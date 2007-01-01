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Больше 2400 калужских пенсионеров доставили до медучреждений

Дмитрий Ивьев

Такие данные за 2024 год 11 ноября опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.

Дмитрий Ивьев 502 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники