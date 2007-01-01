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ВТБ: жители Калуги стали чаще покупать в кредит жилье и автомобили

13:47 сегодня
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За 9 месяцев  2024 года калужане  взяли в ВТБ в 2,5 раза больше автокредитов, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции посвященной итогам работы сообщил управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

На цели обновления своего автопарка жители региона получили от банка более 2,24 млрд. рублей. Во втором полугодии эксперты прогнозируют сохранение устойчивого спроса на кредитование покупок новых автомобилей и снижение выдач кредитов на подержанные авто. Это связано с обилием субсидированных программ производителей, позволяющих клиентам получить более выгодные условия кредитования.

На втором месте по популярности у жителей Калуги были ипотечные кредиты. Наиболее результативными стали первые 6 месяцев 2024 года, - за этот период выдачи ипотеки  в регионе превысили 2,5 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 25%, что связано с повышенным спросом перед изменениями условий по «семейной» ипотеке и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020». Начиная с июля интерес к ипотечным кредитам ожидаемо снизился.

Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Этот тренд прослеживается и в Калужской области, - объем депозитов показал прирост к прошлому году почти на 50%. Также жители региона активно интересуются инвестиционными продуктами, прирост по которым составил более 22%.

В целом в первом полугодии потребительская активность жителей Калуги росла темпами, сопоставимыми с прошлогодними показателями. А вот с июля рынок розничного кредитования начал «охлаждаться». На динамику влияют высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ. Не исключено, что в долгосрочной перспективе при сохранении высокой ключевой ставки рынок розничного кредитования ждет перестройка.

В настоящее время спрос смещается в сторону коротких кредитов, которые можно быстро погасить без лишних трат на проценты. Этот тезис подтверждается ростом продаж кредитных карт. Так, например, ВТБ в Калужской области  с января по сентябрь нарастил портфель по кредитным картам почти на 45%. Такая динамика легко объяснима: на фоне высоких ставок кредитная карта становится хорошей альтернативой кредиту наличными с графиком платежей.

«Растет финансовая грамотность населения, продукты становятся более удобными для понимания и управления задолженностью. А карты с льготным периодом, в течение которого можно погасить задолженность без уплаты процентов, делают этот продукт аналогом кредитной рассрочки», − отметил управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

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