В Калуге ребенок-инвалид вынужден добираться до школы по глухому бездорожью

Часть улицы Заречная на правобережье Калуги превратилась в труднопроходимое направление.

В пятницу, 8 ноября в редакцию обратились жители Заречной. Женщины рассказали, что по этой дороге каждый день ходят дети на учебу в школу №50 Калуги.

Эти несколько сотен метров, действительно, дорогой назвать нельзя. Здесь, как говорится, ни пройти, ни проехать.

Мы побывали на месте и выяснили, почему этот участок улицы Заречной остается вне поля зрения городских властей уже лет 10.

Это просто издевательство

Юлия Ширшикова воспитывает ребенка-инвалида. Малыш может самостоятельно передвигаться, только держась за свой инвалидный ходунок. Преодоление участка в несколько сотен метров для него всегда тяжелое испытание. Есть другая дорога к школе, но крюк получается в два раза длиннее.

- Мы неоднократно просили городские власти хоть что-нибудь сделать с нашим проездом, хоть щебенки подсыпать, но уже больше десяти лет здесь никто не появлялся из властей, - рассказывает Юлия Ширшикова. – Это просто какое-то издевательство над нами. Чем мы так провинились перед городом?

На этом отрезке улицы Заречной, застроенном частными домами, живет чуть больше десяти семей. В 2019 году Юлия Ширшикова направляла письмо в адрес горуправы с просьбой решить проблему. Ответ пришел. В нем говорится, что пока нет финансовых возможностей отремонтировать проезд.

- Нас тут не так много живет, мы не крупный микрорайон, но много многодетных семей, - рассказывает ещё одна женщина, многодетная мама Юлия (свою фамилию она просила не указывать, - прим. авт.). – И никакие мы не богатенькие, обычные калужане. Я писала и в соцсети городскому голове и отправляла просьбу на портал «Решаем вместе». Пока тишина в ответ.

У Юлии трое маленьких детей. Двое уже ходят в школу № 50. В сезон распутицы этот проезд становится непроходимым. Передвигаешься почти вплавь.

Дорога есть, но ее как бы нет

На картах этот участок улицы указан, но без названия. Адреса у местных жителей – улица Заречная. Женщины рассказывают, что во все том же 2019 году местные жители просили чиновников разрешить им самим подсыпать проезд, но им запретили это делать.

Ситуация странная, ведь если эта дорога не входит в официальный реестр, то граждане могут ее ремонтировать без разрешения властей. И об этом не могли не значь чиновники, к которым обращались жители. Или все-таки не знали? Или просто сдуру ляпнули, не подумав о последствиях и введя людей в заблуждение?

- Данный проезд в реестре дорог отсутствует, - ответили нам в городской управе Калуги на наш официальный запрос по озвученной проблеме. - В связи с этим тратить средства на его ремонт нет возможности. При наступлении более благоприятной сухой погоды наши службы осуществят выезд на место и попробуют отгрейдировать этот проход.

Будем надеяться, что хотя бы эти слова чиновники не ляпнули.