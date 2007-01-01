Больше 2400 калужских пенсионеров доставили до медучреждений
Такие данные за 2024 год 11 ноября опубликовало региональное министерство труда и социальной защиты.
Пациентов старше 65 лет доставляют к врачам из отдаленных населенных пунктов в рамках нацпроекта «Демография».
Как рассказала заведующая Гавриловского ФАПа Кировского района Оксана Шелепина, регулярная диспансеризация людям нужна вне зависимости от их самочувствия.
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