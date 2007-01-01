Общественная палата Калужской области провела экспертную сессию, посвящённую вопросам озеленения города

В обсуждении участвовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы Эльвира Капитонова и Яков Казацкий, председатель Общественной палаты Калужской области Оксана Милованова, первый заместитель Городского Головы – начальник управления горхозяйства Александр Серяков, общественники, урбанисты, краеведы и журналисты.

«Обсудили наиболее актуальные проблемы в области озеленения городских территорий, начиная с проектирования и заканчивая уходом за уже высаженными растениями. Городская Управа в текущем году активно ведёт эту работу и будет продолжать её и в дальнейшем с учетом предложений специалистов в сфере лесного хозяйства и благоустройства, а также финансовых возможностей муниципалитета. Будем перенимать опыт других регионов и, конечно, прислушиваться к мнению калужан, активистов территориальных общин, чтобы сделать наш город красивым и ухоженным, а также сохранить эту красоту в будущем», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Александр Серяков сообщил, что посадка новых деревьев начнётся уже этой весной, необходимые средства запланированы, рассматривается возможность дополнительного финансирования. В ходе обсуждения прозвучали предложения уже в текущем году наметить планы по высадке новых деревьев взамен вырубленных, провести пробную высадку на двух-трёх улицах, использовать породы деревьев, способные адаптироваться к неблагоприятным городским условиям и местному климату.