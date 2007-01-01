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Статьи, аналитика, репортажи

Больше 2400 калужских пенсионеров доставили до медучреждений

Такие данные за 2024 год 11 ноября опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
0 502
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Пациентов старше 65 лет доставляют к врачам из отдаленных населенных пунктов в рамках нацпроекта «Демография».

Как рассказала заведующая Гавриловского ФАПа Кировского района Оксана Шелепина, регулярная диспансеризация людям нужна вне зависимости от их самочувствия.

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калужская область
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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
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Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
11:57 сегодня
2 664
дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

...
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В Калуге засыпали песком площадь Старый Торг
11:54 сегодня
1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:31 сегодня
5 4354
harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
Происшествия
В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
09:59 сегодня
2 664
Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Кирова
09:23 сегодня
1 1318
Геннадич

Шо, опять? 😃

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют часть платной парковки на улице Кирова
09:12 сегодня
1 2654
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ?

...
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Натурализованным мигрантам-неадекватам силовики послали четкие сигналы
07:51 сегодня
2 7846
mrTJohn

при обнаружении обломов

...
Происшествия
В Калужской области уничтожили семь беспилотников
07:48 сегодня
5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
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В Калуге ребенок-инвалид вынужден добираться до школы по глухому бездорожью
21:01 10.11
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