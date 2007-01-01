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Шедевр Эрмитажа в Калуге: Екатерина II купила эту картину у своего политического противника

Это событие долго обсуждала вся Европа.
Татьяна Светлова
12:00 сегодня
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Фото автора.
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Эрмитаж привез в Калугу картину «Охота на оленей» голландского живописца золотого века Филипса Ваувермана.

Увидеть ее можно в музее изобразительных искусств до 2 марта 2025 года.

В Эрмитаже храниться почти 40 произведений этого мастера.

«Охота на оленей» Филипса Ваувермана написана около 1665–1668 гг, на холсте размером 100 х 183 см.
«Охота на оленей» Филипса Ваувермана написана около 1665–1668 гг, на холсте размером 100 х 183 см.

Политический ход

 У этой картины интересная судьба. Её в 1772 году приобрела Екатерина II на распродаже коллекции некогда всесильного министра иностранных дел герцога де Шуазеля в Париже.

Посредником в этом деле являлся писатель, философ Дени Дидро. Картина обошлась императрице в 20700 ливров – огромная по тем временам сумма.

Всего же на том аукционе императрица приобрела 11 картин из 50 продаваемых вещей герцога, из-за чего в Париже разразился скандал: французские ценности утекали в Россию. Этот жест Екатерины ещё долго обсуждала вся Европа.       

- В этот раз мы показываем необычную картину. Она чрезвычайно высоко ценилась и современниками, и Екатериной, которая приобрела ее, -рассказал на вернисаже представитель генерального директора Государственного Эрмитажа Михаил ДЕДИНКИН. -  Вообще, Филипс Вауверман — художник необычный.

Он родился, когда золотой век был в разгаре, и за почти 50 лет своей жизни создал большое количество произведений. Настолько значительное, что до сих пор идут многочисленные споры по поводу того, сколько же их было.

Михаил ДЕДИНКИН рассказал о судьбе картины.
Михаил ДЕДИНКИН рассказал о судьбе картины.

- Вауверман был очень популярен. Ему подражали, его копировали, его имитировали. Художник работал талантливо в области пейзажной живописи, жанра баталистики. А вот эта картина носит очень необычный характер.

Филипс Вуерман принадлежит к тем художникам, которых называют «малыми голландцами», то есть он работал с малыми формами. Это произведение большое, которое объединило большое количество сюжетов. Оно разбивается на фрагменты и вместе с тем имеет цельность.

Совершенно фантастическая картина. Это пейзаж, которого в Голландии нет, охота, которой в Голландии в общем-то не занимались. Это такой образ жизни, который является, скорее, мифом. Это, наверное, сделало картину очень популярной.

И важно отметить еще один момент. Предыдущим владельцем этой картины был герцог Шуазель. Это фигура очень яркая, интересная. Для Екатерины он был политическим противником. Франция была в числе тех стран, которые субсидировали Турцию. А в это время шла русско-турецкая война.

И в разгар этой войны у уже вышедший в отставку и разорившегося министра, Екатерина щедро покупает за очень большие деньги одну из его главных картин. Это был такой очень важный политический жест.

За эту картину сражались многие коллекционеры, но Екатерина смогла предложить больше. Это важная политическая пиар-акция.

С тех пор картина находится в собрании Эрмитажа. Это одна из лучших работ мастера, и мы с большим удовольствием ее показываем вам.

выставки Эрмитажа в нашем городе пользуются популярностью, на них приезжают даже из соседних регионов.
выставки Эрмитажа в нашем городе пользуются популярностью, на них приезжают даже из соседних регионов.

Из семьи художника

Филипс Вауверман жил в ХVII веке, был успешен при жизни, а в XVIII веке его слава выросла в разы, особенно в Германии, Франции и России. В собрании Государственного Эрмитажа хранится одна из самых значимых и ценных коллекций этого художника.

Филипс Вауверман родился в семье художника. Учился рисовать у отца, а затем у других голландских живописцев. Занимался недвижимостью. В 22 года сбежал с невестой Анной Питерс в Гамбург, чтобы там жениться. У супругов было десять детей.

Гравюра по произведению Филипса Ваувермана «Хижина кузнеца», сделана Жаном Муаро.
Гравюра по произведению Филипса Ваувермана «Хижина кузнеца», сделана Жаном Муаро.

Вауверман сначала рисовал простые сценки из повседневной жизни. Но потом вырабатывал индивидуальный стиль. Брал разные сюжеты. На его картинах можно увидеть конные состязания, сцены охоты, пейзажи с путниками, кавалерийские сражения и военные лагеря, крестьянские гуляния.

В картине «Охота на оленя» тщательно проработаны все детали. Основное действие разворачивается на первом плане: на картине можно увидеть двух оленей, бегущих через реку, и двух всадников, мужчину и женщину, которые преследуют их в окружении борзых.

На противоположном берегу добычу подстерегают другие охотники, один из которых держит наготове копье. Ключевая сцена - охота на оленя -  дополнена несколькими самостоятельными композициями: группа элегантно одетых кавалеров и дам, отдыхающих после соколиной охоты, а на террасе дворца за охотой наблюдает весёлая компания.

Гравюра по произведению Филипса Ваувермана «Пиршество и проводы охотников», сделана Жаном Муаро.
Гравюра по произведению Филипса Ваувермана «Пиршество и проводы охотников», сделана Жаном Муаро.

Работал художник много. По разным оценкам исследователей насчитывается 800 – 1200 его работ, подписанных художником – около 600.

Гравюры разместили в отдельном зале.
Гравюры разместили в отдельном зале.

Чтобы полнее познакомиться с творчеством Филипса Ваувермана, музей изобразительных искусств дополнил выставку гравюрами по произведениям этого мастера. 0+     

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