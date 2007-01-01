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«Ненавижу зиму, но сегодня реально красиво»: в Калуге снегопад неожиданно украсил праздник

В День народного единства погода объединила калужан любовью к прекрасному.
18:00 сегодня
0 548
Фото присланы читателями нашего сайта, телегам-канала, группы ВК и ОК
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В понедельник, 4 ноября, Калужскую область накрыл снегопад.

Да такой, что все вокруг заиграло непередаваемым великолепием, которым мы немедленно поделились с нашими читателями.

А они в ответ прислали нам фото и видео своих пейзажей, сопровождая их иногда довольно неожиданными комментариями.

- Ненавижу зиму, но сегодня реально красиво, - написал один из наших читателей.

И оказался абсолютно прав. Сегодня в Калуге и за ее пределами было, действительно, красиво.

Что хорошо видно на фото и видео, которые прислали наши читатели, и которые мы публикуем ниже.

Все здесь: Калуга, Ястребовка, Юхнов, Кондрово и даже «Иван Паристый».

 

Уважаемые читатели, хоть праздничный день по состоянию на момент публикации уже почти прошел, а снег почти сошел, но приятные впечатления и красивые снимки никуда не денутся и останутся с нами навсегда. Присылайте их в комментарии, поделитесь позитивом!

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Лента комментариев
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 сегодня
1 1098
Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

...
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12:11 сегодня
2 2526
ILR

Шёл третий год - всё по плану...😲

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1 3052
VGA

Почему затянулась? Это калужская традиция...

...
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Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
11:29 сегодня
2 2526
v1v2v3

Лучше напишите откуда взялся этот Ташир и на какие деньги начал свою деятельность..у этих организаций нет таких данных?

...
Криминал
ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
08:38 сегодня
2 3502
v1v2v3

ничего не откроют все видят их работу замена труб убили половину дворов грязь ничего не сделано толком выпилили половину деревьев убили все к чему прикасаются...может правда Бастрыкину написать куда они деньги девают?

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
08:34 сегодня
29 14817
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
23:33 03.11
29 14817
Александр KU

Мы уже заметили по резкому росту цен на молоко и масло. На 20 процентов.

...
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Калужская область становится молочным краем
18:14 03.11
2 3082
Василёк

это очередная дискредитация министерства обороны, которое сообщает что у второй армии мира всего в достатке или даже в избытке ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужан поблагодарили бойцы с передовой
17:50 03.11
1 1376
Mikle

Не нажрутся никак. Опасно, особенно когда теряется ощущение сытости.

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
17:27 03.11
6 3880
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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