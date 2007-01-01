Бастрыкин взял на контроль дело о дебоше в детском саду Калуги, который устроил натурализованный мигрант
Как мы уже писали ранее, в Калуге разгорелся скандал в одном из детских садов города.
Уроженец одной из среднеазиатских республик устроил дебош из-за то, что воспитатели разрешили его сыну поиграть с куклами.
Его задержали и возбудили уголовное дело за угрозу убийством.
История прогремела на всю страну и председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход его расследования.
Главе СК Калужской области Марку Харламову поручено доложить о ходе расследования.
Следком, напомним, начал проверку законности предоставления дебоширу гражданства.
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