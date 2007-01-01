Немецкий Зуль отказался брататься с городом Украины из страха рассориться с Калугой
В понедельник, 5 ноября, немецкое издание MDR, которое выходит в германской провинции Тюрингия, сообщило, что город Зуль готовит официальный отказ в побратимстве с украинским гордом Подольск Одесской области (не путать с подмосковным Подольском).
Процесс подготовки текста отказа начался после того, как городской совет проголосовал против побратимства с этим городом, сообщает издание.
Бюргеры аргументировали свое решение тем, что это может поставить под угрозу партнерство с Калугой, которая является побратимом Зуля еще с советских времен.
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