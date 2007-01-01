Аудит бомбоубежищ начался в Калужской области

В воскресенье, 3 ноября, в ГУ МЧС по Калужской области состоялось совещание по вопросу состояния защитных сооружений региона.

К таковым относятся бомбоубежища, которые, согласно нормативам, должны защищать калужан не только от бомбардировок различными видами вооружений, но и отравляющих веществ, радиации, стихийных бедствий.

На совещании спасатели обсудили вопросы нынешнего состояния уже проверенных объектов и их инвентаризацию, а также сроки окончания этой работы.