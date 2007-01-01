+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи «Кирпич в шелках», Чебурашка и Ириска: в Калуге прошла выставка кошек
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

«Кирпич в шелках», Чебурашка и Ириска: в Калуге прошла выставка кошек

Татьяна Светлова
19:00 сегодня
0 622
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 3 ноября, экзотические кошки собрались на «Осенний вернисаж».

В этот раз на выставке было около 20 пород: курильские бобтейлы, мейн-куны, ориентальные и бурмские кошки, девон рексы, шотландские вислоухие, британские, сфинксы и эльфы. Все – шикарные!

Некоторые приехали в Калугу их других городов, стойко выдержав дальний переезд и хлопотный выставочный день. Судьи оценивали не только соответствие стандартам, но и характер, поведение животных.

Для владельцев это был волнительный момент, они переживали за своих питомцев. А гости выставки ходили по рядам, общались с котиками, фотографировались и могли присмотреть себе котенка.

Их в зале было много.      

Мимо котят никто не мог пройти, все фотографировали. А они - позировали.
Мимо котят никто не мог пройти, все фотографировали. А они - позировали.

Преданные, как собаки

Самые маленькие котята были у курильских бобтейлов Дарины и Гермеса.

Кошка Дарина на выставке была со своими котятами.
Кошка Дарина на выставке была со своими котятами.

- Гермесу полтора года, он – полудикарь, его отец - с курильских лесов, а Дарине 4 года, она приехала из Москвы, сейчас у них четверо котят, - рассказала хозяйка кошечек Раиса. - Курильские бобтейлы - это русская аборигенная порода, не искусственно выведенная.

Они хорошо подходят семьям, где есть детки. Бобтейлы антиаллергенные. Они игривые, ласковые и очень преданные, как собаки. Я поэтому их и приобрела.

Сначала у меня появилась Дарина, потом Гермес. И Гермес – моя большая гордость.

Дома они - настоящая семья, и ругаются, и любятся. Только Дарина отошла от котят, Гермес сразу к ним прискакал, давай их облизывать.  

Гордость Раисы кот Гермес.
Гордость Раисы кот Гермес.
Котята маленькие, их нельзя вытаскивать из «домика», фотографировать можно только через плёнку.
Котята маленькие, их нельзя вытаскивать из «домика», фотографировать можно только через плёнку.

Настоящая аристократка

Красавица мейн-кун Ириска тоже обожает детей. На руках у маленькой хозяйки Ульяны, ей спокойно.

Ульяна со своей любимицей Ириской.
Ульяна со своей любимицей Ириской.

- Ириске 8 месяцев, она ещё ребенок. У неё красивый окрас: мраморная черепаха на серебре, - говорит владелица кошечки Марина. – У друзей мы увидели мейн-куна, встали на очередь на котенка. Решили назвать Ириска.

Но так получилось, что её и без нас назвали Ириской, потому что для имени выпала буква «И».

Ириска весит 1,5 кг, она ещё малыш по меркам мейн-куна. Растут они до трех лет.

Ириска общается с нами: к ней обращаешься, она отвечает. Любит играть. У нас ещё есть метис мейн-кун. Они вместе играют.

Кошечка ласковая, любит детей, особенно младшего. Заботится, как мама: слышит, что он плачет и – бегом к нему.

И она, конечно, аристократка во всем: в движениях, повадках, поведении. Дома она - королева.  

 Абсолютно ненавязчивые

Гостей выставки было не оторвать от четырех котят породы шотландская вислоухая. Всем хотелось их погладить. Такие милые и забавные.   

- Котятам 3, 5 месяца: два короткошерстных - девочка и мальчик и два длинношерстных - девочка и мальчик, - показывает нам котят владелица питомника Светлана, она занимается этими кошками уже 10 лет. - Папа - длинношерстный, мама - короткошерстная.

Мама Белла Мария, ей 1 год и 3 месяца, папе 1,5 года. Это их первый помет. Котята хорошенькие, крупненькие, умные, ласковые.

Дома с ними прекрасно. Встают рано, часов в 6 утра и кушают. Любят мяско: сырую говядинку, вареную куриную грудку. Через полчаса - в туалет и ложатся спать.

Днём спят до прихода хозяев с работы. Потом опять кушают, в туалет. Пообщаются, попрыгают и - спать. Ненавязчивые абсолютно.

Интересные, добрые. Сухой корм и вода постоянно стоят, но едят они не часто.

К гостям сначала не пойдут, им надо привыкнуть, понюхать человека. А потом могут запрыгнуть на коленки и дать себя погладить.

Светлана с радостью показывает котят: все крупненькие.
Светлана с радостью показывает котят: все крупненькие.

 Может умереть от горя

Ориентальная кошечка черепахового окраса на выставке была всего одна. Внимания к ней было повышенное - экзотика, поэтому она устала.

Ольга со своей очаровательной Чебурашкой.
Ольга со своей очаровательной Чебурашкой.

- Зовут её Чеба, - говорит хозяйка кошечки Ольга. -  Когда мы ее забирали, у нее была маленькая голова, голубые-голубые глаза и огромные уши, как у Чебурашки. Так и назвали, а сокращенно Чеба.

