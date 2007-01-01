Натурализованным мигрантам-неадекватам силовики послали четкие сигналы

Эта неделя оказалась богата на новости, так или иначе связанные с нелегальной миграцией и преступниками из числа новоявленных сограждан. Что все это значит?

Может, так совпало, но эта семидневка принесла от различных органов правосудия несколько новостей, которые при их сопоставлении складываются в весьма занятный пазл.

И в его центре - ЧП в одном из калужских детских садов, где уроженец Таджикистана устроил дебош с угрозами убить всех сотрудников заведения. Им пришлось вызвать полицию, которая усмирила дебошира.

Но это хоть и самая громкая, но не единственная новость на заданную тему.

Их нравы

Напомним, причиной неадекватного поведения горячего азиатского парня стало то, что воспитательницы разрешили сыну мужчины поиграть с куклами. Это взбесило папашу и теперь ему придется заплатить за свою несдержанность весьма высокую цену.

Во-первых, как выяснилось, мужчина избивал своего ребенка. Так что уголовное дело возбудили по двум статьям: «Хулиганство» - за дебош и «Побои» - за насилие над сыном.

Во-вторых, следственный комитет начал проверку законности предоставления уроженцу Таджикистана гражданства России. Он получил его в 2017 году.

Подробности следствие не разглашает, но можем предположить, что оно будет проверять, каким образом мужчина получил сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. Без него гражданство не дают, а многие уроженцы азиатских стран из постсоветского пространства попросту покупали эту бумажку за 5000 рублей, не сдавая экзамен.

Как следствие, есть среди наших новоиспеченных сограждан и такие, которые по-русски говорят так, что без ста грамм не разберешь, что они там лопочут.

Логично предположить, что именно разговорный русский дебошира и вызвал у следствия подозрения в том, что он не сдавал экзамен, а попросту купил сертификат.

Если это подтвердится, то бумагу аннулируют вместе с гражданством, а тот, кто ее выдал, пойдет под суд.

А пока за решетку отправился скандалист. Такую меру пресечения ему установил суд.

Сигнал всем

В свете данного скандала довольно интересно выглядит еще одна новость, пришедшая на прошлой неделе от объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области.

Суд рассмотрел жалобу украинки, которую лишили гражданства после того, как она получила судимость за контрабанду наркотиков. Женщина попыталась опротестовать это решение калужской полиции, подав административный иск.

Интересен этот случай тем, что украинка родилась еще в СССР, а российское гражданство получила аж в 1996 году, и никакого другого, кроме как его и советского, никогда не имела. То есть живет в Калужской области без малого почти 30 лет! Мало того, муж женщины – гражданин России.

Все это она высказывала суду, как аргументы в свою пользу, пытаясь вернуть себе гражданство нашей страны.

Однако Фемида была непреклонна – раз не родилась в России и совершила преступление, за которое натурализованным по закону положено лишение гражданства, значит так тому и быть.

Чистка тылов

Одновременно с этим, интересные новости пришли и с фронта борьбы с теми, кто помогает мигрантам получить гражданство России незаконными методами.

В четверг, 7 ноября, суд вынес приговор женщине, которая с сентября 2016 по декабрь 2020 года зарабатывала на схеме по легализации мигрантов.

Работала дама как самостоятельно, так и с подельниками.

Она за деньги помогала иностранцам получать разрешения на временное проживание в России. Занималась и подготовкой документов для фиктивной регистрации брака между россиянами и иностранцами, а также помогала фиктивно регистрировать приезжих по месту жительства.

Кроме того, помогала получать документы для упрощенного процесса получения гражданства по программе переселения соотечественников.

Подсудимая частично признала свою вину и в итоге ее признали виновной по 16 эпизодам преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и по четырем эпизодам тех же преступлений, но совершённых группой лиц по предварительному сговору.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 000 рублей.

Помимо этого, следственный комитет на прошлой неделе сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД по Боровскому району. В прошлом году она с двумя подельниками поставила взятки от мигрантов на поток.

С июня 2023-го по март 2024-го женщина за вознаграждение фиктивно поставила на учет несколько мигрантов. Уже скоро ей придется ответить за это в суде. Дело туда уже направлено.

Что касается двух других членов преступной группы, расследование в отношении них продолжается.

Как все это понимать?

Эти случаи позволяют с большой долей уверенности утверждать, что государство подает четкий сигнал всем тем, кто стал гражданином России не по праву рождения: будете нарушать наши законы – поедете на свою историческую родину, вне зависимости от национальности, цвета кожи и вероисповедания.

Неприятные сигналы были посланы и тем, кто зарабатывает на нелегалах. Причем, не только тем, кто делает это до сих пор, но и тем, кто занимался незаконной помощью мигрантам раньше, но уже завязал.

Ведь все те, кто натурализовался незаконно, попади они в поле зрения органов правосудия, потянут за собой и их. Правоохранительные органы уже на практике показали, что готовы и знают, куда, где и как копать в этом направлении, чтобы довести дело до суда.

Неужто лед тронулся, господа присяжные заседатели?