«Кирпич в шелках», Чебурашка и Ириска: в Калуге прошла выставка кошек

В субботу, 3 ноября, экзотические кошки собрались на «Осенний вернисаж».

В этот раз на выставке было около 20 пород: курильские бобтейлы, мейн-куны, ориентальные и бурмские кошки, девон рексы, шотландские вислоухие, британские, сфинксы и эльфы. Все – шикарные!

Некоторые приехали в Калугу их других городов, стойко выдержав дальний переезд и хлопотный выставочный день. Судьи оценивали не только соответствие стандартам, но и характер, поведение животных.

Для владельцев это был волнительный момент, они переживали за своих питомцев. А гости выставки ходили по рядам, общались с котиками, фотографировались и могли присмотреть себе котенка.

Их в зале было много.

Мимо котят никто не мог пройти, все фотографировали. А они - позировали.

Преданные, как собаки

Самые маленькие котята были у курильских бобтейлов Дарины и Гермеса.

Кошка Дарина на выставке была со своими котятами.

- Гермесу полтора года, он – полудикарь, его отец - с курильских лесов, а Дарине 4 года, она приехала из Москвы, сейчас у них четверо котят, - рассказала хозяйка кошечек Раиса. - Курильские бобтейлы - это русская аборигенная порода, не искусственно выведенная.

Они хорошо подходят семьям, где есть детки. Бобтейлы антиаллергенные. Они игривые, ласковые и очень преданные, как собаки. Я поэтому их и приобрела.

Сначала у меня появилась Дарина, потом Гермес. И Гермес – моя большая гордость.

Дома они - настоящая семья, и ругаются, и любятся. Только Дарина отошла от котят, Гермес сразу к ним прискакал, давай их облизывать.

Гордость Раисы кот Гермес.

Котята маленькие, их нельзя вытаскивать из «домика», фотографировать можно только через плёнку.

Настоящая аристократка

Красавица мейн-кун Ириска тоже обожает детей. На руках у маленькой хозяйки Ульяны, ей спокойно.

Ульяна со своей любимицей Ириской.

- Ириске 8 месяцев, она ещё ребенок. У неё красивый окрас: мраморная черепаха на серебре, - говорит владелица кошечки Марина. – У друзей мы увидели мейн-куна, встали на очередь на котенка. Решили назвать Ириска.

Но так получилось, что её и без нас назвали Ириской, потому что для имени выпала буква «И».

Ириска весит 1,5 кг, она ещё малыш по меркам мейн-куна. Растут они до трех лет.

Ириска общается с нами: к ней обращаешься, она отвечает. Любит играть. У нас ещё есть метис мейн-кун. Они вместе играют.

Кошечка ласковая, любит детей, особенно младшего. Заботится, как мама: слышит, что он плачет и – бегом к нему.

И она, конечно, аристократка во всем: в движениях, повадках, поведении. Дома она - королева.

Абсолютно ненавязчивые

Гостей выставки было не оторвать от четырех котят породы шотландская вислоухая. Всем хотелось их погладить. Такие милые и забавные.

- Котятам 3, 5 месяца: два короткошерстных - девочка и мальчик и два длинношерстных - девочка и мальчик, - показывает нам котят владелица питомника Светлана, она занимается этими кошками уже 10 лет. - Папа - длинношерстный, мама - короткошерстная.

Мама Белла Мария, ей 1 год и 3 месяца, папе 1,5 года. Это их первый помет. Котята хорошенькие, крупненькие, умные, ласковые.

Дома с ними прекрасно. Встают рано, часов в 6 утра и кушают. Любят мяско: сырую говядинку, вареную куриную грудку. Через полчаса - в туалет и ложатся спать.

Днём спят до прихода хозяев с работы. Потом опять кушают, в туалет. Пообщаются, попрыгают и - спать. Ненавязчивые абсолютно.

Интересные, добрые. Сухой корм и вода постоянно стоят, но едят они не часто.

К гостям сначала не пойдут, им надо привыкнуть, понюхать человека. А потом могут запрыгнуть на коленки и дать себя погладить.

Светлана с радостью показывает котят: все крупненькие.

Может умереть от горя

Ориентальная кошечка черепахового окраса на выставке была всего одна. Внимания к ней было повышенное - экзотика, поэтому она устала.

Ольга со своей очаровательной Чебурашкой.

