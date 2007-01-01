Бастрыкин взял на контроль дело о дебоше в детском саду Калуги, который устроил натурализованный мигрант

Как мы уже писали ранее, в Калуге разгорелся скандал в одном из детских садов города.

Уроженец одной из среднеазиатских республик устроил дебош из-за то, что воспитатели разрешили его сыну поиграть с куклами.

Его задержали и возбудили уголовное дело за угрозу убийством.

История прогремела на всю страну и председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход его расследования.

Главе СК Калужской области Марку Харламову поручено доложить о ходе расследования.

Следком, напомним, начал проверку законности предоставления дебоширу гражданства.