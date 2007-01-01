Автокластеру Калужской области нужны еще 1000 человек

Владислав Шапша в четверг, 7 ноября, заявил, что калужский автозавод «Автомобильные технологии»» начинает масштабный кадровый набор. Предприятию нужно еще под тысячу работников.

Все говорит о том, что региональный автомобильный кластер шаг за шагом набирает обороты. То, что в самом начале условно называли «перезапуском» - вопреки западным санкциям к концу 2024 года не только окончательно переходит в нормальный, работоспособный режим, но и открывает новые возможности для калужан.

Для взгляда со стороны, мы попросили прокомментировать процесс и перспективы ведущих российских автоэкспертов.

Перезапуск состоялся

История калужского автокластера стала для российских регионов канонической.

- Автокластер в Калуге сложился благодаря усилиям в основном региональных властей, но помощью федеральных структур, - считает журналист радио «Автодор» Игорь МОРЖАРЕТТО. - Как только появились якорные заводы, вокруг них начали появляться предприятия по производству комплектующих. Пришел Volkswagen, появился Peugeot Citroёn Mitsubishi, появился завод Volvo и за ними пошли все остальные.

Однако в 2022 году европейцы вынуждено встали на рельсы – их политическое руководство требовало от собственников покинуть Калужскую область, забыв о миллиардах вложенных инвестиций.

Все три еврокомпании хотели пересидеть санкционное помутнение в своих странах и до последнего не хотели уезжать по домам. И все это время, в простое, платили сотрудникам заводов зарплату. Но все равно ситуация для региона сложилась очень чувствительная. Тогда губернатор Калужской области Владислав ШАПША дал обещание, что несмотря ни на что автокластер в регионе сохранится и заработает.

Губернатор свои обещания сдержал. Уже летом 2023 года возобновилось производство российских грузовиков на площадке бывшего завода «Вольво» под брендом «Калуга Next», а в декабре того же года компания «Автомобильные технологии» начала производство легковых кроссоверов Citroёn.

- Это уже второе предприятие автопрома, которое после вынужденной паузы возобновляет выпуск машин, - заявил на церемонии перезапуска производства глава региона.

И вот в минувший четверг, 7 ноября, Шапша сообщил, калужский завод, работающий на арендованной у ПСМА Рус площадке, расширяет производство и начинает кампанию по набору новых сотрудников.

- Загрузка линий и цехов будет максимальной, еще почти тысяча калужан будут обеспечены работой, - отметил губернатор. - В общей сложности в Калуге открывается почти тысяча вакансий.

По словам руководителя региона, потребность в новых людях – это следствие работы с китайскими партнерами. Губернатор несколько раз за год ездил в Поднебесную, приглашать в Калужскую область и договариваться о совместной работе.

Гадание на машинном масле

Шапша анонсировал на этой площадке начало сборки автомобилей китайского бренда, но какой именно – не сказал. При этом ранее «Автомобильные технологии» сообщали, что собираются освоить сборку новой модели к концу 2024 года. Сейчас там, напомним, уже идет сборка Citroën C5 Aircross.

Несмотря на то, что официально очередная марка машин, которые будут собирать на мощностях ПСМА не называется, автомобильный портал Drom со ссылкой на инсайдеров с завода сообщил, что в Калуге начнется производство кроссоверов Haval М6.

При этом одно время эксперты предполагали, что следующей моделью, производимой в Калуге, может стать кроссовер Peugeot 4008. Этот автомобиль был создан специально для китайского рынка и производится на совместном предприятии с компанией Dongfeng.

Так или иначе, но что именно будут выпускать на бывшем заводе французов вслед за Ситроеном, мы точно узнаем уже совсем скоро.

При этом Игорь Можаретто уверен, что китайские бренды пока будут доминировать на нашем рынке.

- У нас больше никаких других серьезных партнеров сейчас не получается, - сказал он. - Поэтому я ожидаю, что все будет, так, как обещает ваш губернатор.

Без розовых очков

По итогам 2023 года Китай стал крупнейшим экспортеров автомобилей в мире, забрав лидерство у Японии, которая сама сейчас пытается закрепиться на их рынке. Одновременно с этим в Поднебесной катастрофически обвалились продажи европейских автомобилей. BMW рухнули на 30%, а у Porsche - на 19%, у Volkswagen 15%-ый обвал 15%, у Mercedes-Benz - минус 13%. По оценкам российских автодилеров, работающих в Китае, местное население не готово переплачивать за «бренды», на фоне более технологичных и комфортных автомобилей от китайских производителей.

Из-за обвала продаж и потери интереса к продукции европейцы закрывают свои заводы и тысячами увольняют рабочих. Судя по таким цифрам, западные автоконцерны были бы и рады вернуться в России, чтобы просто спасти бизнесы.

Информация о возобновлении работы заводов в автокластере Калужской области обнадеживает, однако необходимо понимать, что сегодня привлекать иностранных инвесторов невероятно сложно.

Ведущий автоэксперт издания «За рулём» Максим КАДАКОВ считает, что ситуация с автопроизводством в стране ещё очень далека от оптимистической оценки. Китайские автопроизводители, в отличии от западных концернов, очень осторожны и не до последнего не готовы обнародовать свои интересы.

- Сегодня нужно найти индустриального партнера, который не испугается прийти в ту же Калугу и работать, - поясняет свою мысль Кадаков. - Потому что сейчас мало кто из китайских компаний, к нашему великому сожалению, готов открыто приходить со своими технологиями.

Ведь одно дело торговать автомобилями и совсем другое их производить. В Китае компании крупные, у них есть и другие рынки с большими продажами, и они все боятся вторичных станций. И ситуация ужесточается.

Я не пессимист, просто пытаюсь реально оценивать ситуацию, - говорит Максим Кадаков. - Когда все ушли в 2022 году, я везде, на всех каналах и радиостанциях говорил, что не надо надеяться на то, что мы в течение года или двух, вот тут быстро все перезапустим. Не бывает так. Автопром — это медленная промышленность, она работает, что называется, в долгую.

Об этом же предупреждал губернатор Владислав Шапша. Технологически перезапустить конвейер – дело не быстрое. Оценка автоэксперта ещё раз подтверждает серьезность ситуации и цену усилий руководства области для перезапуска автокластера. Однако основания для уверенности, что все получится несмотря на сложности и препятствия, очень даже существенные.

В конце концов, на конец 2024 году калужскому автокластеру снова нужна почти тысяча сотрудников. Будем ждать хороших новостей.