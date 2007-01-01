Калужские крестьяне в праздники ночи напролет играли в азартные игры

Осенью в деревнях было больше свободного времени. Как его проводили крестьяне.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Про Козельский уезд сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века записали:

«Свободное и праздничное время по возвращению с работ осенью мужчины проводят большей частью где-нибудь под ригой или на коноплянике, играя в орлянку.

А женщины в это время составляют на улицы напротив сборной избы хороводы и кружки, грызут подсолнухи и поют песни.

Более пожилые попросту идут в кабак и или сидят около дома группкой по 2-3 человека, занимаясь разговорами.

Азартные игры не только не преследуются, но даже укрываются от полиции всеми мерами.

Так, зимой молодежью и лицами средних лет откупается даже особая изба, где все праздничные ночи напролет идет азартная игра в «фальку», «стукалку», «Три листика».

Музыка в ходу. Излюбленные инструменты: гармоника и пастуший рожок.

Игра на последнем доходит почти до виртуозности, звуки настолько нежны и душевны (особенно на расстоянии), что незнающему на чем играют, покажется, что это играет не просто пастух на медном рожке, а опытный артист на серебряном корнет-а-пистоне (разновидность трубы).

Песни также в ходу, особенно между женщинами. Женщины вообще здесь народ певучий, и страсть к пению доходит до курьёзов.

Так, например. Великим постом петь на улице и обычаем, и священником запрещено.

Бабы, удовлетворяя страсть к пению, каждое воскресенье поста, в погожий вечер собираются на свое излюбленное место, на песенный лад поют: «Христос Воскресе!» и «Богородицу», объясняя это тем, что святое, мол, петь можно.

Пляска не особенно распространена. И если пляшут, то только на свадьбах. Да и то лишь девки и парни.

Рассказы в народе ходят разные: про старого времени богатырей, про французов, про Севастополь, про святых, про клады, про русалок, леших, ведьм, домовых.

Сказки большей частью распространены те же, что и по всей России: про Ивана царевича и Жар птицу, Бову Королевича, Еруслана Лазаревича, Анику воина, золотую рыбку.

Но, как особенность, в Козельском уезде ходит сказка о Лом королевне, которой раньше не приходилось ни читать, ни слышать.

Драматических представлений не бывает».

Вместо клуба

«Кабак для крестьян играет роль клуба, куда они сходятся по вечерам коротать время. Днем в кабаке крестьян бывает мало, вечером туда трудно проникнуть.

Сюда собираются не столь за тем, чтобы пить, но и повидаться с сельчанами, перекинуться парой слов. Зажиточные пьют водку. Бедные смотрят, как зажиточные пьют.

Разговоры ведутся всякие: и скабрезные, и повествовательные, и сельскохозяйственные, а иногда тут же, в кабаке, подготавливается решение предстоящего схода.

Кабак представляет собой просторное помещение. Обыкновенно направо от входа – стойка с водками и наливками, посредине – чугунная печка, а по остальным трем стенам расставлены лавки для посетителей.

Хозяин – местный крестьянин и с сельчанами состоит в дружеских отношениях, хотя в долг редко кому верит, за что иногда получает целый град самой грязной брани, но ни мало этим не обижается.

Крестьяне его уважают настолько, насколько он им нужен, то есть особенно почтительны с ним перед праздниками, чтобы взять водки в долг и особенно грубы, когда он требует долг.

Особого значения в обществе кабатчик не имеет».

Любили похвастаться

«Больше всего гордится наш крестьянин достатком и одеждой. И достаточный крестьянин пользуется большим вниманием и даже почетом со стороны сельчан.

По этой, а может, по какой другой причине, но только у большинства заметно стремление улучшить свой быт и увеличить достаток.

Для этого большинство из них уходит на заработки на половину и более года. Другие же берутся за мелочную торговлю в разнос, развоз. Излюбленный вид достатка – хорошая постройка, скотина и одежда».

В Щелкановской волости: «Главная гордость крестьянина – его достаток.

В ссоре слышали слова «Я тебя куплю и продам со всеми потрохами» Любят щегольнуть хорошей лошадью, сбруей, нарядной одеждой.

Молодежь хвастает силой, озорством и даже распутством.

Грамотностью никто не хвалится, да она здесь мало развита.

Деревня Ямны в двух верстах от щелкановского образцового министерского 2-класского училища, а между тем в Ямне нет ни одного, окончившего курс.

Походят зиму-две и бросят. «Не звезды с неба хватать», - говорят крестьяне. Особого уважения к богатым не питают, разве что по нужде».