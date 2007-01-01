Калужские врачи развенчали мифы о коксаки

На днях в СМИ прошли сообщения, что в некоторых регионах нашей страны, в том числе и в Калужской области, в ноябре фиксируются массовые случаи заболевания, вызванного новым вирусом.

Как мы уже рассказывали, новость о вспышке нового вируса коксаки взволновала многих. Родители беспокоятся за здоровье своих детей.

На самом деле все оказалось не так страшно.

Калужский минздрав и региональное Управление Роспотребнадзора успокоили калужан.

Во-первых, инфекция не новая, в Калуге периодические встречаются случаи заражения коксаки. Обычно болеют маленькие дети.

Инфекцию привозят с курортов, после летних отпусков, чаще всго из Турции. Ноябрь для неё -не сезон.

- Это вирус летний, раньше в народе его называли «летний грипп», а по-научному это энтеровирусная инфекция, - рассказала заведующая детским инфекционным отделением Центра инфекционных заболеваний и СПИД и главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Елена ЖАРКОВАа.

– Может протекает в виде вирусных ангин: появляются пузырьковые высыпания на нёбе, повышается температура, воспаляются лимфоузлы.

Могут быть кожные высыпания, обычно на ладошках и стопах.

Бывают также рвоты, поносы, боли в животе. Эта инфекция всегда была и есть. В данный момент таких больных нет.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Калужской области, сейчас проводится ежедневный мониторинг инфекционной заболеваемости, в том числе энтеровирусной инфекцией, к которой относиться вирус Коксаки.

В 2024 году регистрировались единичные случаи заражения. По каждому проводился полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшний день в Калужской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных организациях, в том числе связанных с посещением Турции, не зарегистрировано. Ситуация находится на постоянном контроле.

Что за инфекция

- Заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, которые широко распространены во многих странах, включая Россию, - говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Калужской области Нина СКОБЛОВА.

- Источником распространения инфекции является только человек (больной или носитель), который выделяет возбудитель в окружающую среду.

Заражение происходит при употреблении инфицированной воды, пищи, а также через бытовые предметы.

Возможен и воздушно-капельный путь передачи инфекции. Особенно активно больной выделяет вирус в первые дни болезни, но выделение может продолжаться и дольше - в течение нескольких месяцев.

Возбудитель инфекции долго сохраняется в воде, на поверхности предметов и на продуктах.

Существует два серотипа вируса Коксаки. Коксаки А (23 типа) вызывают герпангину – лихорадочное заболевание. Вирус Коксаки А16 вызывает инфекцию «рука-нога-рот» с болезненными пузырьками во рту, горле, на руках и ногах.

Коксаки В (6 типов) вызывают воспаление сердечной мышцы, печени с головными болями, болями в животе и лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней.

Осложнения - вирусный менингит, энцефалит, миокардит - могут привести к смерти.

Инфекция Коксаки у беременных вызывает врожденные пороки развития.

Начинается болезнь остро, на 2-10 сутки после заражения, но проходит самостоятельно за 3-7 дней. Поэтому специфического лечения не требуется, цель облегчить симптомы и предотвратить осложнения.

Как защититься

- Специфической профилактики инфекции, вызванной вирусом Коксаки, не существует. Надо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом, хорошо промывать овощи и фрукты, пить бутилированную воду.

На курортах купаться только в разрешенных местах, не заглатывая воду. Не контактировать с инфицированными людьми, особенно с сыпью.

Иммунитета к вирусам Коксаки у человека, перенесшего инфекцию, не формируется. Это значит, что ими можно заразиться снова.