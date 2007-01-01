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Больше позитива: о чем дети пишут в калужских школьных газетах

В Областном центре дополнительного образования (Дворец пионеров) прошёл ежегодный фестиваль-конкурс школьной прессы.
Татьяна Светлова
18:35 сегодня
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На фестиваль съехались юные журналисты со всей области.

Сейчас во многих школах есть свой медиацентр, телевидение, выпускают они и газеты в печатном виде. И ребятам это интересно.

Они говорят, что журналистика повышает их грамотность, учит правильно формулировать мысли, правильно говорить, работать над словом.

В этом году на фестиваль было представлено 35 конкурсных работ, его участниками стали 176 человек из 13 образовательных организаций.

На фестиваль приехали юнкоры со всей области.
На фестиваль приехали юнкоры со всей области.

Так, калужская школа №29 издает «Северный вестник», школа №51 – газету «Перемена», гимназия №24 «Гимназия NEWS», в гимназии г. Малоярославца выходит издание «Миг», в школе №2 г. Жиздры – «Наш чердак». Все они – о школьной жизни.

Дарья Жуковская и Дмитрий Адоевцев уже вполне профессиональные журналисты.
Дарья Жуковская и Дмитрий Адоевцев уже вполне профессиональные журналисты.

-  Мы приехали из совхоза Восход Жуковского района, - рассказали фотограф Дарья Жуковская и корреспондент школьной газеты Дмитрий Адоевцев.

– Наша школьная газета называется «Ступени», что символизирует ступени развития. Газета существует уже 12 лет. Выходит она раз в полгода. Тираж  10 экземпляров.

Работает над ней 17 человек. Нам очень нравится писать репортажи о школьной жизни, рассказывать о соревнованиях, экологических акциях, экскурсиях – мы часто бываем в калужском театре.

Недавно писали про новый ремонт в школе. Пишем только позитивные материалы. Помогает нам делать газету наша учительница Анжелика Анатольевна Бачурина.  

Команда СМИ гимназии №24 первая справилась с заданием на фестивале - сделала фоторепортаж о нём и выложила в соцсети.
Команда СМИ гимназии №24 первая справилась с заданием на фестивале - сделала фоторепортаж о нём и выложила в соцсети.

В команде школьного СМИ гимназии №24 – девчонки.       

- Мы учимся в 9 классе, - рассказала Ульяна БЕЛОВА. – А в школьном СМИ мы с 6-го класса. Пишем позитивные новости о жизни гимназии, потому что негатива за неделю и так хватает.

Очень нравится брать интервью у учителей, они раскрываются для нас совершенно с другой стороны, узнаешь, что у них есть увлечения, семья. Это очень интересно.

Были мысли поступить после школы на журналистику, но окончательное решение мы пока не приняли.

Девчонки из малоярославецкой гимназии только в этом году впервые попробовали себя в журналистике.
Девчонки из малоярославецкой гимназии только в этом году впервые попробовали себя в журналистике.

- Мы приехали их г. Малоярославец, в наше гимназии газета издается после каких-то школьных событий, - рассказали юные журналисты. – Делаем ее давно, но мы только в этом году начали писать туда материалы.

Газета небольшая, мы ее вывешиваем в коридоре.

Сейчас писали про День отца, была очень большая праздничная программа: спортивные мероприятия, творческая мастерская, турнир «Что? Где? Когда?», чаепитие. Скоро – День матери, о нём тоже расскажем в газете.        

на фестивале юные фотографы включили в работу.
на фестивале юные фотографы включили в работу.

На фестивале-конкурсе для ребят провели мастер-классы по современной журналистике и финансовой грамотности «Проверка подлинности банкнот». На фестивале юные журналисты попрактиковались и в создании фоторепортажа. Они получили задание сделать на мероприятии не менее 5 фото. 17 человек сразу взялись за телефоны и фотокамеры. А победителей жюри определяло в трех в номинациях.

Лучшей детской газетой стал школьный пресс-центр газеты «Die Schulzeitung» (немецкая газета), школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Калуга.

2 место разделили школьный пресс-центр газеты «ЛЮБОзнание», Торбеевской основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.С. Алпатова и школьный пресс-центр газеты «Вместе» Центра  дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», На 3-м месте - школьный пресс-центр газеты «ЭПИЦЕНТР» школы д. Кривское имени В.В. Мигунова, Боровский район. Лучшим детским тематическим изданием назвали специальный выпуск школьной газеты «Перемена», школы № 51, г.  Калуга. Приз получил и школьный пресс-центр журнала «Родник» Акимовской основной общеобразовательной школы Жиздринского района. В номинации «Лучшая публикация» 1 место у Русланы Филькиной и Златы Пушкарёвой, медиацентр «Калужата СМИ», пресс-центр газеты «Вместе» Центра дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:23 16.11
3 3056
Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:10 16.11
3 3056
Василёк

даже не смешно уже.

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
17:57 16.11
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Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
17:53 16.11
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Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

...
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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
17:16 16.11
3 3056
Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 16.11
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Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

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ILR

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22:57 15.11
2 2684
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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21:47 15.11
9 17012
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