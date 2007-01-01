«Ненавижу зиму, но сегодня реально красиво»: в Калуге снегопад неожиданно украсил праздник

В День народного единства погода объединила калужан любовью к прекрасному.

В понедельник, 4 ноября, Калужскую область накрыл снегопад.

Да такой, что все вокруг заиграло непередаваемым великолепием, которым мы немедленно поделились с нашими читателями.

А они в ответ прислали нам фото и видео своих пейзажей, сопровождая их иногда довольно неожиданными комментариями.

- Ненавижу зиму, но сегодня реально красиво, - написал один из наших читателей.

И оказался абсолютно прав. Сегодня в Калуге и за ее пределами было, действительно, красиво.

Что хорошо видно на фото и видео, которые прислали наши читатели, и которые мы публикуем ниже.

Все здесь: Калуга, Ястребовка, Юхнов, Кондрово и даже «Иван Паристый».

Уважаемые читатели, хоть праздничный день по состоянию на момент публикации уже почти прошел, а снег почти сошел, но приятные впечатления и красивые снимки никуда не денутся и останутся с нами навсегда. Присылайте их в комментарии, поделитесь позитивом!