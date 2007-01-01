Игорь Кумицкий ставит в Ярославле «Сказку о царе Салтане»

Премьера состоится 21 декабря, потом сказка будет включена в основной репертуар.

К зимним каникулам Российский государственный академический театр имени Фёдора Волкова в Ярославле готовит бестселлер А.С.Пушкина знаменитую «Сказку о царе Салтане».

Ставит спектакль калужский режиссер, актер, художественный руководитель АРЕНА КТЗ Игорь Кумицкий.

А значит, действие обещает быть завораживающим и визуально красивым.

Валерий Кириллов и Игорь Кумицкий обещают, что сказка будет яркой и веселой.

«Встретили прекрасно»

В этом году исполнилось 225 лет со дня рождения Пушкина. Поэтому многие театры брались за произведения Александра Сергеевича. Ярославский театр решил завершить год Пушкина сказкой.

Яркий, масштабный, динамичный спектакль с эффектными декорациями и костюмами рассчитан на просмотр всей семьёй.

Многие калужане уже планируют поехать на зимних каникулах в Ярославль. Город входит в Золотое кольцо, там есть что посмотреть, а заодно и на сказку сходить.

Художественный руководитель Ярославского театра народный артист России, режиссер Валерий Кириллов хорошо известен калужанам.

Более десятка лет не сходили со сцены калужской драмы спектакли в его постановке «Примадонны, или шоу продолжается», «Иван Васильевич: назад в будущее», «За двумя зайцами».

Как артиста калужане могли видеть Кириллова в спектаклях Ярославского театра, которые была показаны в рамках фестиваля «Старейшие театры России» в разные годы.

В этом году он вместе с Любовью Казарновской блистал на калужской сцене в «Пушкиниане».

Теперь ярославского зрителя будет покорять калужанин Игорь Кумицкий. Действо задумано масштабное.

В последнее время Игорь живет на несколько городов: Калуга-Ярославль, да еще и в Липецком академическом театре в этом году по просьбе зрителей восстанавливают сказку «По щучьему велению», которая несколько лет назад покорила калужан.

-Игорь, как выдерживаете такой ритм жизни?

- Стараюсь следить за режимом. Сплю не меньше шести часов. К сожалению, часто это бывает в машине, в дороге. Пришлось отказаться от спортзала, моих любимых пробежек и велопрогулок на ночь. Чем-то надо жертвовать.

Но я с детства привык к такому режиму, с театра «Салют», где играл ребенком. Я не помню, чтобы бездельничал.

Вот и сейчас вы меня поймали между репетицией и спектаклем. Интервью на бегу, обед в машине - это мой обычный ритм.

- Как из Ярославля поступило предложение о постановке сказки?

- Мы общались по телефону с Валерием Юрьевичем Кирилловым, он поинтересовался моими планами, что я делаю зимой, и в разговоре возникли обоюдные идеи о постановке зимней сказки.

Худрук Первого Русского дал вектор - Пушкин… Не буду скрывать, я пытался отговорить его… Пушкин - это хорошо, но в год Пушкина было уже столько всего поставлено, а потом, как мне показалось, это не по-новогоднему.

Но Валерий Юрьевич меня убедил. Я посоветовался со своими художниками, аранжировщиками, саунддизайнерами, и мы решили: а что, если сделать Пушкина весёлым, смешным, ярким, праздничным, ярмарочным, танцевальным, скоморошьим.

Поскольку это сказка, а не театральная пьеса, специально по заказу театра мне пришлось написать инсценировку.

Бочка почти готова.

- Когда вы начали работать над сказкой?

- Первый раз мы с моей командой художников приехали в Ярославль в июне. А в первых числах августа уже состоялся техсовет, где всем цехам, производству мы предоставили эскизы декораций и костюмов, ну, и конечно, все планы, чертежи, всю детализацию.

- Ярославль поехала покорять целая калужская команда?

- Верно! Мы сделали вместе не одну сказку. Наш художник постановщик Людмила Некрасова нарисовала шикарные декорации, прямо иллюстрации к книге. Художник по костюмам Оксана Богданович придумала шикарные костюмы.

Людмила и Оксана оформляли такие спектакли как «По щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Буратино», мюзикл «Карлсон».

Мы постарались, чтобы в декорациях звучали национальные мотивы, активно использовался русский орнамент.

Для сказки будет изготовлено более 100 костюмов, украшенных мехом, камнями, бисером, росписью, авторской отделкой. На них одной тесьмы уйдёт около 4 километров.

Некоторые принты по эскизам Оксаны Богданович будут специально напечатаны на тканях.

Море, которое разольется у подножья острова Буяна, изготовят в Иваново из парашютного шёлка. Около 100 пар обуви шьют в Костроме и в мастерских Большого театра.

Декорации изготавливаются в стенах Ярославского театра и в Петербурге.

