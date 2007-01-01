Больше позитива: о чем дети пишут в калужских школьных газетах

В Областном центре дополнительного образования (Дворец пионеров) прошёл ежегодный фестиваль-конкурс школьной прессы.

На фестиваль съехались юные журналисты со всей области.

Сейчас во многих школах есть свой медиацентр, телевидение, выпускают они и газеты в печатном виде. И ребятам это интересно.

Они говорят, что журналистика повышает их грамотность, учит правильно формулировать мысли, правильно говорить, работать над словом.

В этом году на фестиваль было представлено 35 конкурсных работ, его участниками стали 176 человек из 13 образовательных организаций.

На фестиваль приехали юнкоры со всей области.

Так, калужская школа №29 издает «Северный вестник», школа №51 – газету «Перемена», гимназия №24 «Гимназия NEWS», в гимназии г. Малоярославца выходит издание «Миг», в школе №2 г. Жиздры – «Наш чердак». Все они – о школьной жизни.

Дарья Жуковская и Дмитрий Адоевцев уже вполне профессиональные журналисты.

- Мы приехали из совхоза Восход Жуковского района, - рассказали фотограф Дарья Жуковская и корреспондент школьной газеты Дмитрий Адоевцев.

– Наша школьная газета называется «Ступени», что символизирует ступени развития. Газета существует уже 12 лет. Выходит она раз в полгода. Тираж 10 экземпляров.

Работает над ней 17 человек. Нам очень нравится писать репортажи о школьной жизни, рассказывать о соревнованиях, экологических акциях, экскурсиях – мы часто бываем в калужском театре.

Недавно писали про новый ремонт в школе. Пишем только позитивные материалы. Помогает нам делать газету наша учительница Анжелика Анатольевна Бачурина.

Команда СМИ гимназии №24 первая справилась с заданием на фестивале - сделала фоторепортаж о нём и выложила в соцсети.

В команде школьного СМИ гимназии №24 – девчонки.

- Мы учимся в 9 классе, - рассказала Ульяна БЕЛОВА. – А в школьном СМИ мы с 6-го класса. Пишем позитивные новости о жизни гимназии, потому что негатива за неделю и так хватает.

Очень нравится брать интервью у учителей, они раскрываются для нас совершенно с другой стороны, узнаешь, что у них есть увлечения, семья. Это очень интересно.

Были мысли поступить после школы на журналистику, но окончательное решение мы пока не приняли.

Девчонки из малоярославецкой гимназии только в этом году впервые попробовали себя в журналистике.

- Мы приехали их г. Малоярославец, в наше гимназии газета издается после каких-то школьных событий, - рассказали юные журналисты. – Делаем ее давно, но мы только в этом году начали писать туда материалы.

Газета небольшая, мы ее вывешиваем в коридоре.

Сейчас писали про День отца, была очень большая праздничная программа: спортивные мероприятия, творческая мастерская, турнир «Что? Где? Когда?», чаепитие. Скоро – День матери, о нём тоже расскажем в газете.

на фестивале юные фотографы включили в работу.

На фестивале-конкурсе для ребят провели мастер-классы по современной журналистике и финансовой грамотности «Проверка подлинности банкнот». На фестивале юные журналисты попрактиковались и в создании фоторепортажа. Они получили задание сделать на мероприятии не менее 5 фото. 17 человек сразу взялись за телефоны и фотокамеры. А победителей жюри определяло в трех в номинациях.

Лучшей детской газетой стал школьный пресс-центр газеты «Die Schulzeitung» (немецкая газета), школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Калуга.

2 место разделили школьный пресс-центр газеты «ЛЮБОзнание», Торбеевской основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.С. Алпатова и школьный пресс-центр газеты «Вместе» Центра дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», На 3-м месте - школьный пресс-центр газеты «ЭПИЦЕНТР» школы д. Кривское имени В.В. Мигунова, Боровский район. Лучшим детским тематическим изданием назвали специальный выпуск школьной газеты «Перемена», школы № 51, г. Калуга. Приз получил и школьный пресс-центр журнала «Родник» Акимовской основной общеобразовательной школы Жиздринского района. В номинации «Лучшая публикация» 1 место у Русланы Филькиной и Златы Пушкарёвой, медиацентр «Калужата СМИ», пресс-центр газеты «Вместе» Центра дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».