсем не факт. Мотив говенный.

Но это лучше, чем выйти замуж, потому что хотелось праздник и белое платье. В каждом городе есть такая тупая, при этом красивая, недальновидная дура. Лучше такой мотив даже не называть.

- Чтобы он был только моим.

- А ты думаешь окольцевала и все? А то, что 80% браком разваливается, люди в браке изменяют друг другу? Это иллюзорное успокоение.

- Вдвоем легче жить, - рассуждали девушки.

- Понятно, мы хотим в брак, чтобы было лучше. Никто не хочет выйти замуж, чтобы стало хуже. И у каждого есть склонность, на основе своей природы, выполнять в браке некие обязанности, которые ближе, чем партнёру.

Твоему мужу, допустим, чуть проще зарабатывать деньги, отгонять хулиганьё, поднимать тяжёлое на верхние этажи.

А тебе проще выполнять какие-то обязанности, которые свойственны больше женской природе: забота о доме, детях, кухне.

Если ты найдешь нормального мужика, который избавит тебя от выполнения мужских обязанностей, и ему будет это выгодно делать, потому что ты его избавила от женских обязанностей, вы будете вместе. Если этого не будет, никакая печать вас не остановит.

- Чтобы, когда ребенок вырастет он знал, что родители - семья, а не просто мутят, - предположил молодой человек из партера.

- Что значит мутят? У тебя родители расписаны? Расписаны. Как тебя зовут, брат?

- Макс.

- Макс, смотри, ты растешь в семье, где есть мама и папа. Они тебя любят, уважают, родители заботятся друг о друге. И в 24 года ты абсолютно случайно узнаешь, что они не расписаны.

Я уверен, что ты проклянешь их и скажешь, что они испортили тебе жизнь.

Зал заходится смехом.

- Может показаться, что я решил дискредитировать институт брака, - продолжает Сатья. - Ни в коем случае. Я поддерживаю традиционные семейные ценности. Я сам женат 31 год. И моё дитё родилось в браке.

Но речь не об этом. Речь о том, что в современном мире институт брака дисквалифицирован и разваливается. Эффективность очень низкая, все интуитивно туда тянутся, но из-за того, что мотивы вот такое говно, которое вы сказали, мы не можем правильно выстроить отношения.

И, когда я задаю вам вопросы, в конце не будет правильного ответа. Когда вы делаете какой-то рискованный долгосрочный проект, вы должны быть очень качественно мотивированы для этого.

Правильная мотивация и аргументация поможет поиску соответствующего партнера под этот проект. Как вы думаете, из-за чего у нас браки распадаются?

Здесь я не буду вас интегрировать. Под проект человек вам не подошел. А как бы он подошел, если мотив говно? Да вы и сами не подошли под этот проект. Есть о чем подумать.

К жене требований больше

По версии Сатьи, все отношения начинаются одинаково.

- Вот я среднестатистический мужчина, а ты среднестатистическая цыпочка, сексуальная, красивая Валентина, Людмила, Екатерина, - предполагает гуру. - Мы встретились, я начал с тобой общаться. Для чего? Для поиска общих интересов? Нет.

Ты же знаешь, что я хотел бы с тобой переспать. Причем когда? Сегодня! Никаких общих интересов, кроме секса, у нас быть пока не может. Во всяком случае у меня, потому что мужчина ведется на внешность, на сексуальность.

Запомни, солнышко: все мужчины, которые к тебе подошли и начали оказывать внимание, хотят с тобой переспать.

Как ты на это реагируешь? У тебя есть варианты. Потому что для тебя секс вещь важная, но не такая срочная. И ты секс всегда будешь использовать как некий инструментарий для решения каких-то своих вопросов.

Это я, если начну с тобой спать, мы будем просто трахаться. Ты же будешь со мной трахаться на эскалаторе, который везет нас в брак. Или ты будешь просто так со мной спать, а?

Затем Сатья попросил девушек назвать качества мужчины для отношений без брака и для брака.

Калужанки отвечали: добрый, чистоплотный, эмпатичный, щедрый, ответственный, здоровый, заботливый, психологически устойчивый, надежный, умный, состоявшийся, верный, не балабол, успешный, должен хорошо зарабатывать.

В обоих случаях качества назывались одни и те же.

Затем настала очередь мужчин называть качества женщин для «безответственных отношений».

- Добрая, - послышался крик из зала.

- Добрая, то есть чтобы дала?- Иронизирует Сатья. - Я ещё задаю такой вопрос. Представь, дружище, спишь с бабой, которая красивая, сексуальна, опытная, доступная, но, блин, недобрая. Ты откажешься?

Зал хохотал, некоторые аж смахивали слёзы. Мужчины называли разные качества для отношений без брака, потом для отношений с браком.

- Вот тебе, важно, из какой жена будет семьи? – обратился Сатья к молодому человеку.

- Нет, не важно.

- То есть для тебя нет разницы, если будет два варианта. Первый, допустим, родители твоей жены: папа — профессор, мама — хирург, брат — музыкант, а сестра занята благотворительностью.

Или её папа 19-й год сидит за педофилию, мать - портовая шлюха, брат — закладчик, а сестра известная на районе минетчица Клава-фитилёк. Для тебя вообще нет разницы?