Головные уборы сделают как в цехах Ярославского театра, так и московских мастерских Большого театра.

Калужская команда: Игорь кумицкий, оксана Богданович , Людмила Некрасова и худрук Ярославского тетара Валерий Кириллов.

- Как вас встретили в Ярославле?

- Просто великолепно! Ярославль – чудный город, очень красивый. Я его прекрасно знаю: четыре года я учился в Ярославском театральном институте, где получил профессию актера театра и кино.

В ярославском театре работает много моих друзей. Кстати, после того, как мы привезли в Ярославль на один из фестивалей спектакль «Игроки» по пьесе Гоголя, Владимир Боголепов, который в те времена был главным режиссёром, сделал мне предложение работать в ярославском театре артистом.

Тогда я отказался. Кто бы знал, что я всё равно туда вернусь, но уже в другой роли. Верно говорят, что суждено, всё равно произойдет.

Спектакль будет ярким.

Создано множество декораций и костюмов.

Калужская команда удивит ярославского зрителя.

«Люблю жить в театре»

-Где вы останавливаетесь в Ярославле?

- В гостинице или прямо в театре, там есть специально оборудованный гостевой номер неподалёку от репетиционного зала: спальня, кухня, холл, ванна. Этот вариант мне всегда нравиться больше. Он необычный, театральный!

Я люблю жить в театре. Чудесно проснуться за несколько минут до репетиции, принять душ, выпить чашку кофе, взять пьесу и перейти в соседний зал.

Князь Гвидон будет таким.

Костюм сватьи бабы Бабарихи.

Будут сюрпризы

Как рассказал Игорь Кумицкий, инсценировка будет классической, авторский текст и персонажи не поменяются, действие не будет переноситься в реальность, как сейчас модно.

Ставка сделана на динамичность, красочность, современные визуальные эффекты, огромное количество танцев, песен, трюков и спецэффектов – фирменный почерк Кумицкого.

- Какие сюрпризы ждут зрителя?

- Действие сказки выйдет за пределы сцены и охватит всё пространство театра, все этажи. Фойе сказочно оформят в духе Пушкинских сказок.

Перешагнув порог театра, зритель попадёт в волшебную атмосферу. Всех гостей будут встречать персонажи разных сказок Пушкина.

В действии на сцене задействованы более 50 артистов, приглашённый балет, каскадеры. Недавно Ярославский театр начал сотрудничать со спортивным центром, его участники будут работать в воздухе.

Хореографом-постановщиком стала знаменитый ярославский балетмейстер Елена Соболева-Пугачёва, которая имеет большой опыт масштабных постановок и цирковых шоу.

Елена - из цирковой династии Пугачёвых. Её папа, цирковой артист, работал с Никулиным, Шуйдиным.

Трюки в спектакле поставит заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион мира, России, Европы Евгений Иванов. Он много лет работал артистом цирка Cirque du SoLeil.

Действие дополним необычной видеографикой. Специально для этого проекта пишутся саунд-треки.

Эскиз военной палатки царя Салтана.

Эскиз декорации «Черномор»

- Игоря Кумицкого зритель увидит в сказке?

- Вы знаете, я бы с удовольствием. Я обожал работать в сказках.

Но, учитывая мою занятость, просто не имею на это возможности. Ведь в период новогоднего ярославского сказочного марафона у меня тоже каждый день спектакли в разных городах.

К счастью, эта сказка войдет в репертуар Ярославского театра, и это будет тоже привязано ко мне. Но! Имея опыт моих появлений в спектакле в записи, я, воспользовавшись служебным положением, написал для себя крошечную роль Месяца. Он будет сказочным, говорящим.

Я буду появляться в проекции: море, остров Буян, дуб. И Месяц говорит: «В синем море звезды блещут, В синем море волны хлещут. Туча по небу идёт. Бочка по морю плывёт»

Кумицкого зрители увидят в виде Месяца.

Кстати, художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Кириллов, который сыграет Черномора, тоже будет на сцене в видеографике.

И я очень рад, что он согласился на эту авантюру. Валерий Юрьевич - человек карнавал, праздник, фейерверк. Это человек моего ритма, темпа, скорости.

- Игорь, чему, по вашему мнению, учит эта сказка?

- Мне кажется, главная мысль заключается том, что искренность, сострадание и справедливость всегда окажутся сильнее, чем ложь, эгоизм и зависть.

Этой сказкой мы постараемся напомнить, что добрые поступки могут привести к благополучию и счастью, в то время как злые умыслы наказываются и разоблачаются. умыслы наказываются и разоблачаются.

Конечно, сказка учит преодолевать трудности с мужеством и мудростью, защищать тех, кто находится в более слабом положении.

А ещё сказка о том, что нужно, прежде всего, слушать своё сердце, не верить сплетням и наговорам.

Верить только тому, что ты увидел или услышал лично. Одним словом, иметь свою голову на плечах. 0+