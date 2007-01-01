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Победили мяу-короли: в Калуге прошел осенний карнавал кошек

Лучший костюм выбирали зрители.
12:00 сегодня
0 878
Фото автора.
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Карнавал – самое яркое событие на выставке кошек. В этот раз выставка проходила всего один день. И собрала множество зрителей.

Все ждали карнавал. В нём участвовали разные породы кошек. Владельцы наряжали своих питомцев в немыслимые наряды. Тема: осень, поэтому было много осенних королей и королев в блестящих тканях, коронах и даже с гирляндой.

Зрители оценивали выход каждого персонажа аплодисментами. А жюри определяло, кому достались самые громкие аплодисменты. В этот раз фаворит определился практически сразу – король в осенних листьях и мигающей гирлянде был вне конкуренции.   

Это осенний крабик.
Это осенний крабик.

  

Мейкун Ириска – осенняя королева.
Мейкун Ириска – осенняя королева.

 

Калужский карапузик-телепузик. У него ещё и очки есть.
Калужский карапузик-телепузик. У него ещё и очки есть.

 

Как вам очаровательная медсестра?
Как вам очаровательная медсестра?

 

Знакомьтесь – это осень-зима.
Знакомьтесь – это осень-зима.
Очаровательная осенняя малышка. Очень перспективная кошечка.
Очаровательная осенняя малышка. Очень перспективная кошечка.
Гарри Поттер и Добби.
Гарри Поттер и Добби.

 

Второе место занял роскошный мейкун Альф. Сегодня он король эльфов.
Второе место занял роскошный мейкун Альф. Сегодня он король эльфов.
Победитель конкурса – котик породы эльф. Он блестящий и светящийся осенний король.
Победитель конкурса – котик породы эльф. Он блестящий и светящийся осенний король.

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Лента комментариев
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