- Нет.

- Конечно, конечно. Но согласись, в этих двух случаях фраза: «Дети, собирайтесь, едем к дедушке» звучит по-разному, правда?

Клава-фитилек тебе сегодня не даст заснуть, и ты будешь думать. Я тебе закину вопросы.

Ещё спрошу, должна ли она быть опытная в сексе? Понятно, если у неё уже было три брака, это объясняет ситуацию.

Но допустим, ты женишься на 19-летней девушке, и она, офигенно опытная в сексе. Тебя ничего не смущает?

Значит, какая она должна быть для жены: верная, не очень опытная, молчаливая.

- Самодостаточная, чтобы могла сама свой досуг организовать.

- Ты её в дурдоме взял? Открою страшный секрет, любая женщина может организовать досуг сама, без тебя. Потому что, она как-то до встречи с тобой его организовывала.

Женщина требует этого от мужчины не потому, что она не может это сделать, а просто ей с тобой это хочется сделать, и она не знает, как правильно сказать.

По мнению Сатьи, качества, которыми должна обладать женщина для «безответственных отношений» и для жены не совпадают. К жене требований больше.

- Мужчина хочет и брак, и секс, - объясняет коуч. - Секс для мужчины это важное и срочное. А брак – важное, но не срочное.

Когда женщина попадает в интимные отношения, она закрывает его важную и срочную потребность. И ей кажется, что она автоматически попадет в проект важное, но не срочное. Но не факт.

Для женщины секс – важное, но не срочное. Бабы, для которых это важно и срочно, заканчивают плохо, чаще всего.

А брак для женщины - важно и срочно. Почему? Биологические часики. Вопрос в сущности сводится к одному. Если у вас качества жены, демонстрируйте их.

Есть что вспомнить, но нечего детям рассказать.

Далее Сатья начал учить калужанок правильно отказывать мужчинам.

- Допустим, у вас есть качества жены, и мужчина вам подкатился. Мы понимаем, что он подкатился для сексуальных отношений. И ты не хочешь быть доступной.

Как надо ответить, чтобы он не ушел и не потерял к тебе интерес? Потому что мужчине, которому оказывают в сексе, разочаруется, подумает, что она что-то неправильно поняла, либо он ей не подходит. Интереса не будет.

Надо сказать: «Ты классный, спасибо, что предложил секс, я тебе очень благодарна. Ты мне тоже понравился. Но я не смогу удовлетворить твою просьбу, потому что я вся такая семейная, мне для развлечения не надо, я не тусовочный человек.

Мне - муж, дети, безумие страстное, но в рамках долгих и продолжительных отношений, ты уж прости». И ты должна объяснить на основе чего у тебя такие серьезные моральные нормы. Должно быть что-то очень аргументированное.

Тогда я вижу, что ты красивая, сексуальная, но при этом моральная, не особо доступная, вот здесь у меня возникнет интерес, потому что ты подходишь под проект: важное, но не срочное.

С сексом-то я как-то до тебя вопросы решал и решу: это мастурбация романтическая, либо это волонтеры, либо профессионалы. Вот так интерес возникает.

А то прям такая божественная искра, что переспали через 10 минут. Познакомились через 30 минут. Съехались через два дня. Уже 40 лет в браке. Может быть такое?

- Может! – поспорил с гуру мужчина с балкона.

- Как тебя зовут? Алексей. Вы реально переспали через 10 минут после знакомства? Нет. Познакомились через полчаса? Нет. Съехали через два дня? Нет. Зачем ты руку поднял?

- Все было быстро.

- Просто вы трахались до брака. Тут так все. Поднимите руку, кто попал в брак без совместного проживания до брака и секса? Вот одна, вторая и третья. Алексей, у тебя дети есть?

- Трое.

- Есть дочь?

- Да, 12 лет.

- Честно ответь, ты расскажешь ей свою версию построения отношений или мою?

- Свою.

- То есть, скажешь: если видишь, что мужик тебя хочет, сразу отдавайся. Потом знакомься, дожимаешь до сожительства, а там уже женитесь. Я хотел, чтобы ты сказал искренне, а ты не смог.

Мы подождем несколько лет, пока дочь вырастет. Ты вспомнишь, что я тебе сказал. Да, случилась искра. Это из категории: есть что вспомнить, но нечего детям рассказать.

Часы взаимоотношений.

15 минут

Два часа Сатья развлекал зал. В конце встречи разбирал, что надо делать для счастливых семейных отношений.

Мужчине надо говорить, как он любит жену, какая она красивая, о своих успехах и что он для семьи сделал. А не перегружать жену информацией.

Жена же должна благодарить, гордиться, ценить и восхищаться мужем. И рекламировал свои песочные часы взаимопонимания, которые в холле продавались почти за 6 тыс.

- Как только ее начало подпирать, она бежит в комнату, берет песочные часы, там песка на 15 минут. Баба 15 минут должна говорить. Мужчина знает: 15 минут я потерплю.

Часы обязательно ставить в сторону мужчины надписью: «Делать ничего не надо, ты ни в чем не виноват». А со стороны женщины будет написано: «Гордиться, благодарить, восхищаться и ценить».