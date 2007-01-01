Калужанам рассказали об оружии охотников ХVII века

Большая коллекция холодного и огнестрельного оружия собрана в Доме Шамиля.

На днях из Эрмитажа в Калугу привезли картину ХVII века «Охота на оленей» Филипса Ваувермана.

Увидеть ее можно в музее изобразительных искусств до 2 марта 2025 года.

Так как на картине изображена сцена охоты, калужанам рассказали об оружии того времени.

До огнестельного оружия

В Доме Билибина (Шамиля) хранится большая коллекция оружия, в том числе и старинного.

Многие предметы попали сюда из усадьбы Гончаровых в Полотняном заводе, из имения Барятино Тарусского уезда князей Горчаковых, имения Прыски Козельского уезда, принадлежавшего Кашкиным.

- Коллекционирование оружия было частью дворянской моды, - провел экскурсию хранитель фондов Калужского объединенного музея-заповедника Вячеслав БЕССОНОВ.

- Личное оружие конца XVI - первой половины XVII века представляло переходный тип от больших средневековых мечей - к шпагам и рапирам. Это так называемые палаши или рубящие шпаги.

Изготовлены они в Западной Европе. У некоторых подписан клинок.

Личное холодное оружие в охоте, как правило, не пригождалось, там нужно было огнестрельное или метательное.

И самым распространенным являлся лук. Он известен испокон веков. Лук, который представлен у нас, относится к английскому типу.

Если вспомнить столетнюю войну, лучники изображались с огромными луками, больше, чем их рост, здесь же - более поздний лук, скорее всего, охотничий. В бой с таким не ходили.

Мощь его была достаточно высокой, за счет размера в том числе.

Но ещё большей мощью обладал арбалет, потому что стрелял более авторитетными боеприпасами. Рядом с луком представлен арбалет второй половины XVI века.

Он нюрнбергского производства, что считается вершиной мастерства. То есть, это лучший арбалет из тех, которые когда-либо делали.

Тетива не сохранилась, отчасти не сохранился механизм, но за счет его украшений, в том числе костяных, мы можем предположить, что это не боевой предмет, а охотничий.

Потому что для армии луки вообще не украшали или украшения были скудными. Там важны были именно боевые характеристики.

Был еще один предмет, который предшествовал огнестрельному оружию, это баллестра. У нас баллестра представлена уже ХVIII веком, но подобное оружие существовало и раньше.

От арбалета оно отличается тем, что стреляет шариками, почти как дробью. Это для того, чтобы можно было добыть шкуру зверя, не попортив ее стрелой.

Армия никогда баллестрами не вооружалась. А в охоте они использовались в больших количествах, чаще всего для мелкого зверя - белка, заяц.

Ружья весили окло 4 кг, носили их оруженосцы.

Для увеличения меткости

Огнестрельное оружие в XVII веке было громоздким, медленным и не совершенным: фитильные мушкеты, тяжелые ружья с очень длинными дулами.

Хранилось оно с особой тщательностью, всегда было чистым. В имении для него отводилось отдельное помещение или кабинет. Но на охоте его носили в открытом виде, полностью готовым к выстрелу.

- Два фитильных мушкета первой половины XVII века, по сути, это первые образцы огнестрельного вооружения. Они были дульнозарядными: в канал ствола засыпался порох, кидалась пуля и шомполом все это забивалось.

Воспламенение пороха происходило при помощи фитиля, который был у стрелка с собой. Он тлел, за счет этого давал пороху загореться. И происходил выстрел.

Но у такой системы были минусы: сильно влияли погодные условия - ветер или влажность.

Рядом - украшенное ружье ХVI века, скорее всего, нидерландского производства, инкрустированное костью.

На прикладе изображен сюжет из Ветхого завета: Авраам приносит в жертву своего сына, ангел летит его остановить. Достаточно тонкая работа, явно это выполнено на заказ.

Чуть выше, на цевье, - другой сюжет: Леда и Лебедь. Сюжеты абсолютно разных мифологий, разные по смыслу, но здесь они соединены. Значит, у владельца были такие пожелания.

С обратной стороны - другой ветхозаветный сюжет, то есть здесь приклад имеет законченную композицию. Весит ружье достаточно много, больше четырех кг. Оно - для пешей охоты, верхом с ним передвигаться достаточно сложно.

На прикладе изображен сюжет из Ветхого завета.

В свое время для увеличения меткости, в том числе использовали удлинение ствола. Не было такой технологии, как произведение нарезов на стволе. Она появилась позже.

Следующим этапом эволюции огнестрельного оружия было нарезное ружье с колесцовым замком, который кардинально отличался от фитильного и не зависел от погоды.

Перед стрельбой замок заводился, как музыкальная шкатулка, маленьким ключиком. В армии такие ружья не прижились: ключи быстро терялись. А для охоты их использовали очень долго.

Но все ружья с колесцовым замком, которые хранятся у Доме Шамиля, не имеют ключиков – они утеряны.

После колесцового замка появился кремниевый, где воспламенение заряда происходит при помощи искр.

Слева направо: пневматическое дульнозарядное ружье, ружье с колесцовым замком, ружье с капсульным ударным замком, переделанным из кремниевого (мастер - Кюхенрейтер), штуцер с колесцовым замком.

- Интересный экспонат - ружье, переделанное под капсульный ударный замок. Это уже предпоследняя история огнестрельного оружия, - говорит Вячеслав Бессонов.

- Если возьмем современный патрон от автомата Калашникова, есть единая гильза с порохом и пулей, которая находится сверху.

Здесь тоже самое, только раздельно. Пуля идёт дульнозарядным способом. Курок заменяется бойком.

Капсюль накалывается бойком, за счет этого происходит разрыв пороховых газов, которые через отверстие проходят в ствол. Порох воспламенается, и производится выстрел.

Это на тот момент времени совершеннейшая система. Но изначально на ружье был кремниевый замок.

Об этом говорит качество исполнения самого замка, который не подходит к богатой отделке ружья, металлическим накладкам с сюжетом охоты.

Данный предмет был выполнен в городе Регенсбурге Священной Римской империи, известным оружейным мастером Иоганном Андреасом Кюхенрейтером, который делал оружие на заказ.

Порох раньше носили в банделерах.

Есть порох в пороховницах

Порох в ХVII веке носили в банделерах. Если посмотреть на изображение стрельцов, у них через плечо висят колбочки, в которых четко отмеренное количество пороха для выстрела, и мешочек с пулями. Это и есть банделеры.

Но были и специальные пороховницы, которые называли мушкерскими, потому что их использовали мушкетёры во Франции, но и во всем мире они были распространены. Пороховницы деревянные, не тяжелые, местами окованы железом для большей прочности.

Делали их и из рога крупного рогатого скота.

Деревянные мушкетерские пороховницы.

Из пороховниц насыпали нужное количество пороха. Чем больше насыпешь, тем сильнее пойдет пуля, главное, не переборщить.

Порохом можно было регулировать убойную силу выстрела. Охотники пользовались пороховницами вплоть до начала ХХ века.