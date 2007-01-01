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Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Немецкий Зуль отказался брататься с городом Украины из страха рассориться с Калугой

16:10 сегодня
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В понедельник, 5 ноября, немецкое издание MDR, которое выходит в германской провинции Тюрингия, сообщило, что город Зуль готовит официальный отказ в побратимстве с украинским гордом Подольск Одесской области (не путать с подмосковным Подольском).

Процесс подготовки текста отказа начался после того, как городской совет проголосовал против побратимства с этим городом, сообщает издание.

Бюргеры аргументировали свое решение тем, что это может поставить под угрозу партнерство с Калугой, которая является побратимом Зуля еще с советских времен.

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Лента комментариев
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и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

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