- Зовут её Чеба, - говорит хозяйка кошечки Ольга. - Когда мы ее забирали, у нее была маленькая голова, голубые-голубые глаза и огромные уши, как у Чебурашки. Так и назвали, а сокращенно Чеба.

Ей 10 месяцев, она ещё подрастет. Отличительная черта породы – очень длинные задние лапы. Поэтому у них причудливая походка.

Поесть любит говядину и телятину, ну и профкорма ей даем. Что попало есть не будет. Дашь колбасу или что-то со стола, понюхает, но не возьмет.

Эти кошки высоко прыгают и игривые до одури. Мы с ней играем в догонялки, так она на уровне моей головы по стене проносится.

Все что шуршит, звенит, её привлекает. И она, как хищница-пантера, бежит охотиться. У нас квартира, но я понимаю, что нам нужен дом.

Ориентальная кошка выбирает одного члена семьи в любимцы и к нему сильна привязаны. Если этот человек ее обидит, она может умереть от горя.

Если приходят гости, ей надо время на адаптацию. Первый час может не подпустить к себе, она избирательно к людям относится.

Они очень внимательные и контролируют все, делает человек. Муж утром готовил яичницу. Она запрыгнула, сидит и каждое действие провожает взглядом, голову поворачивает.

Очень контактная, ласковая. Эта порода в плане характера, выстраивания отношения с человеком, самая потрясающая.

Приносит удачу

Роскошного бурмского кота высоко оценили эксперты, а от гостей выставки отбоя не было. К некоторым котик шёл даже на руки.

Красавец Зидан.

- Это молодой кот, ему 1 год и 8 месяцев, - владелица кота Вероника занимается этой породой 13 лет. – Дома зовём его Зидан, а по паспорту от Зигзаг и приносит нам удачу.

Привезен он из Казани. Порода: европейская бурма, цвет соболь. Цвет блестящий за счет того, что нет пуховки, только основной ост. Он блестит, как никто другой, и на ощупь шелковистый.

Бурма очень общительная, контактная, разговорчивая порода. Они рекомендуются в семью, где есть дети, другие животные.

Коты любят, чтобы за ними ухаживали, как и все мужчины. Весит Зидан свыше 5 кг, несмотря на то что он небольшой, он тяжёлый.

Бурмских кошек называют «кирпич в шелке». У них хорошо развит мышечный каркас. Мышцы дают красоту, грацию.

Девочки любят в стороне держаться. А мальчики идут на контакт, дают себя погладить.

В этой породе убирался ген агрессии, поэтому они дружелюбные.

Как и восточные люди, они имеют крепкое здоровье, эти кошки долгожители. Они не склонны к полноте, кушают в меру, у них стоят автокормушки.

Побегать тоже любят в меру. Очень грациозно и аккуратно проскользнут мимо вазочек, цветов. Разгрома в доме не будет.

И они очень чуткие, понимают человека: если видят, что я не в настроении, просто рядышком сидят.

Любят сидеть на подлокотниках, подголовниках. Если сажусь на диван, они все плавно перетекают ко мне. Не будет в соседней комнате безразлично лежащего кота. И для меня это ценно.

Зидан спокойно сидит на руках у посетительницы выставки.

Мужчина в доме

Котик породы эльф приехал к нам из Моршанска Тамбовской области. И это его первая выставка, дебют. И он занят 4 место в BEST.

У Джови был утомительный день.

- Зову его Джови, ему 6 месяцев. Он ласковый, нежный, но сейчас немного расстроенный: не дают ему отдохнуть. Он ругается, если его берешь, - объясняет хозяйка Светлана. - Любит мясной микс и кушает сухой корм.

Дома он хозяин, степенный, серьёзный, хоть и маленький. В нём нет детской игривости. Чувствуется, что это мужчина.

У нас дома ещё есть мейн-кун и девочка эльф. Живут они дружно.

Утром встают по очереди и ждут мясо, каждый у своей тарелочки. Встают рано, в 5 часов, и нас будят.

Джови приходит, начинает ластиться. А, когда думает, голову наклоняет. Кот умный и очень быстро обучается, с ним легко.

Светлана со своим питомцем приехала из Тамбовской области.

На выставке состоялся и карнавал кошек. Фоторепортаж о нём смотрите на нашем сайте завтра.