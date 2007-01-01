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Калужане собрали 19 тонн макулатуры

15:24 сегодня
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В рамках всероссийской акции «БумБатл» Калужская область занимает лидирующие позиции среди 57 регионов России.

Предварительные данные в среду, 6 ноября, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

В течение шести недель экомарафона, проходящего в поддержку национального проекта «Экология», участники собрали более 61-й тысячи тонн макулатуры. Из них жители Калужской области собрали для переработки почти 19 тонн.

Одним из наиболее активных участников стала волонтерская группа «Зеленый спутник» из школы №15 Калуги. В акции принимали участие не только учителя, но и родители, а также бывшие ученики.

Прием заявок на участие в «БумБатле» продолжается: коллективы могут подавать заявки до 10 ноября, а индивидуальные участники — до 15 ноября.

«БумБатл» - всероссийская акция по сбору макулатуры с соревновательным уклоном, но с главной целью – привить детям любовь к природе и заботу о ней. Ее участниками могут стать не только школы, но и семьи. Для самых активных предусмотрены призы. Подробности на сайте: https://бумбатл.национальныепроекты.рф/

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Лента комментариев
mrTJohn

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Alexandr Seva

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ну да, можно понять. Рассориться с калугой - это не просто страх, а целый ночной кошмар.

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VGA

На самом деле к 2030 году, но журналистам КП40...

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elisei

Сейчас как всегда белый дом,и парковку,всю территорию вылижут до блеска,а потом остатки от снега дождем смоет,и они посыпят песком😁,и скажут мы почистили город

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