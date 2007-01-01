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Аудит бомбоубежищ начался в Калужской области

07:06 сегодня
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В воскресенье, 3 ноября, в ГУ МЧС по Калужской области состоялось совещание по вопросу состояния защитных сооружений региона.

К таковым относятся бомбоубежища, которые, согласно нормативам, должны защищать калужан не только от бомбардировок различными видами вооружений, но и отравляющих веществ, радиации, стихийных бедствий.

На совещании спасатели обсудили вопросы нынешнего состояния уже проверенных объектов и их инвентаризацию, а также сроки окончания этой работы.

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Лента комментариев
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

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Mikle

Не нажрутся никак. Опасно, особенно когда теряется ощущение сытости.

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Еще один корреспондент от ЕГЕ Тырин.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Еще в том году просили не публиковать этих "нафталиновых" дел, от бывших "доблестных" служак в те годы. Все знают как они "работали". Да и на фоне нынешнего каждодневного криминала все эти ваши старые вирши детская забава.

...
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12:25 03.11
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Василёк

да и в совке благодарили, разве что - горбом

...
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ниссан

какого года?

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