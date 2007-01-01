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Осенью знакомятся чаще: психолог из Калуги рассказала, как люди выбирают друг друга

Образ будущего партнера хранится в нашем подсознании.
Светлана Теплякова
13:04 сегодня
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На дня один из сайтов знакомств провел опрос и выяснил, что россияне осенью вступают в отношения чаще.

Объясняется это тем, что в холодное и темное время года одиночество чувствуется острее.

Сегодня о любви и отношениях поговорим с калужским психологом Мариной ПАПКОВОЙ.

Так устроено природой

Марина Папкова Марина Папкова
психолог

- С наступлением осени хочется тепла и комфорта не только физического, но и душевного. Из-за дождливой пасмурной погоды, сокращения продолжительности дня, недостатка витамина D чаще накатывает грусть и тоска. Летние приключения, море, отпуск, курортные романы остались позади. На смену бурным эмоциям приходит желание душевного тепла рядом с любимым человеком.

- Влюбиться осенью легче?

- Психология различает понятия любви и влюбленности. Когда мы встречаем подходящего человека, в организме происходят мощные биохимические процессы.

Мы ощущаем эйфорию влюбленности, похожую на опьянение. Срабатывает древний инстинкт продолжения рода, и природа включается на полную мощность.

Влюбленность в среднем длится от полутора до трех лет. Когда говорят, что любовь живет три года, то имеют в виду период влюбленности - ту самую гормональную бурю, которая со временем утихает.

Природой так устроено для того, чтобы у людей было время влюбиться, сойтись, создать семью, родить детей.

- А что такое любовь?

- Любовь приходит на смену влюбленности. Это более спокойное и устойчивое чувство. В это время важную роль начинает играть гормон окситоцин, его еще называют гормоном привязанности.

Окситоцин вырабатывается гипоталамусом (это небольшая структура в основании мозга) и выделяется в кровь расположенным рядом гипофизом.

У него много важных функций, в том числе он отвечает и за приятное эмоциональное состояние рядом с любимым человеком.

Современные исследования доказали связь гормона окситоцина и доверия между людьми. Окситоцин вызывает чувство привязанности, спокойствия и удовлетворения рядом с любимым человеком, способствует снижению тревоги и страхов.

Поэтому важно поддерживать эмоциональную близость между членами семьи: объятия, прикосновения, приятное общение, забота и т.п., все это усиливает выработку окситоцина и помогает укрепить отношения.

Хранится в подсознании

- Как люди выбирают друг друга?

- Зигмунд Фрейд говорил о любви так: «Мы выбираем друг друга не случайно - мы встречаем лишь тех, кто уже существует в нашем подсознании».

Само слово «подсознание» означает «сознание» с приставкой под, то есть это информация, на которой в данный момент сознание человека не сфокусировано, но в то же время оно сильно влияет на его поведение, реакции и выбор.

В психологии существует термин: импринтинг, то есть запечатление. В раннем детстве, когда ребенок сталкивается с чем-то впервые и испытывает эмоции, на него это производит сильное впечатление.

Такие события как бы впечатываются в психику, создавая устойчивые нейронные связи в мозге.

Эта информация храниться в нашем подсознании и действует как триггер в похожих ситуациях. Например, запах хорошо знакомых духов оживляет все чувства, связанные с женщиной.

Или это может быть песня, которая играла в значимый для человека период жизни. И, спустя много лет услышав знакомую мелодию, он снова переживает прежние эмоции.

В психике человека существуют образы родителей, как мы их воспринимали в детстве. На эти первоначальные образы со временем накладываются дополнительно другие впечатления, например, первая влюбленность.

Таким образом, может сформироваться типаж партнера, который нам нравится, или, не будет четкого типажа, но всегда есть что-то, на что человек реагирует.

- Значит, нашими чувствами руководит подсознание?

- Наши инстинкты включаются тогда, когда потенциальный партнер нам подходит: нравится его запах, голос, движения, энергичность и т.п. Но из всего многообразия людей, которые могут нравиться, человек влюбляется, когда срабатывают образы, запечатленные в нашем подсознании.

В 1924 году произошел интересный случай. Конрад Хилтон – известный  гостиничный магнат и миллионер, во время службы в церкви заметил девушку в красной шляпке, которая сидела через несколько скамей впереди него.

Изначально он обратил внимание именно на красную шляпку, а потом и образ девушки в этой шляпке произвел на него сильное впечатление.

