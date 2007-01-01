Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж

Подрядчик рассказал об исторических находках.

Реконструкция Дома гражданского губернатора идет с 2023 года, там должен разместиться филиал Эрмитажа.

Закончить работы должны были этим летом. Но проект оказался масштабней, чем планировалось.

Об этом рассказал главный инженер проекта по сохранению объекта культурного наследия Федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX века» Иван Быков.

Встреча с генеральным застройщиком прошла в музее изобразительных искусств, где собрались краеведы и интересующиеся историей горожане.

Напомним, что Дом гражданского губернатора находится на ул. Маркса, рядом с бывшим Дворцом пионеров. Это объект культурного наследия федерального значения.

Построен он был в XIX веке при губернаторе Львове, который в 1804 году обращался за разрешением к царю.

Здание возводилось с 1808 по 1811 годы на месте, где когда-то были Присутственные места (госучреждения, где принимали чиновники), а до этого - деревянный калужский Кремль.

Изначально здание было П-образным, трехэтажным в 11 окон по фасаду.

В исторических документах есть такой план здания. Фото из презентации подрядчика.

К 1816 году Дом губернатора оштукатурили, он был полностью готов. Первым туда заселился Павел Никитич Каверин, который руководил губернией с 1811 года.

Здесь проходили официальные приёмы, встречали именитых гостей.

Потом здание много раз ремонтировалось, появились пристройки. После революции его переименовали во Дворец Свободы, там разместился Совет народных депутатов.

Позже в здании располагался областной и городской суды.

С 1982 года здесь был второй корпус Дворца пионеров, знаменитая дискотека «Фантазия». После пожара в 2016 году здание нужно было реставрировать. Долго искали подрядчика.

В 2023 году началась реконструкция. Здание должны привести к первоначальному виду, каким оно было в начале ХIХ века. Сейчас домом губернатора занимается организация, подведомственная Минстрою России.

По словам подрядчика, начальная цена проекта - около 380 млн. рублей. Финансирование производится в рамках национального проекта «Культура». Но, как говорит подрядчик, зачастую находки и открытия влекут за собой дополнительные затраты.

ДОм будут приводить к такому виду.

Старше на 100 лет

На объекте вместе со строителями работают и археологи – команда кандидата исторических наук, заведующего научно-исследовательским отделом Калужского объединённого музея-заповедника Игоря Болдина.

Найдены фрагменты предметов быта: обломок ручки от двери, осколок сосуда с мраморной росписью, бисер зеленого стекла, подкова под каблук, монеты – копейки 1759 года.

Археологии и реставраторы исследуют исторические слои. И уже понятно, что здание непростое.

- Здание уникальное, у него сложная судьба, - говорит главный инженер проекта Иван Быков. - Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток.

Самое тяжелое время – Великая Отечественная война, потому что сбрасывались снаряды, перекапывалось все. Верхний слой – техногенный, найти что-то сложно. Хотя в этом здании много тайн.

Проект, который нам дали в исполнение, слишком поверхностный. Изначальное ядро здания - помещение со сводами. И при обращении к царю губернатор Львов использует формулировку: «исправление строения». То есть какое-то строение там до этого было.

Выяснилось, что здание старше примерно на 100 лет. В помещении со сводами реальная отметка пола, откуда начинается фундамент, ниже на 15-20 см. На мой взгляд, плохо исследована подземная часть. Мы не знаем, что там находится.

Иван Быков показал, насколько ниже расположен фундамент.

- Находили гильзы от трехлинейки, откуда они - ещё одна тайна.

Многочисленные печные каналы говорят то том, что печей было много, какими они были? Кухня очень мощная: 8 вентиляционных каналов. Где продукты хранили? Что за оборудование стояло?

В здании разная тепловая энергия. Там, где ядро, больше температура, надо меньше топить. Почему? Предстоит установить и периоды ремонта здания по клеймам кирпичей.

Есть внутренний двор со следами откосов. Но упоминаний, что там была площадка, гульбище, нет. Хотя в этой части здания находились личная переговорная, столовая и зала для различных мероприятий. Часто делали так, чтобы можно было выйти на улицу и пройти не через анфиладу, а по-другому, через внешнюю часть.