Ей 10 месяцев, она ещё подрастет. Отличительная черта породы – очень длинные задние лапы. Поэтому у них причудливая походка.

Поесть любит говядину и телятину, ну и профкорма ей даем. Что попало есть не будет. Дашь колбасу или что-то со стола, понюхает, но не возьмет.

Эти кошки высоко прыгают и игривые до одури. Мы с ней играем в догонялки, так она на уровне моей головы по стене проносится.

Все что шуршит, звенит, её привлекает. И она, как хищница-пантера, бежит охотиться. У нас квартира, но я понимаю, что нам нужен дом.

Ориентальная кошка выбирает одного члена семьи в любимцы и к нему сильна привязаны. Если этот человек ее обидит, она может умереть от горя.

Если приходят гости, ей надо время на адаптацию. Первый час может не подпустить к себе, она избирательно к людям относится.

Они очень внимательные и контролируют все, делает человек. Муж утром готовил яичницу. Она запрыгнула, сидит и каждое действие провожает взглядом, голову поворачивает.

Очень контактная, ласковая. Эта порода в плане характера, выстраивания отношения с человеком, самая потрясающая.

Приносит удачу

Роскошного бурмского кота высоко оценили эксперты, а от гостей выставки отбоя не было.  К некоторым котик шёл даже на руки.   

Красавец Зидан.
Красавец Зидан.

- Это молодой кот, ему 1 год и 8 месяцев, - владелица кота Вероника занимается этой породой 13 лет. – Дома зовём его Зидан, а по паспорту от Зигзаг и приносит нам удачу.

Привезен он из Казани. Порода: европейская бурма, цвет соболь. Цвет блестящий за счет того, что нет пуховки, только основной ост. Он блестит, как никто другой, и на ощупь шелковистый.

Бурма очень общительная, контактная, разговорчивая порода. Они рекомендуются в семью, где есть дети, другие животные.

Коты любят, чтобы за ними ухаживали, как и все мужчины. Весит Зидан свыше 5 кг, несмотря на то что он небольшой, он тяжёлый.

Бурмских кошек называют «кирпич в шелке». У них хорошо развит мышечный каркас. Мышцы дают красоту, грацию.

Девочки любят в стороне держаться. А мальчики идут на контакт, дают себя погладить.

В этой породе убирался ген агрессии, поэтому они дружелюбные.

Как и восточные люди, они имеют крепкое здоровье, эти кошки долгожители. Они не склонны к полноте, кушают в меру, у них стоят автокормушки.

Побегать тоже любят в меру. Очень грациозно и аккуратно проскользнут мимо вазочек, цветов. Разгрома в доме не будет.

И они очень чуткие, понимают человека: если видят, что я не в настроении, просто рядышком сидят.

Любят сидеть на подлокотниках, подголовниках. Если сажусь на диван, они все плавно перетекают ко мне. Не будет в соседней комнате безразлично лежащего кота. И для меня это ценно.

Зидан спокойно сидит на руках у посетительницы выставки.
Зидан спокойно сидит на руках у посетительницы выставки.

 Мужчина в доме

Котик породы эльф приехал к нам из Моршанска Тамбовской области. И это его первая выставка, дебют. И он занят 4 место в BEST.  

У Джови был утомительный день.
У Джови был утомительный день.

- Зову его Джови, ему 6 месяцев. Он ласковый, нежный, но сейчас немного расстроенный: не дают ему отдохнуть. Он ругается, если его берешь, - объясняет хозяйка Светлана. - Любит мясной микс и кушает сухой корм.

Дома он хозяин, степенный, серьёзный, хоть и маленький. В нём нет детской игривости. Чувствуется, что это мужчина.

У нас дома ещё есть мейн-кун и девочка эльф. Живут они дружно.

Утром встают по очереди и ждут мясо, каждый у своей тарелочки. Встают рано, в 5 часов, и нас будят.

Джови приходит, начинает ластиться. А, когда думает, голову наклоняет. Кот умный и очень быстро обучается, с ним легко.      

Светлана со своим питомцем приехала из Тамбовской области.
Светлана со своим питомцем приехала из Тамбовской области.

На выставке состоялся и карнавал кошек. Фоторепортаж о нём смотрите на нашем сайте завтра.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Вы - удивлены? Я - нисколько!

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
18:24 сегодня
3 2562
ajax

первый перевод Фридриха Энгельса

...
Статьи, аналитика, репортажи
Когда в Калуге снесут аварийные дома и что на их месте построят
18:23 сегодня
1 2602
ILR

Как в известном мультике - "И так сойдёт"...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
16:23 сегодня
3 2562
AJE

Бедолага...

...
Происшествия
Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело
14:08 сегодня
2 3758
mrTJohn

Другого варианта я не вижу

...
Авто и транспорт
В Калуге камеры скорости установят на Гагаринском мосту и дамбе Яченского водохранилища
13:59 сегодня
2 2078
mrTJohn

Зачем делать на века, когда через пару лет можно будет снова заработать на этом участке?

