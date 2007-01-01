Победили мяу-короли: в Калуге прошел осенний карнавал кошек
Лучший костюм выбирали зрители.
Карнавал – самое яркое событие на выставке кошек. В этот раз выставка проходила всего один день. И собрала множество зрителей.
Все ждали карнавал. В нём участвовали разные породы кошек. Владельцы наряжали своих питомцев в немыслимые наряды. Тема: осень, поэтому было много осенних королей и королев в блестящих тканях, коронах и даже с гирляндой.
Зрители оценивали выход каждого персонажа аплодисментами. А жюри определяло, кому достались самые громкие аплодисменты. В этот раз фаворит определился практически сразу – король в осенних листьях и мигающей гирлянде был вне конкуренции.
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