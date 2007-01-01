Полицейский из Калуги Руслана Сафронова находила преступников даже в шкафу

Накануне Дня работников правоохранительных органов мы встретились с финалистом национального конкурса «Народный участковый», организованного МВД и ИД «Комсомольская правда»

Встретишь Руслану где-нибудь в городе в обычной гражданской одежде, никогда не подумаешь, что перед тобой старший участковый, контролирующий городскую территорию с населением более четырех тысяч человек.

Молодая, хрупкая, улыбчивая, с ясными приветливыми глазами, она не похожа на «стального шерифа». Однако, первое впечатление часто обманчиво.

- О службе в правоохранительных органах задумалась еще в старших классах, - вспоминает Руслана. – Перед глазами были хорошие примеры из числа знакомых, я видела этих людей – ответственных, серьезных, грамотных. Хотелось быть одной из них.

Но у судьбы были свои планы, и Руслана поступила в финансовый институт. Со службой в МВД это не вязалось – там нужны люди с юридическим образованием. Так что после окончания учебы несколько лет работала на гражданской должности.

И все же мечта о службе в полиции продолжала жить в сердце, и однажды Руслана решилась. Связалась с кадровым управлением калужского УВД, где совершенно неожиданно ей предложили должность участкового.

Все по силам

- Сначала был шок, - признается старший лейтенант. – Я много знала про эту службу по рассказам знакомых, мне сложно было поверить, что я с этим всем справлюсь. Допустим, обратился человек – нужно же срочно что-то делать, принимать меры, кого-то опрашивать, заполнять документы, собирать доказательную базу…

Однако, все оказалось вполне по силам. Сначала была полугодовая учеба в центре первоначальной подготовки МВД. После этого участковый Сафронова приступила к службе под присмотром опытного и толкового наставника.

По ее признанию, включиться в новую рабочую обстановку оказалось легче, чем она думала. Новое дело по-настоящему увлекло с первых дней.

- Я глотала эту профессию, как воздух. Ведь здесь, приходя утром в опорный пункт, ты еще не знаешь, что тебя ждет. Раньше, когда работала на гражданской должности, дни были похожи друг на друга, все было упорядоченно и предсказуемо. Здесь же обстановка меняется каждую минуту. Это совершенно особые ощущения.

По выбранной стезе

По служебной необходимости старшему лейтенанту Сафроновой приходится взаимодействовать практически со всеми службами МВД – это и уголовный розыск, и БЭП, и дорожная полиция, и ППС, и следствие. За шесть лет службы убедилась, что с опытом участкового смогла бы уверенно работать по любому полицейскому направлению.

Но свою профессию она не променяет ни на какую другую.

- Нужно идти по выбранной стезе, - убеждена Руслана. – Шаг за шагом учиться, набираться опыта, а потом, став руководителем, передавать его другим.

Кстати, новые знания и опыт старший лейтенант Сафронова получает не только в повседневной работе. Приняла решение стать профессионалом до конца и поступила на юридический факультет.

Стержень

Есть профессии, которые меняют людей, и служба в полиции типичное тому подтверждение. Впрочем, Руслана уверена, что «профессиональная деформация» пошла ей только на пользу.

- Чувствую, что я стала сильнее, - говорит она. – Появился какой-то стержень. Но хуже я не стала точно.

Впрочем, этот стержень не мешает оставаться офицеру Сафроновой человеком.

- Мы не роботы и не компьютеры, мы не можем принимать быстрых холодных решений. Допросить, составить протокол, отправить в суд, оштрафовать – это далеко не единственное в работе. Человеческие истории бывают очень разные, запутанные, неоднозначные. Везде нужно найти свой подход, посмотреть на ситуацию с разных сторон, разобраться досконально.

И все же должность обязывает проявлять твердость. Бывают моменты, признается Руслана, когда нужно взять в кулак жалость и сочувствие и сказать себе: «Стоп. Не забывай, где ты работаешь».

Служить и защищать

Участковый должен быть универсалом, однако главными задачами любого полицейского были и остаются выявление и задержание злодеев.

Что касается раскрытых преступлений, то их у Русланы за этот год уже под полтора десятка. А рассказывая про задержания, она вспоминает один курьезный случай.

- Выехали на квартиру женщины, подозреваемой в хищении, - вспоминает старший лейтенант. – Дверь открыл мужчина, представился ее братом, однако сказал, что женщины нет дома. Я поинтересовалась, чей телефон лежит на тумбочке. Хозяин признался, что телефон принадлежит сестре, она просто забыла его дома.

Без ордера или согласия хозяина полицейские не могли проверить квартиру, пришлось уходить ни с чем. Но этот телефон не давал Руслане покоя, и она решила вернуться вместе с коллегами.

Попросила у хозяина разрешение осмотреть квартиру, тот не возражал. Прошлась по комнатам – действительно, никого. Уже собралась уходить, но тут заметила на стене большой ковер. Прикоснулась к нему и обнаружила, что за тканью пустота.

Ковер скрывал нишу в стене – что-то среднее между кладовкой и встроенным шкафом. Там, за кучей одежды и пряталась подозреваемая.

В полиции нет мужчин и женщин

Рабочее место Русланы – опорный пункт «Старый торг» в историческом центре Калуги. На стенах кабинета благодарственные письма – от руководства города, от начальника УВД, от Министерства внутренних дел.

В кабинете идеальный порядок, и не удивительно, ведь владеют им две хозяйки – сама Руслана и ее коллега Маргарита. Вообще, обилие представительниц прекрасного пола в погонах здесь сразу бросилось в глаза.

- Когда я только пришла на службу, женщин-участковых в Калуге было только три, - вспоминает Руслана. – Теперь это добрая половина личного состава.

Кто-то считает, что женщинам не место на такой работе – это и тяжело, и действительно опасно. Но у старшего лейтенанта Сафроновой есть свое мнение.

- Сейчас женщин в полиции очень много. Я считаю, что они более усидчивые, трудолюбивые, скрупулезные до мелочей. При этом следует понимать, что разделения на мужчин и женщин здесь быть не может. Ты сотрудник полиции – и все. Скидки на детей, здоровье, страх – про все это следует забыть. А если не справляешься, то есть множество прекрасных женских профессий на гражданке.

Любящая мать

Рабочий день у участкового начинается рано, а закончиться может и в семь вечера, и в три утра. У Русланы сын восьми лет и трехлетняя дочь. И даже при таком неспокойном графике Елисей и Есения не остаются без любви и заботы своей мамы.

- Если своевременно и правильно исполнять обязанности на работе, то хватит времени и на дом, - уверена она. – Все свободное время посвящаю только детям, при любой возможности гуляем, что-то посещаем. Летом живем на даче, вместе работаем на грядках.

С героиней нашей истории мы встретились накануне ее праздника – Дня работников правоохранительных органов. Не обошлось без поздравления всем, кто носит полицейские погоны:

- В первую очередь хочу пожелать крепкого здоровья, это самое главное, - подчеркивает Руслана. - Еще - душевного равновесия, нам очень важно всегда находиться в балансе с самим собой. Также - терпения, усердия и усидчивости. И конечно успехов и постоянного движения вперед.

Уважаемые читатели, продолжается второй, национальный этап конкурса «Народный участковый». Проголосовать за Руслану Сафронову - представителя Калужской области - вы можете по ссылке до 10 ноября.