После службы он пошел за этой девушкой, потом она стала его женой. Образ девушки в красной шляпке – это образ из подсознания, запечатленный когда-то в детстве.

Отключается разум

- Можно ли изначально предположить, какой партнер нам понравится? 

- Когда маленький ребенок растет в семье, он копирует и усваивает образ мышления, реакции, поведение, восприятие мира, свойственное его родителям.

И, когда человек вырастает, у него уже сформировано восприятие себя, окружающих людей и мира в целом.

Наши родители оказывают важнейшее влияние на то, как и с кем во взрослой жизни мы выстраиваем взаимоотношения, любим и создаем семью.

Если в семье были здоровые отношения между родителями и в отношении ребенка, царили любовь, уважение и забота, то во взрослом возрасте человек будет делать выбор в пользу партнеров, с которыми построит здоровые отношения, основанные на любви и уважении.

Люди, выросшие в токсичной эмоциональной атмосфере, испытывают сложности с самооценкой, доверием к людям, и наиболее подвержены влиянию абьюзеров.

- Кто такой абьюзер?

- Это человек, склонный к физическому и эмоциональному насилию: избиение, унижения, манипуляции и т.п. Попадая в отношения с таким человеком, важно понимать, что с ним нет будущего, он не изменится и нужно как можно быстрее эти отношения закончить.

Ко мне часто обращаются девушки и женщины в полном отчаянии, с уничтоженной самооценкой после отношений с абьюзерами. Ситуации всегда очень похожи между собой. Приведу классический пример из своего опыта работы.

Девушка имеет низкую самооценку, зависима от мнения окружающих, легко ведома, поддается на манипуляции и страдает от одиночества. Единственный вариант общения с мужчинами – это сайты знакомств.

Там она быстро попадает под влияние абьюзера и начинаются эмоциональные качели. Он её то зовет на свидание, то отталкивает, может неожиданно написать, потом пропасть.

Девушка попадает в эмоциональную зависимость, и находится на грани морального и физического истощения.

Бывает и так, что женщина влюбляется в мужчину только по переписке.

Виртуальный роман длится какое-то время, мужчина избегает личной встречи в реальности, женщина может видеть его лишь на фото.

И, когда виртуальный кавалер разрывает отношения так же по переписке, это переживается болезненно, как и в реальности.

В этих примерах женщины не видят настоящего положения вещей, а живут в иллюзиях, которые сами себе придумали. Когда иллюзии рушатся, это очень больно.

Эти женщины интеллектуально хорошо развиты, с высшим образованием, у них престижная работа. Но нерешенные детские травмы отключают их разум в моменте и различного рода абьюзеры этим пользуются.

О сайтах знакомств

- Сейчас сайты знакомств очень популярны, можно ли там найти свою любовь?

- Сайты знакомств могут служить дополнительным источником общения, но не основным и единственным. Людям с низкой самооценкой лучше там не регистрироваться.

Мне, как психологу, приходилось выводить людей из тяжелого эмоционального состояния. И проблема не в сайтах, а в людях.  

Поэтому важно разнообразить свою жизнь реальным общением и положительными эмоциями: посещать различные культурные и развлекательные мероприятия, выставки, спортзалы, найти себе хобби.

Когда у человека достаточно общения и эмоций в реальном мире, то не возникает желания зарегистрировать анкету на сайте знакомств.  

- На что надо обращать внимание, чтобы не нарваться на абьюзера?  

- На поведение человека. Относится ли он к вам и окружающим с уважением? Например, как он ведет себя в кафе с официантами, в магазине с продавцами и т.д. Что мужчина говорит о бывшей женщине?

Если он постоянно говорит о ней гадости, то со временем подобные вещи будет говорить и о вас. В целом, важно обращать внимание на свои ощущения. Комфортно ли вам рядом с этим человеком?

Человек с психопатическими чертами личности может красиво ухаживать, делать шикарные жесты, подарки, но люди с подобными психологическими отклонениями не испытывают любви, сочувствия и сострадания, они хорошо имитируют эмоции и умело манипулируют.

Важно узнавать достоверную информацию о человеке, с которым собираетесь вступить в отношения.

За психопатическими личностями всегда следуют проблемы, часто с финансами и законом, а в отношениях они оказываются абьюзерами.

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Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

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ILR

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ILR

А он пошлёт.

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3 4070
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всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

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