Сейчас наши специалисты работают в архиве Петербурга. Изначально царь распорядился построить Дома губернаторов по типовому проекту. Такие дома сохранились в 14 регионах. Все отчеты за закупки, выделенные средства шли в Питер, в царское управление.

И нам нужно искать интерьеры, по ним ничего нет. Поэтому проект отложен на год, чтобы попытаться выполнить не евроремонт, а приблизить интерьеры к тому, что изначально было.

У краеведов было много вопросов к подрядчику. Известному калужскому краеведу Валентине Фридгельм в архиве попадались документы по Дому губернатора.

Таких материалов уже нет

Второй этаж здания полностью расчислили. Все коммуникации убрали на чердак и на первый этаж, который считается исторически не значимым, он предназначался для слуг. Укрепили фундамент.

- Там очень плотные глины и суглинки, вода до 14 метров не обнаруживается, - объясняет Иван Быков. - Несмотря на то, что фундамент был трухлявый, его держала тяжелая глина. Глубина от нуля пола - метр с лишнем.

В те времена глубокие фундаменты не делали. Но строились они по определенному принципу. Если сделать срез, то видим: фундамент заканчивается – и тени, как кресты. Это тени свай, которые исчезли.

Делали перекрестные свайные опорные зоны и на них уже бутовый фундамент. Капали траншею и бутили ее. Свай уже нет, фундамент по современным меркам считается ненадежным.

Поэтому он был укреплен созданием буто-бетонного основания, добавив примерно 30 см. Инъекционная технология: делает шпур, по которому нагнетается тиксотропный состав микроцементов.

В здании нашли остатки изразцов, элементы фурнитуры и по этим образцам заказали фурнитуру для окон и дверей. Когда-то здесь был красивый паркет, но от него мало что осталось: на исторический слой положили советский паркет и прошили насквозь гвоздями.

Но рисунок удалось установить. Подрядчик обещает привести в порядок фрагмент паркета и сделать архитектурное окно, чтобы показать, как он выглядел.

Выяснили, какими были стены, но восстановить их не смогут, такой материл уже не используется.

- Начальный слой – это оселковый мрамор: стены в парадном зале – желтоватые, обрамление окон – почти белое, - рассказал главный инженер проекта - Оселковый мрамор - это слоистая краска на минеральной основе, которой придается красивый вид, например, под мрамор.

А в завершение покрывается воском. Получается гладкое, красивое покрытие, оно может переливаться.

Но оселковый мрамор послойно деструктирован, восстановить его вряд ли удастся.

В те времена в моде было около 300 видов оселкового мрамора. Из них известно только 60 рецептур. Специалистов по нему мало, и они преклонного возраста.

Наверное, будем выполнять в похожем стиле и делать историческое окно, чтобы показать, как он выглядел на самом деле.

Чугунная лестница вместо деревянной

Краеведы поинтересовались, не нашли ли клеймо изготовителя красивой чугунной лестницы. По словам подрядчика, лестница еще не расчищена, она имеет многослойную закраску.

Но изначально она была деревянной, перестраивалась и только потом появилась чугунная, которая упоминается в документе о том, что расплатились с извозчиком за доставку. Это конец ХIХ века, примерно 1892 год.

В здании есть ещё деревянная лестница на третий этаж, но она стоит не на месте. Лестницу когда-то зачем-то отзеркалили, и был растесан другой проем.

Лестница находилась не здесь, дверной проем не соответствует выходу с площадки лестницы.

Подвалы в здании не обнаружены. Но упоминание, что они были, есть.

- Зачастую в таких зданиях нужен погреб для провизии, дровник или угольник, чтобы топить. А здесь было много печей, - рассуждает Иван Быков. - Когда переходили на центральное отопление, многие подвалы стали не нужны, их запесочивали. Не исключено, что и здесь запесоченная часть имеется.

В маленьком доме справа от Дома губренатора сделают котельную.

Подрядчик предполагает сдать объект к концу следующего года. Но не исключено, что все тайны этого здания разгадать за это время не удастся.

Если найдётся много интересных документов, возможно, в Доме губернатора сделают комнату, посвященную его истории.