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Общественная палата Калужской области провела экспертную сессию, посвящённую вопросам озеленения города

11:00 сегодня
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В обсуждении участвовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы Эльвира Капитонова и Яков Казацкий, председатель Общественной палаты Калужской области Оксана Милованова, первый заместитель Городского Головы – начальник управления горхозяйства Александр Серяков, общественники, урбанисты, краеведы и журналисты.

 «Обсудили наиболее актуальные проблемы в области озеленения городских территорий, начиная с проектирования и заканчивая уходом за уже высаженными растениями. Городская Управа в текущем году активно ведёт эту работу и будет продолжать её и в дальнейшем с учетом предложений специалистов в сфере лесного хозяйства и благоустройства, а также финансовых возможностей муниципалитета. Будем перенимать опыт других регионов и, конечно, прислушиваться к мнению калужан, активистов территориальных общин, чтобы сделать наш город красивым и ухоженным, а также сохранить эту красоту в будущем», – подчеркнул Юрий Моисеев.

 Александр Серяков сообщил, что посадка новых деревьев начнётся уже этой весной, необходимые средства запланированы, рассматривается возможность дополнительного финансирования. В ходе обсуждения прозвучали предложения уже в текущем году наметить планы по высадке новых деревьев взамен вырубленных, провести пробную высадку на двух-трёх улицах, использовать породы деревьев, способные адаптироваться к неблагоприятным городским условиям и местному климату.

 

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