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
13:54 сегодня
3 2562
Alexandr Seva

рука лицо...... Я не хочу страдать из за идиотов

...
Авто и транспорт
В Калуге камеры скорости установят на Гагаринском мосту и дамбе Яченского водохранилища
13:10 сегодня
2 2078
РодомИзСССР

Из 250 новых станций водоочистки и сколько из них находятся в Калуге?Жалобы жителей Калуги на плохое качество воды, губернатора - не волнуют.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области за шесть лет построили 250 станций водоочистки
12:14 сегодня
1 642
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

...
Происшествия
Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело
11:05 сегодня
2 3758
mrTJohn

...
Экономика и бизнес
После «чистки от инфляции» рост зарплат в Калуге составил 8,6%
11:01 сегодня
1 1406
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IldLSnJ4MlVRYkxYbVJDMWhBdlZPMnc9PSIsInZhbHVlIjoiVi9IUmNzY1pLeEpTRVBoRXZpMnhRQVoxMFBQTlc1S2oxeHNjL0ZLV0JPdlJCd3hnL0JMRDUzN0QzRU52eGpNM1JBNWEwNkNOK2R1Mk1TU3lNZ0ZIcUgrUHc4NmhIeVZlRmNwZ3lIcXpNM0NYUnkxTG1lTGRzY1ZyWWRWV29MTStHWTRjUk1pSkR5WnFUcUV4RENZRHJTekdXYndkYXV2dnFJWU9ISnJsNW4rOVZKVFpVMHlKWGNlZnNWSjJ5MVVqbWIyRHhSUTl0K01VQ284d2E2ZDBjc0NzY1JYOEc2bVF4S2xSMm9SQW5YZXRsU2xXQmhvNGVrMktSSU1WZWVNNkx6VnNJMnM5L1NCaEpoNGs3Q3FYUTI2TmI0T2pCT0s1Z1NseXdVekdEYWZSY2wySDArcXc0V3J6ajRoaUxCcW9LVWlDOEh6MFAwcy9ETVY1RWVwalBOSG9IdkNPTy96SzV4N1VIVzZxWXRsVWh1enhGVENhSHZoa1BoTElBakpsQXc1VWUzZDBoTjJJVDh4Q0pYb2V1ZUVYdVF5aERTeEEzN3dYbVBCQXgrRUVLMXFFTDdKMVNCdmQrUGtFY1dNOFo0UVNwNXNnRjk1ZmNmNUZWa2ZHSkZ3WFRkWUVNZ2MwdG5nUnFZQ0tnRkwxK2lHTEJabUNLZjBMRUJpbkYvTVU4dkFLRkJ0anhEOEQ1RnBKNllsMVd2bkRhQjdFSDdJYlZyOVVDNitxT3p1eVFFQzBHN20wNXB0VTlBLysweFJVVEZDc0ZVRzFQckxQVDRXb0Z0R29sd25yKysybzZqT3JtSjhIa0JvR0JFTkgvVHd4WElTUVgwcHNldXByUzJtTiIsIm1hYyI6IjZmZDc5MDhhZjJhZWI1ZDYyNDJjYTQ2ZTExMTg2MDRhNGFjNzgzNzRmNTE5ZTZmM2Q3YmVhODJjNGQ0NjgwYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImhINWoxRWdWajVMeGFnNUlCRWNQYXc9PSIsInZhbHVlIjoibmw1QnRWTnowc2lUSlpYNFBMVkt1QzMxelhRcjdwNlluTG1yNHJJOGJTUUVWNkpMVXdHMEcyOHN1TWFGUmRlZzhJdDQ4RGxyWm5kV0V2UEpyaG91OW9RS1diQmE0V2dTV1doeWJJRTR4SDQyNFdQUHBPYzU5aFp5a2dSdXdhcTJ6ZWNmTnlBMXFHKzFwd0wwczRock5ZSmFUTkZvY0g0V20rVDZtV3dxWThPK1R1TDM3VFlSN1QwOTJpSWJITXVzSEZjalpKb3VIcnQrMEhXanFqRjg3WkhzK0Z3OGNMSFd0dFJNWWhMR3ZDRU1QNTVYY0ptS1F4eGtEZVRMSUxVUk5VZzNCUW5oOTZNU2NyL081SEdPbXU2M1M3UXVlRXVKZ3RGLzBKRi93WjZtL3d4Zm1Qd1VOODI0cVh4MnhCVHBxekZhNEU0OUhLNGRKbDhQczc2TU5qYU1VN3lGeXRBaUxKejZyVTd4MkF5VWpnL0JwVmZXYXBuazVqWEwrcnc1dkdGbU1yRFN1dVlqRUxXWFdKOUtTbXJ4UE9pbXNxeGJvdlRRMXhyTFAxNWZiWTNaWjY1SU9jUmRKelEwVU5UWSIsIm1hYyI6IjIyZjI2NWM2MzhmMDM2M2E5MmE0MWZmMjQ5ODVjOWVmMmEwMGFiYjMwNDk3OWIyNzY5ZjA1MTdhNmYxMDYyZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+