Когда в Калуге снесут аварийные дома и что на их месте построят

Программа переселения из ветхого жилья оставила в Калуге десятки пустующих зданий, которые нередко превращаются в притоны.

Во вторник, 6 ноября, тему сноса аварийных домов в городе обсудили на планерке городского головы.

Дмитрий Денисов поручил ускорить процесс, чтобы освободившиеся городские территории вновь стали приносить пользу горожанам.

Почему нельзя снести все одномоментно, кто мешает работе мощных экскаваторов и сколько территорий освободится в ближайшие годы, разбираемся подробно.

Не по Сеньке шапка

У всей страны на слуху мега масштабный снос многоэтажек советской постройки в Москве. Там жителям предлагают новое комфортабельное жилье практически в том же районе. Снос пяти и девятиэтажек, отслуживших свой срок идет безостановочно. Можно лишь позавидовать москвичам.

Возможна ли реновация, подобная московской в Калуге? Безусловно, нет. В бюджете столицы на программу реновации на три года запланировано около 1 трлн рублей. В нынешнем году на эти цели будет израсходовано 162,1 млрд рублей, лимит на 2025 год — 368,5 млрд рублей, в 2026 году по плану снос и постройка нового жилья по этой программе обойдется Москве в 443,7 млрд рублей.

Такие запредельные суммы Калуге и не снились. И тем не менее, первые четыре этапа переселения областной центр завершил досрочно. Что же касается сноса и всех остальных затратных работ по этой программе, то на эти цели Калуга в состоянии выделить суммы на несколько порядков ниже столичных.

- Бюджетом на 2024 год предусмотрено на снос 22 миллиона рублей, - заявил руководитель УКС Калуги Михаил ШУБИН.

Цифры говорят сами за себя, 22 млн. рублей в Калуге против 162 млрд. в Москве. Конечно, и объемы работ разные, но даже с учетом разницы денег, выделенных на снос аварийного жилья в Калуге, явно недостаточно. Это признает и градоначальник.

- Не снесенными остались очень значительное количество многоквартирных жилых домов, которые так уродуют наш город, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы регулярно отчитываемся о проведенных мероприятиях за счет средств местного бюджета и не скрываем то, что этих денег, которые мы планируем ежегодно, недостаточно. По щелчку найти сотню миллионов рублей на эти работы мы не можем.

Увы, город может лишь надеяться на скорейшее начало следующего этапа федеральной программы, с выделением федеральных средств. И в таком положении не только Калуга. Практически все российские города, за исключением мегаполисов не в состоянии решить самостоятельно проблему реновации.

Дом под снос

И тем не менее, ликвидация пустующих зданий в Калуге не прекращается. В октябре исчезли с лица города обветшавшие строения на улицах Глаголева и в переулке Строительный. И это далеко не все очищенные локации областного центра.

- УКС Города Калуги организовал в 24-м году снос по муниципальным контрактам уже восьми домов, - пояснил Михаил Шубин. - Это улица Курсантова, дом 4, улица Глаголева, дом 40, Космонавта Комарова, дом 3, Глаголева, 48, улица Тульская, дом 7, первый перевод Фридриха Энгельса, дом 7, Белинского, дом 7 и знаменской 11.

Сейчас готовим к сносу еще четыре дома. Это улица Глаголева 20, переулок строительный дом 13, улица Труда дом 13, улица Монастырская дом 7. До конца года планируется к сносу Калуга-Бор дом 3, а также объект незавершенного строительства в поселок Куровской. Таким образом, 2024 году снесено будет порядка 20 домов. За последние четыре года с 2020 по 2023 год было уже снесено около 48 домов.

В первую очередь, по словам руководства города, планируются к сносу пустующие дома вблизи социальных объектов, школ и детских садов.

- У нас более 100 домов признаны аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, - уточнил Дмитрий Денисов. - Поэтому необходимо там, где строители пока не имеют достаточных ресурсов для сноса, ограничить доступ в эти объекты, прежде всего это касается объектов культурного наследия, которые терять ни в коем случае нельзя, ну и всех остальных объектов, которые становятся местом пристанища для лиц без особого местожительства, поэтому очень важно эту работу как можно быстрее завершить.

Хочу хоромы боярские

Справедливости ради, стоит отметить, что не только скудное финансирование ограничивает возможности города по сносу аварийных домов. Бывает, что препятствием к очищению города от ветхого жилья становятся сами горожане.

Яркий пример – дом №12 по улице Глаголева. По свидетельству представителей горуправы, эту двухэтажку давно бы уже ликвидировали, если бы не один из жильцов. Человек хочет получить взамен своих аварийных квадратных метров большую площадь. Беседы и уговоры не помогли и городские власти вынуждены были выйти на судебные разбирательства.

- Здесь шансов у этого человека нет, есть закон, поэтому если кто-то хочет что-то себе большего при расселении, пускай прочитает основные положения Жилищного кодекса Российской Федерации, там все очень четко расписано, на что может гражданин презентовать при расселении, - объяснил городской голова.

В результате лишь задержка со сносом этого оставшегося чуть ли не последним в ряду ветхих двухэтажек по улице Глаголева, дома.

Свято место пусто не бывает

Судьба освободившихся территорий после сноса ветхого жилья различна. Строить на этих местах жилые высотки, как в Москве практически нигде в Калуге не получится. Архитектура города не та, да и застройщик не всегда горит желанием прикупить освободившийся участок.

Правда есть и исключения. Например, на улице Пухова на месте гнилых жилых развалюх уже вовсю возводят новый современный жилой комплекс. Но это, скорее, действительно, исключение, нежели правило. В большинстве своем площадки после сноса отдаются на радость автолюбителям.

- По некоторым участкам решения приходят мгновенно, - пояснил Дмитрий Денисов. — Это, допустим, парковка для Калужского турбинного завода возле поликлиники. Сейчас уровень автомобилизации такой, что каждый рабочий Калужского турбинного завода, или «Калужского двигателя» испытывает проблемы с парковочными местами, поэтому здесь городские власти пошли навстречу жителям. Такая же судьба у территории на Салтыково-Щедрина, около спортивного центра «Энергия», мы тоже отдали площадку для парковочного пространства.

Что же касается остальных территорий, то городские власти пообещали подходить к вопросам дальнейшего их использования индивидуально. Будет сформирован земельный участок и, в соответствии с законодательством, через опцион город будет продавать эти территории.