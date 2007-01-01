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В Калуге ребенок-инвалид вынужден добираться до школы по глухому бездорожью

Часть улицы Заречная на правобережье Калуги превратилась в труднопроходимое направление.
Владимир Андреев
11:00 сегодня
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В пятницу, 8 ноября в редакцию обратились жители Заречной. Женщины рассказали, что по этой дороге каждый день ходят дети на учебу в школу №50 Калуги.

Эти несколько сотен метров, действительно, дорогой назвать нельзя. Здесь, как говорится, ни пройти, ни проехать.

Мы побывали на месте и выяснили, почему этот участок улицы Заречной остается вне поля зрения городских властей уже лет 10.

Это просто издевательство

Юлия Ширшикова воспитывает ребенка-инвалида. Малыш может самостоятельно передвигаться, только держась за свой инвалидный ходунок. Преодоление участка в несколько сотен метров для него всегда тяжелое испытание. Есть другая дорога к школе, но крюк получается в два раза длиннее.

- Мы неоднократно просили городские власти хоть что-нибудь сделать с нашим проездом, хоть щебенки подсыпать, но уже больше десяти лет здесь никто не появлялся из властей, - рассказывает Юлия Ширшикова. – Это просто какое-то издевательство над нами. Чем мы так провинились перед городом?

На этом отрезке улицы Заречной, застроенном частными домами, живет чуть больше десяти семей. В 2019 году Юлия Ширшикова направляла письмо в адрес горуправы с просьбой решить проблему. Ответ пришел. В нем говорится, что пока нет финансовых возможностей отремонтировать проезд.

- Нас тут не так много живет, мы не крупный микрорайон, но много многодетных семей, - рассказывает ещё одна женщина, многодетная мама Юлия (свою фамилию она просила не указывать, - прим. авт.). – И никакие мы не богатенькие, обычные калужане. Я писала и в соцсети городскому голове и отправляла просьбу на портал «Решаем вместе». Пока тишина в ответ.

У Юлии трое маленьких детей. Двое уже ходят в школу № 50. В сезон распутицы этот проезд становится непроходимым. Передвигаешься почти вплавь.

Дорога есть, но ее как бы нет

На картах этот участок улицы указан, но без названия. Адреса у местных жителей – улица Заречная. Женщины рассказывают, что во все том же 2019 году местные жители просили чиновников разрешить им самим подсыпать проезд, но им запретили это делать.

Ситуация странная, ведь если эта дорога не входит в официальный реестр, то граждане могут ее ремонтировать без разрешения властей. И об этом не могли не значь чиновники, к которым обращались жители. Или все-таки не знали? Или просто сдуру ляпнули, не подумав о последствиях и введя людей в заблуждение?

- Данный проезд в реестре дорог отсутствует, - ответили нам в городской управе Калуги на наш официальный запрос по озвученной проблеме. - В связи с этим тратить средства на его ремонт нет возможности. При наступлении более благоприятной сухой погоды наши службы осуществят выезд на место и попробуют отгрейдировать этот проход.

Будем надеяться, что хотя бы эти слова чиновники не ляпнули.

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Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

...
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В Калуге до весны закрыли парковку на площади Старый Торг
14:44 09.11
1 1916
Василёк

а то что мост рассыпается после артамяновских "рестовраторов" никого не смущает ?

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14:25 09.11
1 2056
Василёк

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

...
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1 6350
РодомИзСССР

Опять только в Калуге ?

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1 3512
ILR

Статья как обычно" не о чём", а только ради упоминания Губернатора (куда-то съездил, где-то принял участие, рассказал о планах без конкретики). И где он будет в 2030 году и что будет с его обещаниями или хотелками ему, как и нам, будет абсолютно не интересно и ничего (как обычно) не сбудется.

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13:01 09.11
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Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

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А он пошлёт.

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09:09 09.11
3 4070
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
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Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 4070
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
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22:52 08.11
1 3850
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пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

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