Победили мяу-короли: в Калуге прошел осенний карнавал кошек

Лучший костюм выбирали зрители.

Карнавал – самое яркое событие на выставке кошек. В этот раз выставка проходила всего один день. И собрала множество зрителей.

Все ждали карнавал. В нём участвовали разные породы кошек. Владельцы наряжали своих питомцев в немыслимые наряды. Тема: осень, поэтому было много осенних королей и королев в блестящих тканях, коронах и даже с гирляндой.

Зрители оценивали выход каждого персонажа аплодисментами. А жюри определяло, кому достались самые громкие аплодисменты. В этот раз фаворит определился практически сразу – король в осенних листьях и мигающей гирлянде был вне конкуренции.

Это осенний крабик.

Мейкун Ириска – осенняя королева.

Калужский карапузик-телепузик. У него ещё и очки есть.

Как вам очаровательная медсестра?

Знакомьтесь – это осень-зима.

Очаровательная осенняя малышка. Очень перспективная кошечка.

Гарри Поттер и Добби.

Второе место занял роскошный мейкун Альф. Сегодня он король эльфов.